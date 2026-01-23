Colombia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Guardar
Pese al gran número de
Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Colombia

1. La Reina del Flow

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

2. ¿Cómo se traduce este amor? (이 사랑 통역 되나요?)

Una artista y su intérprete viajan por varios países grabando un programa mientras sus emociones se desvanecen entre subtítulos invisibles. ¿Logrará el amor hacerse entender?

3. Él y ella (HIS & HERS)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

4. María la caprichosa

María, Francy y Tulia trabajan como empleadas de servicio en los barrios pudientes de Medellín. ¿Podrán superar la discriminación y la pobreza en su búsqueda de un futuro estable?

5. Sandokan

6. Agatha Christie: Las siete esferas (Agatha Christie's Seven Dials)

En esta adaptación de la novela de Agatha Christie, una joven aristócrata se vuelca en resolver el misterioso asesinato que remata una fiesta de lujo en su casa de campo.

7. Infierno para solteros (솔로지옥)

Estos solteros con ganas de divertirse buscan el amor en una isla desierta de la que solo pueden escapar por parejas para disfrutar de noches románticas en el paraíso.

8. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)

La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.

9. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

10. The Good Doctor

Un cirujano joven y autista que padece el síndrome del sabio empieza a trabajar en un hospital prestigioso. Allá tendrá que vencer el escepticismo con el que sus colegas lo reciben.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriescolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Gobierno Petro publicó la extensa lista de productos ecuatorianos que pagarán arancel del 30% en su ingreso al país

La resolución incidirá en insumos clave de varias ramas económicas, incluyendo manufacturas, químicos, arroz, aceites, azúcar, calzado, materiales de empaque y bebidas alcohólicas

Gobierno Petro publicó la extensa

Las remesas rompieron récord en 2025 y hoy sostienen buena parte de la economía colombiana

Colombia recibió más de USD13.000 millones enviados por migrantes, un flujo que ya compite con sectores clave, impulsa el consumo y amortigua la incertidumbre económica de millones de hogares

Las remesas rompieron récord en

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

El club presentó el uniforme que usará para la Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Colombia, que también tendrá una novedad durante los partidos

Aliste el bolsillo: este es

Danna García habló de sus intentos de incursionar en Hollywood y su lucha contra los estereotipos: “Me negué a convertirme en una Lolita”

La actriz recordada por su papel protagonista en ‘Pasión de Gavilanes’ relató las exigencias y presiones que recibió de directores y productores siendo una mujer latina

Danna García habló de sus

Nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, reveló cuáles son sus méritos para asumir el cargo: “Después vendrá lo académico”

La discusión pública se ha centrado en la nula trayectoria del directivo de la guardia indígena y en el episodio ocurrido en Cauca contra militares que patrullaban el área

Nuevo ministro de Igualdad, Alfredo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Danna García habló de sus

Danna García habló de sus intentos de incursionar en Hollywood y su lucha contra los estereotipos: “Me negué a convertirme en una Lolita”

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Bad Bunny en Medellín: la primera persona en la fila se benefició de un “milagro” mientras hacía un favor

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público colombiano

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Deportes

Aliste el bolsillo: este es

Aliste el bolsillo: este es el precio de la camiseta de Millonarios para la temporada 2026

Este es el nuevo equipo de Miguel Ángel Borja: sorpresivo destino del “Colibrí”

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”