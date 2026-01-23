La escalofriante confesión de implicado en el secuestro de dos canadienses en Cali: “Tenía la orden de matarlos”

Los dos canadienses habrían llegado a Cali para sostener encuentros sexuales - crédito Más allá del silencio /Instagram

Lo que comenzó como unas vacaciones inolvidables para dos ciudadanos canadienses en un crucero por el Pacífico, terminó en un secuestro exprés en las calles de Cali, que por poco termina en fatalidad.

En entrevista con Más allá del Silencio, Guillermo Rivera Chávez, condenado a 28 años y seis meses de prisión, relató desde la cárcel de Jamundí cómo participó en el crimen contra los extranjeros, y cómo, según él, habrían sobrevivido al paseo millonario gracias a él.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el testimonio de Rivera Chávez recogido por Más allá del Silencio, la operación comenzó cuando una conocida suya, identificada como Natalie, lo contactó para que llevara drogas a un hotel en el barrio Granada, ubicado en el norte de la capital vallecaucana.

El secuestro exprés de dos turistas canadienses en Cali involucró una red criminal con mujeres reclutadas por aplicaciones de citas como Tinder - crédito Más allá del silencio/Youtube

“Me llama una muchacha que yo siempre le he vendido en la calle y ella me dice que necesita cuatro tusi, que se lo lleve a un hotel … Llego allá y veo diez hembras así en vestidos de baño, otras oliendo y otras tomando, otras sentadas encima de él”, describió Rivera Chávez.

El objetivo era contactar a los turistas mediante mujeres reclutadas por apps de citas como Tinder. Dos de ellas, Natalie y Nicole, se presentaron como las principales involucradas.

Según Rivera Chávez, “Natalie era la Tinder, la que dialogaba con el estadounidense al que le hicieron las transferencias de los 15.000 dólares”.

En la operación, ambas mujeres, junto con Rivera Chávez y dos venezolanos, participaron en el secuestro de los canadienses. Una vez aislados, el grupo retuvo a los extranjeros y les exigió acceso a sus cuentas bancarias. “Uno tenía en una cuenta 18.000 dólares y el otro tenía 64.000”, aseguró Rivera Chávez.

El dinero fue transferido principalmente a Alexander Krillin, identificado por Rivera Chávez como la pareja sentimental de Natalie y supuesto cabecilla de la red, que operaba desde Estados Unidos.

“Ella le ponía todas las transacciones al señor Alexander Krillin allá en Estados Unidos”, afirmó Rivera Chávez, que también detalló que se realizaron varias transferencias utilizando el reconocimiento facial de los turistas para autenticar los pagos.

Durante el cautiverio, el grupo compró “cinco iPhone 15 y $80 millones en oro”, explicó Rivera Chávez, que describió un modus operandi en el que llevaban a cada víctima, por separado, al centro de Cali para retirar dinero y realizar compras. “Yo me quedaba con uno en el motel… y Natalie, que era la que hablaba inglés, se iba al centro a vaciarle lo que más pudieran”, relató el condenado. La estrategia evitaba que ambos turistas escaparan o pidieran ayuda.

Rivera Chávez también reveló que la coordinación y la promesa de un botín de $300 millones fue lo que motivó a los integrantes de la estructura criminal, que al parecer, aún se dedicaría a realizar ilícitos en la ciudad, debido al grado de discreción del hoy condenado. “éramos cinco, nos tocaba de a $60 millones”, relató, aunque finalmente el grupo solo accedió a fondos a través de tarjetas y transferencias.

En medio del secuestro, Rivera Chávez aseguró que recibió la orden de asesinar a los canadienses una vez vaciadas sus cuentas. “Ya habían dado la orden de que terminaban de vaciar las cuentas, había que matarlos”, narró, omitiendo el nombre de quien emitió la directriz.

La estructura criminal captaba a sus víctimas principalmente a través de Tinder - crédito Tinder

Rivera Chávez afirmó que decidió no cumplir la orden y, en cambio, liberó a los extranjeros cerca del bulevar de Cali. “Yo les digo, si ustedes me colaboran, yo les colaboro, yo me los voy a llevar, pero si ustedes me hacen cualquier mueca, yo los detono”, declaró, añadiendo que portaba un revólver calibre 38 para cumplir dicha misión.

El relato de Rivera Chávez también incluyó detalles sobre la participación involuntaria de un conductor de Uber, amigo suyo, que transportó a los canadienses sin saber que formaba parte de un secuestro. “Él no tiene nada que ver… solo lo utilicé como Uber. Le pagué la carrera, fueron $40.000 que le pagué”, explicó.

La red criminal, según Rivera Chávez, opera en varias ciudades de Colombia, incluyendo Medellín, donde aplicaban métodos similares para identificar y secuestrar turistas extranjeros. “Había dos muchachas que los enamoraban. Los recogíamos, los guardábamos y le pedíamos tarjetas, todo”, contó.

El operativo terminó tras el rescate de los turistas y la captura de los implicados a inicios de 2024. Rivera Chávez aseguró que su arrepentimiento es genuino. “Eso tocó fue una maraña para todo… Si le doy sincero, arrepentido porque mire que lo que iba a hacer, iba por un hurto y resultó convirtiéndose en un secuestro”, lamentó.

Agregó que su condena y la separación de su hija son motivos de pesar. “Lo único que me duele es haber dejado a mi hija sola porque no más compartí con ella como cinco días… ya cumplió dos años”, confesó.

Guillermo Rivera Chávez permanece en la cárcel de Jamundí, cumpliendo su condena y estudiando con la esperanza de obtener algún beneficio judicial. “Gracias a Dios, ahí dándole, estudiando por acá para que algún día poder salir y estar de nuevo con mi familia”, concluyó en su conversación con Más allá del Silencio.