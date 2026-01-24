Colombia

Pronóstico del estado del tiempo en Cali para este 24 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Alcaldía de Cali)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 24 de enero?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Cali.

La probabilidad de lluvia para este sábado en Cali es de 58% durante el día y del 63% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 86% en el transcurso del día y del 93% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 31 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Cali (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Cali?

Al encontrarse al norte del Valle de Cauca, la ciudad de Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco.

En Cali, la temperatura promedio es de 24 grados centígrados, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Durante el día, la temperatura máxima oscila entre los 30 y los 31 grados centígrados. Mientras que en la temperatura mínima desciende por las madrugadas hasta los 19 y 20 grados centígrados.

Cali se caracteriza por tener lluvias constantes a lo largo del año, siendo dos temporadas donde las precipitaciones son más abundantes.

La primera va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre, siendo abril y noviembre los meses con más lluvias.

En contraste, son los meses a mitad de año los más secos en la ciudad colombiana: junio, julio y agosto.

Cali tiene un clima
Cali tiene un clima principalmente tropical, caracterizado por ser cálido y seco. (Alcaldía de Cali)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima en Cali mañanaClima para hoy en CaliEl Clima en CaliComo esta el clima en Calicolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Impuestos en Bogotá: más de 24.568 contribuyentes hicieron aporte voluntario y la cifra creció 15 %

La Secretaría de Hacienda de Bogotá reveló que miles de ciudadanos marcaron la casilla de aporte voluntario al pagar impuestos en 2025, una opción incluida en los formularios que permite sumar recursos adicionales al recaudo distrital

Impuestos en Bogotá: más de

Gobierno aclara que decreto que elimina prima a congresistas no impactará salarios de otros servidores públicos

El Ministerio de Hacienda explicó que el Decreto 0030 de 2026 elimina la prima especial de los congresistas desde julio, sin efectos sobre otros empleados públicos, y reiteró que se aplicarán medidas si se detectan afectaciones

Gobierno aclara que decreto que

Previsión meteorológica del clima en Barranquilla para este 24 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Previsión meteorológica del clima en

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Medellín: conoce el

¿Cuál es la temperatura promedio en Cartagena de Indias?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cuál es la temperatura promedio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Feid y Reykon se tomaron

Feid y Reykon se tomaron la París Fashion Week y dieron de qué hablar con sus nuevos ‘looks’

Catalina Sandino y Sasha Calle compartieron un “This or That” de cultura colombiana: eligieron desde comida hasta cantantes favoritos

Canción inédita de Yeison Jiménez estaría próxima a ser lanzada: esto dijo su productor

Matt Damon y Ben Affleck se divierten aprendiendo modismos colombianos junto a Catalina Sandino y Sasha Calle en el set de ‘The Rip’

Bad Bunny en Medellín: este sería el ‘setlist’ del puertorriqueño para sus tres fechas en el Atanasio Girardot

Deportes

Atlético Nacional está cerca de

Atlético Nacional está cerca de fichar a un delantero argentino: le llegó competencia a Alfredo Morelos

Así va la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: Ramón Jesurun revisó los avances

Estas serían las cifras que Millonarios tendría que manejar para el fichaje de James Rodríguez: Gustavo Serpa le abrió las puertas

Juan Pablo Montoya hizo severa advertencia sobre Lewis Hamilton y su futuro en la Fórmula 1

Teófilo Gutiérrez sorprendió con sus comentarios sobre Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”