Colombia

Ingrid Aguirre, que denunció hostigamiento y humillaciones de Fuerza Ciudadana, habría hecho lo mismo con dos trabajadores suyos

La declaración pública de la exintegrante profundiza la crisis interna del grupo político y su líder natural, aunque desempolva viejas denuncias con ella que revelaría que sería una práctica habitual dentro de la colectividad

Guardar
Infobae Colombia conoció los casos
Infobae Colombia conoció los casos de dos jóvenes que habrían trabajado para Ingrid Aguirre y en los dos casos le habría quedado debiendo dinero

En medio de una semana marcada por denuncias y señalamientos contra el exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo, la representante a la Cámara Ingrid Aguirre formalizó una acusación pública en su contra, además de otros líderes de Fuerza Ciudadana, movimiento al que perteneció durante años.

Aguirre detalló que enfrentó hostigamiento sistemático, presiones para renunciar a su curul, humillaciones públicas y la obligación de someterse a pruebas de polígrafo para demostrar lealtad política, prácticas que, según ella, fueron ordenadas por Caicedo y ejecutadas por Rafael Martínez.

La congresista, que renunció al movimiento el 29 de octubre de 2025 sin explicaciones públicas, rompió el silencio tras ser señalada de deslealtad y traición por su llegada al Partido Liberal. “Me fui como consecuencia directa del hostigamiento sistemático y de la invisibilización de mi trabajo”, declaró en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La representante Ingrid Aguirre denunció
La representante Ingrid Aguirre denunció hostigamiento sistemático y presiones para renunciar a su curul por manos de líderes de Fuerza Ciudadana

Sostuvo que cumplió plenamente con su responsabilidad ante el electorado del Magdalena, y denunció haber sido víctima de aislamiento político y humillaciones dentro del movimiento.

El testimonio de Aguirre se conoce poco después de que varias exmilitantes de Fuerza Ciudadana presentaran señalamientos de presunto acoso y abuso sexual contra Caicedo, lo que ha incrementado la presión sobre el dirigente y su círculo más cercano.

Aguirre destacó que las conductas que denuncia forman parte de una violencia política normalizada contra las mujeres. “Hablar no es un acto de rabia, es un acto de dignidad”, expresó, solicitando protección a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección ante temores por su seguridad y la de su familia.

Carlos Caicedo y Rafael Martínez
Carlos Caicedo y Rafael Martínez fueron señalados como responsables de las pruebas de polígrafo y humillaciones públicas en el movimiento Fuerza Ciudadana

Por su parte, Rafael Martínez negó las acusaciones y publicó en su cuenta de X fragmentos de conversaciones de WhatsApp, afirmando que fue Aguirre quien, por iniciativa propia, ofreció someterse al polígrafo. “Quizá con la esperanza de despejar dudas… aunque el resultado no te favoreció”, escribió, asegurando que la prueba se realizó dos veces y que en ambas hubo indicios de engaño.

Martínez sugirió que la denuncia responde a la pérdida de respaldo político dentro de Fuerza Ciudadana. Aguirre replicó públicamente, retando a Martínez a mostrar los chats completos y aclarar el contenido y lugar de las pruebas de polígrafo. “Digan la verdad. Porque yo sí la diré”, advirtió.

Ingrid Aguirre también tendría un caso de presunto abuso laboral a dos extrabajadores suyos

Lo que sucedería al interior del movimiento Fuerza Ciudadana no sería un tema nuevo, y, presuntamente, otros líderes, además de Caicedo, habrían aprovechado su posición para cometer presuntos abusos contra trabajadores o personas vinculados al movimiento a quienes le habrían prometido trabajo y trato justo, pero la realidad habría sido otra.

La congresista le daba órdenes
La congresista le daba órdenes a Santana como a cualquier otro trabajador

Así lo conoció Infobae Colombia, en mayo de 2025, sobre el caso de dos extrabajadores de la política alternativa, a quien le interpusieron una demanda laboral.

Uno de ellos es Geancarlo Santana, un joven que ingresó a dicho movimiento político con la ilusión de que en estos espacios se actúa “diferente”.

Según contó a este medio, tuvo el aval de las directivas del movimiento político para integrar el equipo de una de las representantes más fuertes: Ingrid Johana Aguirre Juvinao.

El trabajador denunció que, por orden de las directivas, Aguirre lo vinculó en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), aunque ella aceptó la orden “a regañadientes”.

Luego de ello, lo contactó por WhatsApp y le asignó tareas en el Congreso: “Me empieza a citar al Congreso, me empieza a decir que haga una cosa, que haga la otra, me da las llaves de su oficina, me cita de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. a hacerle fotos, hacerle trabajos”.

El algunas de las conversaciones,
En algunas de las conversaciones, la representante exaltaba su trabajo

El denunciante, con experiencia en convocatoria de jóvenes, trabajó durante diez meses sin contrato formal, a pesar de que le prometieron un pago de $5.000.000 por sus servicios como comunicador social. “Me hizo trabajar sin contrato, a pesar de que me mandó a hacer exámenes dentro del Congreso”, aseguró.

Sus funciones incluyeron cubrir eventos, logística y gestión política: “Me dice: ‘Vaya, consiga esto, consiga a los muchachos, llame aquí, arme la campaña al Concejo de Bogotá, traiga las listas, vaya a Soacha, vaya a Kennedy, vaya a Bosa, vaya consiga los candidatos, haga reuniones, como toda la parte política me la pone a hacer a mí”.

Al no recibir el pago acordado, el trabajador reclamó su dinero en público y fue apartado del equipo: “Yo digo en una reunión: ‘Ustedes son unos mentirosos, y claro, ahí sí me sacan a volar”. El afectado interpuso derechos de petición y una tutela para exigir su pago, pero Aguirre respondió que no lo conocía. En los diez meses de trabajo solo recibió $4.000.000.

En este mensaje, la representante
En este mensaje, la representante le da una fecha para la supuesta contratación

Infobae Colombia también conoció el caso de otra persona que se vinculó al movimiento, pero fue en cuestión de meses que a Aguirre no le habría gustado su trabajo por una denuncia por corrupción que había interpuesto a otro político.

“Cuando yo trabajaba con Ingrid Aguirre, y cuando empezó con la idea de sacarme, empezó a hacer reuniones con todo el equipo (...) ya empezó a hacer reuniones colectivas para dar a entender que iba a cambiar el equipo. Pero me sacó a mí, no sacó a nadie más (...) y los chats donde decía que si yo no dejaba quieto el tema de la denuncia y no desistía, pues no podía seguir trabajando con ella (...)”, dijo a este medio.

Sobre el tema de Caicedo, agregó: “No lo defiendo, la verdad trabajé con él, es una persona arrogante, es una persona que no me representa (...) que se esclarezca ante la justicia las declaraciones y demás cosas. Lo que sí tengo que decir con toda claridad es que para nada Ingrid Aguirre es una persona transparente ni de confianza. Lo dice quien trabajó con ella durante ocho meses. Es una persona que ya estando ahí en la UTL, cuando yo denuncié a un congresista, empezó ella a acosarme laboralmente".

De acuerdo con los chats
De acuerdo con los chats compartidos a este medio, la congresista le daba órdenes al supuesto trabajador, pero meses después lo habría despachado con el pretexto de que no era su jefe

Ambos excolaboradores estarían denunciados por Aguirre: “Lo que ella hace cuando la denuncian es contradenunciar. ¿Para qué? Para tratar de usar la justicia para callar a los denunciantes. En nuestro caso, por ejemplo, fue así“:

