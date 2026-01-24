Miguel Uribe Londoño estalló contra Convención Nacional del Centro Democrático en su regreso a la política: “Recibí maltrato del partido”

Miguel Uribe Londoño estalló contra Convención Nacional del Centro Democrático en su regreso a la política - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

Miguel Uribe Londoño presentó su candidatura presidencial para el periodo 2026-2030 con el respaldo del Partido Demócrata Colombiano (PDC), una colectividad de origen afrodescendiente asociada a valores de las comunidades palenqueras.

El PDC justificó su apoyo en la trayectoria política y la resiliencia de Uribe Londoño tras tragedias personales, como la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, según una misiva pública de Pedro Adán Torres Pérez, presidente de la colectividad.

“En sus palabras reconocí no solo al dirigente experimentado, sino al hombre que ha cargado con dolores que marcaron dos épocas de Colombia: la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay; tragedias que el país entero conserva en su memoria…”, expuso Torres Pérez en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Miguel Uribe Londoño publicó un comunicado revelando detalles sobre su salida del Centro Democrático - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

Para el Partido Demócrata Colombiano, las vivencias personales del excongresista constituyen una base suficiente para conferirle autoridad moral y legitimidad en la tarea de liderar una reconstrucción nacional.

El acto oficial de lanzamiento de la candidatura de Uribe Londoño se realizará antes de que termine enero en un lugar simbólico para el aspirante. Tras abandonar el Centro Democrático en diciembre de 2025 por diferencias internas, el aspirante presidencial argumentó que su retiro obedeció al manejo de la muerte de su hijo y a la ausencia de reconocimiento hacia su legado en esa colectividad.

En un comunicado dirigido a la opinión púlbica denunció maltratos del colectivo politico a lo largo del proceso electoral, pese a tener la mayor intención de voto entre los aspirantes.

“Soy Miguel Uribe Londoño, padre del mártir Miguel Uribe Turbay. Hoy me dirijo a ustedes para comunicarles las circunstancias que me llevaron a tomar un nuevo camino por el lamentable abandono a mi hijo MIGUEL URIBE TURBAY y adicionalmente por el maltrato que recibí del partido al expulsarme de la contienda, siendo el candidato que punteaba en las encuestas”, puntualiza el escrito.

El excongresista destacó que el magnicidio de su hijo Miguel Uirbe Turbay no tuvo trascendencia en la colectividad política- crédito Colprensa Fotocomposición Infobae

Según sus consideraciones, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez no consideró importante el fallecimiento de su hijo. Sin embargo, decidió continuar con su propósito de honrar el legado de Uribe Turbay.

“Miguel fue asesinado en un parque de Bogotá siendo Senador de Centro Democrático, mientras defendía las ideas del partido. Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar”.

Y agregó: “Entregué al expresidente Álvaro Uribe las banderas de mi hijo para que juntos honráramos su legado; lamento no poderlo hacer en su partido. NO voy a abandonar su legado; por el contrario, voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país”.

La consigna de Uribe Lonfoño es “seguir siendo su voz y la de millones de colombianos. Juntos volveremos a encender la llama de sus ideas, acompañados de aquellas personas voluntarias que sí han llorado y lamentado su muerte”.

Miguel Uribe Londoño criticó reversazo a imputación de cargos contra director de la UNP tras magnicidio de su hijo

Miguel Uribe Londoño criticó a la justicia colombiana por revertir imputación de cargos contra director de la UNP tras magnicidio de su hijo - crédito Colprensa

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, titular de la Unidad Nacional de Protección (UNP), generó una fuerte reacción entre los familiares y el entorno político afectados por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, que se registgró el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

Miguel Uribe Londoño, padre del senador, manifestó el impacto permanente que el asesinato de su hijo dejó en su vida. “Revivir este episodio es un dolor permanente, no se acabará nunca, me acompañará hasta el fin de mis días, una de las tristezas más grandes es que Miguel no tenía la protección adecuada y vivíamos muy preocupados”, relató en diálogo con el programa Dos Puntos de Caracol Radio.