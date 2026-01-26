Miguel Uribe Londoño recuerda a Diana Turbay a 35 años de su asesinato: “Seguiré trabajando para que ningún colombiano viva lo que nosotros”

En el aniversario del asesinato de Diana Turbay, Uribe Londoño destaca su legado de valentía y reitera su promesa de trabajar por un país sin violencia. - crédito @migueluribel/X

Miguel Uribe Londoño recordó este domingo 25 de enero de 2026 el asesinato de su esposa, Diana Turbay Quintero, ocurrido hace treinta y cinco años, y renovó su promesa de trabajar para que ningún colombiano viva una tragedia similar. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el dirigente político y actual candidato presidencial destacó que “seguiré trabajando para que ningún colombiano tenga que vivir lo que nosotros vivimos”.

El aniversario del asesinato de Diana Turbay representa un episodio doloroso en la historia reciente de Colombia y en la vida de su familia. Uribe Londoño recordó que, en 1991, la periodista fue asesinada cuando su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía apenas cinco años. El político relató que ese mismo niño habría cumplido cuarenta años el miércoles 28 de enero, pero también fue asesinado hace siete meses.

En el video difundido por sus redes sociales, Uribe Londoño afirmó: “Hoy, 25 de enero de 2026, se cumplen treinta y cinco años de haber sido asesinada mi esposa, la periodista Diana Turbay. Nuestro hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía apenas cinco años y ese mismo niño cumpliría cuarenta años el próximo miércoles, 28 de enero. También fue asesinado hace siete meses. Miguel era la esperanza de miles de colombianos para vivir con tranquilidad y sin injusticias”. El dirigente agregó que continuará con la voz de su hijo para honrar su legado y buscar un gobierno civil que combata las injusticias en salud y educación.

Uribe Londoño destaca la fortaleza de Diana Turbay y subraya la importancia de recordar a quienes defendieron principios en tiempos de violencia. - crédito AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

Colombia y el peso de la violencia

En el pie de foto del video, Uribe Londoño profundizó sobre el peso de la violencia en el país. “Aquellos fueron años oscuros para Colombia. Creímos que esa violencia había quedado atrás, como una página que no debía repetirse. Pero la violencia volvió a irrumpir en mi vida, como lo sigue haciendo en la de miles de familias colombianas”, subrayó.

El político también expresó que su testimonio no solo refleja un dolor personal, sino la experiencia de un país. “Honro la vida de Diana por lo que representó: valentía, dignidad y principios que nunca negoció. Y desde esa memoria reafirmo una convicción profunda: Colombia no puede acostumbrarse a la violencia”. Uribe Londoño insistió en que mantendrá su labor para que ninguna otra familia colombiana sufra una pérdida como la suya.

El político rememora la pérdida de su hijo Miguel Uribe Turbay y su impacto en la decisión de continuar en la vida pública. - crédito @migueluribel/X

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y el distanciamiento político

La tragedia familiar se profundizó con el asesinato de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025. El joven político, quien ejercía como senador por el partido Centro Democrático, fue asesinado mientras defendía sus ideas en un parque de Bogotá. El hecho tuvo repercusiones en la vida política de Uribe Londoño, quien denunció el abandono de su partido tras la muerte de su hijo.

En una carta pública difundida el viernes previo, Uribe Londoño explicó: “Miguel fue asesinado en un parque de Bogotá siendo Senador de Centro Democrático, mientras defendía las ideas del partido. Su magnicidio no tuvo trascendencia en el propio partido, pero la solidaridad de miles de personas (colombianos y de diferentes partes del mundo) que defienden sus ideas y visión de país me han dado fuerza para continuar”.

El político también criticó la falta de respaldo institucional y anunció su decisión de no abandonar el legado de su hijo. “Voy a honrarlo con trabajo y disciplina, por las miles de personas que veían en Miguel una esperanza de país. Este inmenso dolor me impulsa a cumplirle a mi hijo y seguiré siendo su voz y la de millones de colombianos”, sostuvo.

Candidatura presidencial respaldada por el PDC

El viernes, Miguel Uribe Londoño oficializó su regreso a la política al presentar su candidatura presidencial para el periodo 2026-2030. Su postulación cuenta con el respaldo del Partido Demócrata Colombiano (PDC), una colectividad de origen afrodescendiente que promueve los valores de las comunidades palenqueras.

En una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, presidente del PDC, la organización justificó su apoyo en la trayectoria política y la resiliencia de Uribe Londoño frente a las tragedias familiares. El dirigente recalcó su decisión: “Lo hago pensando en Colombia y seguiré mi camino de unidad para que ‘Miguel sea eterno’”.

Miguel Uribe Londoño publicó un comunicado revelando detalles sobre su salida del Centro Democrático - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

Compromiso con la esperanza y la justicia

El testimonio de Uribe Londoño se convierte en un llamado para que la sociedad colombiana rechace la violencia y apueste por la justicia. El dirigente cerró su mensaje en el video reafirmando: “Continuaré con su voz para cumplir con su legado de esperanza. Con un buen gobierno civil que acabe con las injusticias en salud, en educación y en todas las demás injusticias”.

La memoria de Diana Turbay y Miguel Uribe Turbay permanece como símbolo de resistencia ante la violencia, mientras su familia ratifica el compromiso de transformar ese dolor en una causa para la sociedad colombiana.