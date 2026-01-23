Colombia

ELN afirma haber hallado el cuerpo de Camilo Torres, el “cura guerrillero”: no está respaldada por evidencia oficial

La guerrilla anunció la supuesta localización de los restos del sacerdote y sociólogo muerto en 1966

Guardar
El ELN aseguró haber localizado
El ELN aseguró haber localizado los restos del denominado ‘cura guerrillero’, un hallazgo que, según la Fuerza Pública, aún debe ser verificado mediante análisis forenses independientes - crédito Europa Press

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirmó haber encontrado e identificado el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y una de las figuras más simbólicas de la insurgencia colombiana, a casi sesenta años de su muerte en combate.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad del Estado ha confirmado la veracidad del hallazgo ni la autenticidad de los restos anunciados por la guerrilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades subrayaron que cualquier hallazgo de este tipo debe pasar por procedimientos forenses independientes que permitan establecer, con rigor científico, la identidad de los restos.

“El INMLCF realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, escribió Medicina Legal en un comunicado emitido el 23 de enero.

El grupo armado ilegal informó este viernes, mediante un comunicado, que el cuerpo del denominado “cura guerrillero” supuestamente fue localizado y plenamente identificado, y expresó su intención de trasladar los restos a Bogotá para que sean depositados en el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, no aportó ninguna prueba que confirme la veracidad de esta información.

Comunicado del ELN en el
Comunicado del ELN en el que la guerrilla asegura haber localizado e identificado los restos de Camilo Torres Restrepo, hallazgo que aún no ha sido confirmado por las autoridades colombianas - crédito red social X

Según el ELN, ese sería el lugar adecuado para su descanso final, dado que allí Camilo Torres fue capellán universitario, fundador de la Facultad de Sociología y referente intelectual de amplios sectores estudiantiles en la década de los años sesenta.

El paradero del cuerpo de Camilo Torres Restrepo ha sido, durante décadas, uno de los grandes enigmas de la historia reciente de Colombia. El sacerdote murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí, Santander, durante su primer enfrentamiento armado contra el Ejército, luego de haberse incorporado al ELN meses antes.

Desde entonces, su cadáver nunca fue entregado a la familia ni identificado oficialmente, lo que alimentó versiones contradictorias y búsquedas fallidas a lo largo de los años.

En su pronunciamiento, el ELN resaltó la carga histórica y simbólica del supuesto hallazgo, sin pruebas: “Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, afirmó la organización, que pidió que el hecho no sea “desfigurado ni utilizado para sacar provecho político alguno”.

El anuncio se produce en un momento de alta tensión entre el Gobierno nacional y el ELN.

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y
Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, fue fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y murió en combate en 1966 tras incorporarse al ELN - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En días recientes, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre la posibilidad de acciones militares conjuntas si la guerrilla no abandona sus presuntas bases en territorio venezolano, y afirmó que la organización había destruido un acuerdo de paz “a sangre y fuego”, en referencia a ataques contra población civil. Este contexto añade una dimensión política al comunicado del grupo insurgente.

La historia de la búsqueda de los restos de Camilo Torres ha estado marcada por controversias. Hasta ahora, el único objeto asociado de manera oficial al sacerdote ha sido su sotana, que fue recuperada y se encuentra exhibida en el Palacio de Nariño.

En 2015, la Quinta Brigada del Ejército realizó una exhumación en un panteón militar en Bucaramanga, pero los análisis genéticos demostraron que los restos correspondían en un 99,9% a otra persona, según confirmó entonces la Fiscalía General de la Nación.

Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá en 1929, en el seno de una familia liberal y acomodada. Inició estudios de Derecho en la Universidad Nacional, pero abandonó la carrera para ordenarse sacerdote. Posteriormente, se formó como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde hizo un trabajo pionero sobre la realidad socioeconómica de la capital colombiana.

Camilo Torres Restrepo murió el
Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí, Santander, durante su primer enfrentamiento armado tras incorporarse al ELN - crédito montaje Infobae (Jesús Áviles)

A su regreso al país, fue nombrado capellán de la Universidad Nacional y, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología. Desde allí impulsó una intensa actividad académica y social, promoviendo la articulación entre cristianismo, justicia social y transformación política. En 1962 creó el Frente Unido, un movimiento que aglutinó a sectores sindicales y de izquierda.

Su paso a la lucha armada se concretó en 1965, tras encuentros con el líder guerrillero Fabio Vásquez. Murió pocos meses después, sin haber participado en más de una acción militar. Tras su muerte, el entonces general Álvaro Valencia Tovar reconoció que se decidió mantener oculto el paradero del cuerpo para evitar que se convirtiera en un símbolo político.

Temas Relacionados

Restos Camilo TorresCura guerrilleroELN hallazgoUniversidad NacionalEjército de Liberación NacionalSotana Camilo TorresColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue la caída de uno de los más buscados de Ecuador en Colombia: por robar a un empresario coreano asesinó a un conserje en Quito

Miller Alejandro Cano Mateus cayó en Bogotá gracias a una circular roja de Interpol

Así fue la caída de

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Azucareros y el Poderoso de la Montaña se volverán a ver en un partido que en los últimos años se ha convertido en un clásico

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

Denuncian que más de $734 mil millones no se recaudaron en Bogotá por prescripción de impuestos entre 2020 y 2025

El concejal Julián Uscátegui afirmó que existen estrategias de normalización tributaria para evitar este tipo de escenarios

Denuncian que más de $734

La salida de Mónica González, directora de Supersalud, agita denuncias de presiones en el Hospital San José de Maicao: “Fue la cabeza que cortaron”

Fuentes anónimas mencionaron a Infobae Colombia que esto habría llevado a la salida de la ahora exdirectora de Supersalud, dejando en duda las declaraciones oficiales

La salida de Mónica González,

Alcaldía de Cartagena emitió recomendaciones por presencia de aguamala o fragata portuguesa en las playas: varios turistas acabaron en el hospital

Las autoridades en la capital del departamento de Bolívar señalaron no tocar por ningún motivo esta especie marina, así parezca que está muerta

Alcaldía de Cartagena emitió recomendaciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Nino Caicedo revela la historia

Nino Caicedo revela la historia inédita y el “misterio” detrás de ‘Oiga, mire, vea’, el himno eterno de Guayacán Orquesta

Ciro Quiñónez recibió críticas tras anunciar su retiro temporal de redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez: “Solo busca fama”

Revelan la identidad del hombre de 75 años que murió en atentado con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre problemas de acné de su hermana Sofía Jaramillo por foto que está circulando en redes sociales

Fans de Yeison Jiménez se tatuaron en honor al fallecido artista: cientos de seguidores compartieron los resultados

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 19 de la Bundesliga

Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca