Esta es la placa de nominados definitiva para la segunda semana de ‘La casa de los famosos Colombia’: así puede votar

Así quedó la placa de eliminación para la segunda semana de La casa de los famosos 2026 - crédito cortesía Canal RCN

El formato de votación en La casa de los famosos Colombia 2026 permite que los televidentes tengan un papel determinante en el destino de los concursantes. A medida que avanza la competencia, el público tiene la oportunidad de apoyar a sus favoritos y ayudarles a seguir en el juego, evitando que sean eliminados en la siguiente gala.

Esta semana, el reality presenta una nueva ronda de nominaciones que pone en riesgo la permanencia de varios participantes.

La dinámica de convivencia, las estrategias y las decisiones dentro de la casa han llevado a que distintos concursantes terminen en la denominada placa de eliminación, cada uno por motivos diferentes derivados de las reglas y giros del programa.

En esta ocasión, que están en peligro de dejar la casa son Mariana Zapata, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Marilyn Patiño, Sara Uribe, Juan Palau, Alexa y Juanse Laverde.

Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juanse Laverde y Marilyn Patiño fueron nominados por sus propios compañeros tras recibir la mayoría de votos en contra. Sara Uribe fue seleccionada por la líder de la semana, Johanna Fadul.

Una nueva ronda de nominaciones pone en riesgo la permanencia de varios concursantes en el reality - crédito cortesía Canal RCN

Otros casos tienen detrás situaciones particulares: Mariana Zapata fue nominada por Luisa Cortina, la primera eliminada del reality; Juan Palau llegó a la placa como consecuencia de la caja de Pandora y los poderes obtenidos mediante el teléfono; y Alexa quedó en riesgo por decisión de Eidevin López, que accedió a ese privilegio tras responder una llamada clave dentro del programa.

En la edición anterior, Alejandro Estrada y Campanita estuvieron cerca de la placa por bajos niveles de apoyo del público, aunque lograron salvarse gracias a los poderes que les otorgaron otros participantes.

Para esta gala, las votaciones continúan abiertas de manera gratuita y de manera positiva: los seguidores pueden votar cada cuatro horas por el concursante que desean que permanezca en competencia. El proceso finalizará el domingo 25 de enero, durante la gala de eliminación presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, que se emitirá a las 8 p. m. en el Canal RCN y su aplicación oficial.

El respaldo de la audiencia será decisivo para definir quién abandona la casa en esta etapa de la competencia.

Prueba de concentración en La casa de los famosos: Calma disfruta el premio y Tormenta cumple castigo

En el programa, los equipos Calma y Tormenta volvieron a enfrentarse en la segunda prueba de “Beneficio y Castigo”, una dinámica que puso a prueba la concentración de los participantes durante la gala del viernes 23 de enero.

En esta ocasión, los concursantes debieron dividirse en dos grupos: uno se ubicó en el loft y el otro en la sala de la casa. El reto consistía en contar exactamente 444 segundos y presionar un botón cuando consideraran que habían cumplido ese tiempo.

La segunda prueba de “Beneficio y Castigo” enfrentó a los equipos Calma y Tormenta en una dinámica de concentración - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

El equipo Calma resultó ser el más preciso, logrando acercarse al tiempo real y obteniendo así la victoria en la prueba. Los ganadores fueron recompensados con “unos deliciosos postres”, según anunciaron los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán durante la gala.

Por su parte, el equipo Tormenta se anticipó demasiado en su conteo. Aunque Manuela Gómez advirtió a sus compañeros que todavía faltaba tiempo, su percepción no fue tomada en cuenta. Como consecuencia de su error, los integrantes de Tormenta tuvieron que enfrentar el castigo impuesto por la producción: seis de ellos debieron ponerse disfraces de animales y actuar como tales.

Los participantes perdedores asumieron la sanción con humor y creatividad, divirtiéndose entre ellos y dándole vida a los personajes que les correspondieron.

El equipo Calma se llevó la victoria y fue premiado con postres, celebrando su desempeño en la prueba - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Una vez cumplido el castigo, todos los concursantes se prepararon para la tradicional fiesta de los sábados, un espacio de esparcimiento previo a la jornada de eliminación que tendrá lugar el 25 de enero, cuando se conocerá al siguiente eliminado del reality. Mientras tanto, continúa abierta la votación del público, que puede salvar a su favorito y evitar que abandone la competencia.