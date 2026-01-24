Daniel Quintero confirmó su participación en la consulta del Pacto Amplio, con la misión de “derrotar a Abelardo de la Espriella”

Daniel Quintero afirmó que se unirá a la consulta del Pacto Amplio para derrotar a Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde de Medellín y candidato presidencial Daniel Quintero confirmó, el viernes 23 de enero, su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio, el mecanismo que organiza la izquierda colombiana para seleccionar a su candidato presidencial el próximo 8 de marzo de 2026.

En medio de cuestionamientos jurídicos sobre su postulación, Quintero afirmó que su candidatura no tiene impedimentos y que su objetivo es enfrentar a Abelardo de la Espriella en la contienda.

A través de su cuenta oficial en X, Quintero explicó su decisión de sumarse a la consulta: “Roy Barreras me invitó a mí, a Juan Fernando Cristo y a Luis Gilberto Murillo a participar en las consultas junto a Iván Cepeda y Camilo Romero”. El exmandatario enfatizó: “Mi respuesta es sencilla: Anótenme, vamos a la consulta. Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella y lo vamos a hacer”.

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta interpartidista del Pacto Amplio - crédito Facebook

La confirmación de la aspiración de Quintero ocurre en un contexto de movimientos estratégicos de cara a los próximos comicios electorales de las consultas interpartidistas del Pacto Amplio.

Aunque en ocasiones anteriores había indicado que su candidatura requería revisión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado, Quintero declaró que, tras consultas jurídicas, tiene el camino despejado.

En octubre de 2025, el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, remitió una comunicación al presidente del CNE, Cristián Ricardo Quiroz, solicitando claridad sobre la situación política de Quintero.

Suárez expuso una serie de antecedentes que, según diversas interpretaciones en redes sociales y por parte de expertos en materia electoral, podrían poner en duda la elegibilidad del exalcalde para competir por la Presidencia, debido a su renuncia a la consulta interna del Pacto Histórico. Frente a estas dudas, Quintero insistió en que no existe ningún obstáculo legal para su participación.

Daniel Quintero quiere ser el candidato que "derrote a Abelardo de la Espriella" - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa)

El plazo para inscribir precandidaturas ante la Registraduría Nacional vence el próximo 6 de febrero, fecha clave para la definición de los aspirantes que participarán en la consulta presidencial.

Daniel Quintero denunció presunta campaña sucia contra Iván Cepeda en redes sociales

En otro de sus mensajes en redes sociales, Daniel Quintero denunció la existencia de una supuesta campaña de desprestigio contra el senador Iván Cepeda, también aspirante en la consulta interpartidista del Pacto Amplio.

Según Quintero, en los últimos días han circulado mensajes en redes sociales atribuidos a colaboradores de los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila, que buscarían generar dudas sobre el estado de salud de Cepeda.

“¿Quién está enfermo en esta campaña presidencial? En los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes de la campaña de Abelardo Espriella y de Vicky Dávila, tratando de crear dudas sobre el estado de salud del compañero de consulta, Iván Cepeda", dijo Quintero.

Daniel Quintero denunció campaña de desprestigio contra Iván Cepeda - crédito @QuinteroCalle/X

Señaló que Cepeda, al igual que otros candidatos y ciudadanos, ha sido sometido a procedimientos médicos en el pasado y ha logrado recuperarse satisfactoriamente. Como prueba de ello, destacó la campaña activa que el senador viene realizando en todo el territorio nacional.

El exalcalde comparó estos hechos con situaciones similares vividas por otros líderes de izquierda, como Antanas Mockus y Gustavo Petro, que también fueron blanco de rumores sobre su salud durante procesos electorales anteriores.

El precandidato atribuyó este tipo de estrategias a sectores de la derecha colombiana, a los que acusó de recurrir al miedo y al odio para atacar a sus adversarios políticos.

“Esta estrategia no es nueva. La misma la hicieron con Mockus, recuerden, lo mismo hicieron con Petro. La derecha en Colombia es la que tiene que curarse de miedo y de odio. Mientras nosotros queremos un país próspero, seguro, con trabajo y sin pobreza para millones, ellos solo favorecer a unas cuantas mafias y roscas que le vacían el bolsillo a la gente y que le quitan el futuro a Colombia. Viles, ruines, sucios”, puntualizó Quintero.