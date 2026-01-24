Se confirma salida de Jhon Jairo González como director del Invías: este sería su reemplazo

La controversia se relaciona con la adjudicación de un contrato cercano a los $180.000 millones para la reconstrucción de un tramo de la Transversal del Carare - crédito Invías

La Presidencia de la República dio a conocer oficialmente el perfil del arquitecto Juan Guillermo Jiménez Gómez como aspirante a la Dirección General del Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que marca el relevo de Jhon Jairo González, que se desempeñaba como director encargado de la entidad en medio de cuestionamientos relacionados con procesos de contratación adelantados a finales de 2025.

La publicación se realizó en la página de Aspirantes de la Presidencia, mecanismo mediante el cual el Gobierno divulga las hojas de vida de quellos que podrían asumir cargos directivos en entidades del orden nacional. Con esta actuación administrativa, se ratifica la salida de González del Invías, entidad adscrita al Ministerio de Transporte y responsable de la infraestructura vial del país.

El relevo se produce tras una serie de señalamientos públicos sobre decisiones contractuales adoptadas en diciembre, particularmente relacionadas con la reconstrucción de un tramo estratégico de la Transversal del Carare, corredor vial que conecta el sur del departamento de Santander con la región del Magdalena Medio.

La contratación que rodeó la salida de González

El 24 de diciembre de 2025, mientras el Gobierno nacional anunciaba la declaratoria de emergencia económica, el Invías divulgó de manera discreta la apertura de un proceso de contratación para la reconstrucción de un tramo de la Transversal del Carare. El proyecto contempló una inversión cercana a los $180.000 millones, incluyendo los recursos destinados a la interventoría técnica.

Según información revelada por Semana, la licitación fue cuestionada por la rapidez con la que se estructuró y adjudicó, así como por la reserva con la que se difundió en una fecha marcada por las festividades de Navidad. El proceso concluyó en menos de un mes y fue adjudicado a la Unión Temporal Transversal del Carare.

La Unión Temporal está integrada por Infraestructuras Viales, con el 10% de participación, y Equipos y Triturados, con el 90%, empresas que estarían controladas por la familia Contecha, reconocidos contratistas del Estado, de acuerdo con la investigación del medio citado.

De acuerdo con los registros oficiales, Infraestructuras Viales tiene como representantes legales a Diana Patricia Paz Acosta, mientras que Equipos y Triturados figura bajo la representación de Jesús Antonio Contecha Carrillo. No obstante, Semana indicó que los beneficiarios finales de ambas compañías serían miembros de la familia Contecha.

Cabe recordar, además, que Pedro Contecha, representante legal de Ingeniería de Vías S. A. S., aparece vinculado a la campaña presidencial de Gustavo Petro, debido a que dicha empresa facilitó una aeronave privada al entonces candidato durante un vuelo realizado el 8 de marzo de 2022. Ese préstamo, según reportes, no fue incluido en las cuentas oficiales de la campaña presidencial.

De acuerdo con la información verificada por el medio citado, la estructuración, convocatoria y firma del contrato se realizaron en un periodo inferior a 30 días. El Invías aseguró al medio citado que “no existió inconsistencia alguna” y que el plazo fue ampliado hasta el 17 de diciembre.

No obstante, los registros indican que solo la Unión Temporal adjudicataria hizo uso de ese periodo adicional, mientras las demás empresas cumplieron con la fecha originalmente establecida. La entidad sostuvo que la rapidez del proceso obedeció a la declaratoria de “urgencia manifiesta” y que se acudió a la contratación directa debido a la imposibilidad de adelantar un proceso ordinario sin agravar el riesgo existente en la zona intervenida.

¿Quién es el nuevo director del Invías?

Juan Guillermo Jiménez Gómez cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas en entidades públicas y privadas, así como experiencia docente en educación superior.

Según la información oficial, Jiménez inició su carrera profesional a finales de la década de los noventa en firmas privadas como EHM Arquitectos y en el Convenio Andrés Bello, donde se desempeñó como arquitecto entre 1999 y 2004. Posteriormente, ocupó cargos como contratista y evaluador de proyectos en entidades como la Gobernación del Quindío, Global Communities – Acción Social DPS y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

Entre 2010 y 2012, fue gerente de proyectos en la Federación Nacional de Cafeteros, y más adelante asumió responsabilidades en la Secretaría de Educación Distrital, donde ejerció como arquitecto y posteriormente como director de construcciones entre 2012 y 2014.

Su trayectoria incluye múltiples vinculaciones con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, así como un paso por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Entre 2020 y 2024 ocupó cargos directivos en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, primero como subgerente y luego como gerente general.

Más recientemente, Jiménez se desempeñó como jefe de oficina en el Ministerio de Educación Nacional entre abril de 2024 y junio de 2025. Adicionalmente, ha ejercido como docente en la Pontificia Universidad Javeriana en distintos periodos desde 1999 hasta 2010.