Colombia retrocede en el ranking de corrupción y se estanca mientras la región avanza: esto dice el índice de Transparency International

Colombia reporta 37 puntos en el Índice de Percepción de Corrupción, igualando el promedio regional de América Latina - crédito Adobe y Luisa González/REUTERS

Colombia volvió a aparecer en la mitad del tablero regional cuando se habla de corrupción, pero el resultado más reciente deja una lectura ambivalente. Aunque el país no figura entre los peores de América Latina, tampoco logró sostener la posición que había mostrado en mediciones anteriores y terminó perdiendo terreno frente a varios vecinos de la región.

El nuevo Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por la organización internacional Transparency International, ubicó al país con 37 puntos sobre 100, una calificación que lo posiciona entre los sistemas públicos con una percepción intermedia dentro del continente, pero con un descenso importante frente a la medición del año anterior.

PUBLICIDAD

El país perdió siete posiciones en la clasificación global, cayendo al puesto 99 entre 182 países evaluados por Transparency International - crédito Joel González/Presidencia

La cifra, vista en clave colombiana, deja una señal clara: el país sigue lejos de los estándares de transparencia de las democracias más sólidas del mundo y, además, perdió siete posiciones en la clasificación global, pasando a ocupar el puesto 99 entre 182 países y territorios evaluados.

El estudio, publicado cada año por la organización fundada en 1993, se convirtió en uno de los termómetros internacionales más consultados para medir la percepción sobre corrupción en el sector público. La escala funciona entre 0 y 100: mientras más cerca esté una nación de cero, mayor es la percepción de corrupción; mientras más se acerque a cien, mejor es su evaluación institucional.

PUBLICIDAD

En el caso latinoamericano, el promedio regional se mantuvo en 37 puntos, exactamente el mismo resultado obtenido por Colombia. Eso ubica al país alineado con el comportamiento general de la región, aunque sin avances significativos frente a otros mercados y democracias emergentes.

Dentro de América Latina, Colombia aparece en una posición media-alta, ocupando la casilla 16. En el ranking regional quedó por debajo de Cuba y por encima de Republica Dominicana, una ubicación que refleja cierta estabilidad comparativa, pero no necesariamente una mejora estructural.

PUBLICIDAD

El resultado colombiano revela una percepción intermedia de corrupción en el sector público, lejos de los países líderes en transparencia institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los líderes regionales en transparencia son:

Uruguay: 73 puntos

Chile: 63 puntos

Costa Rica: 53 puntos

De acuerdo con los analistas, estos países mantienen instituciones con mayores niveles de independencia, sistemas de control más robustos y entornos democráticos relativamente estables.

PUBLICIDAD

En el extremo opuesto del ranking se encuentran:

Venezuela: 10 puntos

Nicaragua: 14 puntos

Bolivia: 20 puntos

En estos casos, el deterioro institucional, las tensiones políticas y la concentración del poder inciden directamente en la percepción internacional de transparencia.

PUBLICIDAD

En el caso colombiano, el resultado abre nuevamente la discusión sobre la capacidad de las instituciones para recuperar confianza pública. Aunque el país no aparece en la zona crítica del continente, la pérdida de posiciones refleja que otras economías avanzaron con mayor rapidez en reformas institucionales, control fiscal y fortalecimiento de organismos independientes.

De hecho, países como Guatemala, Republica Dominicana y nuevamente Costa Rica lograron mejoras frente a la edición anterior, impulsadas por cambios regulatorios, ajustes en sistemas de vigilancia pública y mayores exigencias en contratación estatal. La comparación internacional también deja datos reveladores. En la parte más alta del ranking global volvió a ubicarse Dinamarca, con 89 puntos, manteniendo el liderazgo por octavo año consecutivo. Muy cerca aparecen Finlandia, con 88, y Singapore, con 84.

PUBLICIDAD

Más abajo, pero todavía entre los mejores, están Nueva Zelanada y Noruega, ambos con 81 puntos. El patrón se repite: instituciones sólidas, justicia independiente y sistemas democráticos con altos niveles de control.

La nueva medición evidencia que Colombia avanza más lento que sus vecinos en reformas institucionales y control fiscal, perdiendo terreno en comparación - crédito Colprensa

La organización insistió en esa relación al señalar que “las democracias plenas tienen una puntuación promedio de 71 en el IPC, mientras que las democracias imperfectas tienen un promedio de 47 y los regímenes autoritarios, de apenas 32”. También hubo movimientos llamativos fuera de América Latina. Países como Albania y Senegal lograron salir del fondo de la tabla gracias a reformas internas y ajustes institucionales implementados durante los últimos años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el informe muestra que estos casos siguen siendo minoritarios. Desde 2012, apenas 31 países han mejorado de forma sostenida su puntuación, mientras que 50 empeoraron y cerca de 100 prácticamente no registraron cambios.