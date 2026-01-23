Pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá será ajustado para 2026: así funcionará

Desde el 2 de febrero de 2026, los diez municipios del Valle de Aburrá implementan una nueva rotación de pico y placa para carros y motos - crédito Alcaldía de Medellín

A partir del lunes 2 de febrero de 2026, los diez municipios del Valle de Aburrá aplicarán una nueva rotación de pico y placa que afectará a carros particulares y motocicletas.

La medida se extenderá hasta el 31 de julio y establece un esquema de restricción de circulación en jornadas continuas, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p. m., de lunes a viernes.

Según lo anunciado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Movilidad de Medellín, la primera semana tendrá un carácter pedagógico, sin sanciones económicas, pero desde el 9 de febrero se impondrán multas por $633.111, equivalentes a 52,29 UVB.

Entre las novedades más relevantes, la infracción podrá acarrear la inmovilización del vehículo, además de la sanción económica correspondiente.

La nueva medida de pico y placa en el Valle de Aburrá se extenderá hasta el 31 de julio, con restricción de circulación de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. - crédito @FicoGutiérrez/X

Esta disposición también se extiende a camperos, motocarros, cuatrimotos y, en el caso de las motocicletas, abarca mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, donde la infracción se determina con base en el primer dígito de la placa.

El pico y placa se mantendrá operativo durante los días hábiles, sin afectar los fines de semana ni los festivos.

La nueva programación establece que los lunes la restricción será para los números 1 y 7; los martes, 0 y 3; los miércoles, 4 y 6; los jueves, 5 y 9; y los viernes, 2 y 8.

El esquema se aplica tanto a automóviles como a motocicletas, afirmó el secretario de Movilidad Pablo Ruiz, quien precisó: “La norma se implementará como es habitual, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.”

El primer dígito de la placa determina la restricción de pico y placa para motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos - crédito @FicoGutiérrez/X

Respecto a las excepciones, Medellín mantiene fuera de la regulación al Sistema Vial del Río, que comprende la autopista sur y la avenida Regional, además de la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio.

Otras vías exentas incluyen la conexión de la avenida 33 entre la autopista Sur y la avenida Las Palmas, así como la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. Corredores específicos garantizan la accesibilidad a la Terminal de Transportes del Norte.

En los municipios de Bello e Itagüí, se mantienen restricciones adicionales en varios corredores nacionales. La Alcaldía de Bello continuará con el pico y placa sobre la autopista norte y la avenida Regional entre la estación Niquía y la autopista Medellín–Bogotá, como respuesta a las congestiones frecuentes en esa zona.

En Itagüí, la restricción se sostiene sobre la autopista sur, debido a que, según las autoridades municipales, “desde su implementación se ha evidenciado una reducción en los índices de accidentalidad”. Esta estrategia responde también a las obras del intercambio vial de Fábricas Unidas, que siguen pendientes de ejecución.

El esquema de exenciones incluye a vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que utilizan gas natural vehicular (GNV), aunque en el caso de estos últimos la exención dependerá de la gestión realizada ante cualquier secretaría de movilidad local. La exoneración para vehículos eléctricos e híbridos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) será automática, siempre que se cuente con la licencia de tránsito correspondiente.

El esquema de rotación de pico y placa para taxis se mantiene en Medellín, con restricción de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y sanciones aplicables desde el primer día de vigencia - crédito @FicoGutiérrez/X

En cuanto al servicio público tipo taxi, el sistema vigente desde 2016 permanece en pie. Este consiste en una rotación del dígito final de la placa cada dos semanas, y el horario de restricción será de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. La Secretaría de Movilidad publicará una tabla específica para definir la secuencia de dígitos restringidos a lo largo del semestre.

Las sanciones por incumplimiento, luego de la semana pedagógica inicial, incluyen una multa económica de $633.111 y la posible inmovilización del vehículo. En el caso de los taxis, la sanción se aplicará desde el primer día, sin periodo pedagógico.

Hasta el viernes 30 de enero de 2026, se mantiene la rotación previa, en la que la restricción impacta a los números 6 y 9 los lunes, 5 y 7 los martes, 1 y 8 los miércoles, 0 y 2 los jueves, y 3 y 4 los viernes.

La nueva medida pretende mejorar la movilidad en el Valle de Aburrá, mediante una distribución homogénea de la circulación vehicular y la priorización del transporte sostenible, sin alterar el acceso a los principales corredores viales y terminales de transporte de la región.