Colombia

Álvaro Uribe endureció sus críticas contra Iván Cepeda durante convención del Centro Democrático: “Colombia no tendría esperanza”

Durante la reunión nacional del partido, el expresidente lanzó nuevos señalamientos contra el candidato del Pacto Histórico, al que acusó de promover la impunidad y de facilitar el fortalecimiento del narcotráfico en Colombia

Durante la convención nacional del Centro Democrático, el expresidente aseguró que con Iván Cepeda “no hay ninguna esperanza” de que Colombia salga de la economía de la droga - crédito red social X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a lanzar duros cuestionamientos contra el candidato presidencial Iván Cepeda durante la convención nacional del Centro Democrático, escenario desde el cual lo señaló como uno de los principales responsables de lo que considera el fracaso del Estado colombiano en su lucha contra el narcotráfico.

En su intervención, Uribe afirmó que las posiciones políticas de Cepeda han contribuido a consolidar lo que denominó “la economía venenosa de la droga”.

Con un discurso enfático, el exmandatario aseguró que Colombia no tendría posibilidades de superar el narcotráfico bajo el liderazgo político de Cepeda.

“Ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”, afirmó ante la militancia de su partido, marcando una distancia absoluta frente al candidato del Pacto Histórico.

Uribe sostuvo que el ascenso político de Cepeda está ligado a una política de permisividad frente a los delitos cometidos por grupos armados ilegales, especialmente en el desarrollo de los procesos de paz.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez endureció sus críticas contra el senador Iván Cepeda en la convención nacional del Centro Democrático - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

En ese contexto, cuestionó lo que calificó como una concesión de impunidad a responsables de crímenes graves, lo que —según su visión— terminó fortaleciendo estructuras criminales. Para el exjefe de Estado, ese escenario explica el resurgimiento de hechos violentos que el país creía superados, como los magnicidios.

En su discurso, Uribe responsabilizó directamente a Cepeda de haber respaldado a exjefes guerrilleros que reincidieron en el delito tras recibir beneficios judiciales. Recordó los casos de Jesús Santrich e Iván Márquez, antiguos comandantes de las Farc que retomaron las armas después de la firma del Acuerdo de Paz.

Según Uribe, Cepeda no solo defendió a estos excombatientes, también justificó su regreso a la clandestinidad, pese a que estaban requeridos por la justicia colombiana y por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.

El expresidente afirmó que Cepeda calificó como “entrampamiento” las investigaciones contra estos exjefes guerrilleros y lo acusó de haber minimizado su reincidencia criminal.

A su juicio, esa postura facilitó la conformación de la llamada Nueva Marquetalia y el fortalecimiento de redes ilegales vinculadas al narcotráfico, con consecuencias directas en el aumento de la violencia en el país.

El presidente Gustavo Petro fue
El presidente Gustavo Petro fue mencionado por Álvaro Uribe al cuestionar las reformas impulsadas por su gobierno, especialmente en el sector de la salud - crédito Presidencia de Colombia

Más allá de los señalamientos en materia de seguridad, Uribe también cuestionó el proyecto político que, según él, representa Iván Cepeda. En particular, se refirió a sus posturas frente al sistema de salud, advirtiendo que un eventual liderazgo suyo implicaría una profundización de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

“En materia de salud, Cepeda ha dicho muy claramente que profundizará las reformas del presidente Petro”, afirmó, al señalar que esos cambios pondrían en riesgo el modelo existente.

Uribe también fue categórico al definir el perfil ideológico de Cepeda. Ante el auditorio del Centro Democrático, aseguró que Cepeda es un “castrochavista declarado” y recordó que su nombre apareció en los computadores del exjefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en 2008 durante una operación militar en la frontera entre Colombia y Ecuador, un argumento que ha utilizado en repetidas ocasiones para cuestionar su cercanía con las antiguas Farc.

Hacia el final de su intervención, el expresidente reiteró que, en su concepto, Iván Cepeda ha actuado en favor de quienes han atentado contra la legalidad en Colombia.

“Cepeda no le ha quedado bien sino a los criminales”, afirmó, insistiendo en que el exsenador ha sido protegido históricamente por sectores armados ilegales. Con estas declaraciones, Uribe volvió a reactivar uno de los enfrentamientos políticos más persistentes de la política colombiana, marcando nuevamente a Cepeda como uno de sus principales contradictores.

Iván Cepeda lidera con amplitud la intención de voto presidencial en Colombia, de acuerdo con la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. El candidato del Pacto Histórico obtiene 33,6%, una ventaja clara frente a sus contendores y que lo posiciona como el favorito en el arranque de la carrera hacia 2026.

En la disputa contra Abelardo
En la disputa contra Abelardo de la Espriella, Cepeda gana con 39,4%, pero la indecisión permanece alta en el 26,7% - crédito Colprensa

En segundo lugar aparece Abelardo De la Espriella, con 18,2%, consolidándose como el principal rival de Cepeda en el espectro de centro-derecha. Más atrás se ubica Paloma Valencia, que con 6,9% se reafirma como la figura más fuerte del Centro Democrático.

Otros aspirantes relevantes, aunque con menor respaldo, son Vicky Dávila (4,1%), Sergio Fajardo (3,9%) y Juan Manuel Galán (3,3%), reflejando un escenario fragmentado fuera del Pacto Histórico.

Los escenarios de segunda vuelta refuerzan el liderazgo de Cepeda. En un eventual duelo con De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría 39,4%, frente al 33,9% de su rival. Ante Paloma Valencia, Cepeda alcanzaría 40%, mientras que la senadora llegaría a 21,2%. Contra Sergio Fajardo, el senador también se impondría con 39,3%, aunque con altos niveles de rechazo e indecisión.

