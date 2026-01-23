Colombia

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre problemas de acné de su hermana Sofía Jaramillo por foto que está circulando en redes sociales

Con un mensaje claro, la modelo y creadora de contenido explicó la situación de la piel de su hermana Sofía y expuso cómo una imagen alterada generó confusión entre los seguidores del popular ‘reality’ colombiano

Laura Jaramillo rompe el silencio
Laura Jaramillo rompe el silencio y aclara rumores sobre Sofía Jaramillo: desde su acné hasta su ingreso a La casa de los famosos Colombia

En medio de la creciente exposición mediática que rodea a La casa de los famosos Colombia, las redes sociales se han convertido, una vez más, en el escenario donde circulan rumores, especulaciones y versiones distorsionadas sobre los participantes.

Esta vez, la conversación se centró en Sofía Jaramillo, a raíz de una fotografía que comenzó a difundirse masivamente y que, según algunos usuarios, evidenciaría supuestos problemas graves de acné. Ante la ola de mensajes y cuestionamientos, fue su hermana, Laura Jaramillo, quien decidió salir al paso y aclarar la situación de manera contundente a través de sus redes sociales.

“Bebés, voy a hablar dos temitas acá, porque de esos dos temitas me tienen azotado el DM, entonces voy a aclararlo”, comenzó diciendo Laura, dejando claro que la insistencia de los seguidores la llevó a pronunciarse públicamente.

En primer lugar, se refirió directamente a la imagen que circula en plataformas digitales y que, según explicó, no corresponde a la realidad.

Laura Jaramillo sale en defensa
Laura Jaramillo sale en defensa de Sofía Jaramillo tras polémica por foto editada en La casa de los famosos Colombia

Esa foto que está rodando de Sofía, que supuestamente lo publicó esa señora (Luisa Cortina, recién eliminada del programa y con la que tuvo diferencias la modelo dentro de la casa estudio), no sé, no me consta, pero si lo hizo así, me parece muy mal de su parte porque ella a conciencia sabe que esa foto no es real y que es super-hiper-mega-editada. Está editadisíma”, afirmó.

Laura insistió en que la imagen no solo exagera los rasgos de su hermana, sino que distorsiona por completo la condición real de su piel.

En ese mismo sentido, detalló cómo es realmente el acné que enfrenta Sofía, un tema del que la propia creadora de contenido y modelo ha hablado en varias ocasiones.

Empezando con que Sofía no está tan cachetona y, segundo, el acné de Sofía no se ve de esa manera, ni mucho menos la piel se ve de esa manera en la vida real. El acné de Sofía está por esta zona de acá (señala el hueso de la mandíbula) y no es un acné quístico, es un acné normalito”, explicó Laura con precisión.

La verdadera historia detrás de las imágenes de Sofía Jaramillo: Laura Jaramillo aclara todo y pide empatía

Laura también aprovechó para desmentir uno de los señalamientos más delicados: la supuesta afectación permanente de la piel de Sofía.

Al ser un acné normal y no quístico, es un acné que no genera cicatrices. Entonces, al no generar cicatrices, quiere decir que Sofía tiene una piel preciosa. Cuando ya no tenga ese acné, le va a seguir quedando su piel preciosa. Ella tiene una piel lisa, divina”, recalcó.

Según explicó, se trata de un acné hormonal que su hermana ha venido tratando desde hace tiempo: “Eso es un acné hormonal del que ella ha hablado y que viene tratando, el que le ha metido demasiada plata y que lastimosamente no ha podido controlar como quisiera tenerlo controlado”, señaló, pidiendo mayor empatía frente a un tema de salud que afecta a muchas personas.

No obstante, Laura dejó claro que el segundo punto era el que realmente consideraba más importante: los rumores sobre el ingreso de Sofía a La casa de los famosos Colombia y las versiones que intentan desmeritar su participación.

Sofía Jaramillo tiene méritos propios en La casa de los famosos Colombia, asegura su hermana en contundente mensaje

El ingreso de Sofía a la casa de los famosos fue por mérito propio. Lo que ha sido su estadía y lo que será su permanencia… es y será y ha sido por mérito propio”, afirmó de manera tajante.

En su mensaje, también agradeció a quienes han apoyado a Sofía desde fuera del reality, pero fue enfática al señalar que ese respaldo no invalida el camino recorrido por su hermana.

No se puede desmeritar el trabajo, los logros y el reconocimiento que la persona tiene y ha hecho y ha conseguido, porque se metió un granito de arena ahí. Las cosas como son”, expresó Laura Jaramillo.

Finalmente, Laura hizo un llamado a entender que la dinámica dentro del reality es muy distinta a la percepción del público: “Allá dentro se vive una realidad completamente diferente a la que nosotros vemos acá. La realidad de ellos es otra”, dijo, dejando entrever que muchas decisiones y comportamientos de Sofía deben analizarse desde ese contexto.

