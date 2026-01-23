Ciro Quiñónez recibió críticas tras anunciar su retiro temporal de redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez: “Solo busca fama”

Ciro Quiñónez anunció que se tomará un tiempo fuera de redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez - crédito @ciroquinonez/ Instagram

La muerte de Yeison Jiménez a inicios de 2026 conmocionó al mundo de la música popular y afectó profundamente a quienes compartieron con él escenarios y vivencias personales.

Uno de los más impactados fue Ciro Quiñónez, amigo cercano y colega, quien durante años mantuvo una relación profesional y de amistad con el fallecido artista.

Tras los homenajes póstumos y las manifestaciones de duelo, Quiñónez optó por guardar silencio y mantenerse alejado de las plataformas digitales, evitando pronunciarse públicamente sobre la tragedia. Sin embargo, en las últimas horas, el cantante sorprendió a sus seguidores con un anuncio sobre un nuevo rumbo en su vida y carrera. “Voy a estar alejado de las redes sociales, quiero replantear mi carrera para seguir el legado de Yeison”, manifestó en un mensaje que compartió en sus redes.

El cantante incluso aseguró estar interesado en tomarse unas vacaciones. “Me quiero ir a cualquier lado del mundo, a cualquier rincón de donde sea, para darme unos tres o cuatro días de descanso, unos tres o cuatro días donde me aleje de las redes sociales, me aleje de todo comentario bueno o malo, positivo o negativo”.

El cantante confesó que también necesita pensar en cómo seguirá su vida personal y profesional sin la compañía de Yeison, quien lo apoyó en varios momentos de su carrera. “Empezar a replantear nuestra carrera, nuestra vida sin Yeison, sin ese guía, sin ese líder que tenía las banderas de mi proyecto. Así que me voy a perder unos tres o cuatro días. Vamos a ver pa dónde me largo", añadió.

Esta decisión generó una ola de comentarios y reacciones. Mientras que algunos seguidores expresaron comprensión y respeto por el proceso personal del artista, otros lo criticaron y cuestionaron sus intenciones.

Entre los mensajes, algunos usuarios lo señalaron de aprovechar la muerte de su amigo para llamar la atención en la industria. “Usted solo ha buscado fama con lo de Yeison y no hace sino decir que es un homenaje para él. Ya deje tanta película falsa y haga su vida más bien”, le escribió uno de los internautas.

Ciro Quiñónez no respondió a estos señalamientos, manteniendo la distancia y el bajo perfil que ha adoptado desde el accidente. Según allegados y declaraciones previas, el cantante ha preferido tomarse un tiempo fuera del foco mediático para reflexionar y replantear el sentido de su carrera artística, especialmente tras la pérdida de Jiménez, quien representaba para él una figura de inspiración y amistad.

El entorno del artista ha pedido respeto frente al duelo que atraviesa Quiñónez. Varios usuarios han recordado que cada persona afronta la pérdida de manera distinta y que, en este caso, el silencio y el retiro temporal de la vida pública pueden ser parte de un proceso genuino y necesario.

Por ahora, Ciro Quiñónez se mantiene alejado de los escenarios y el ruido digital, enfocado en reorganizar sus proyectos y rendir tributo a la memoria de su amigo desde la intimidad y el trabajo personal. El futuro de su carrera, según el propio cantante, estará marcado por el deseo de honrar el legado de Yeison Jiménez y construir un camino que refleje ese propósito.

Productor de Yeison Jiménez habló sobre el misterioso susurro captado en un homenaje al cantante

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, se pronunció tras la viralización de una psicofonía captada durante un homenaje al fallecido cantante. El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo en la que Parra hablaba sobre una decisión importante que Jiménez iba a tomar el día de su muerte.

En ese momento, se escuchó un susurro que mencionó el nombre “Rafa”, lo que coincidió con el nombre del mánager del artista, quien tenía planeado encontrarse con él para tratar asuntos profesionales.

La difusión del video generó una ola de reacciones en redes sociales, impulsando a Parra a referirse al fenómeno. “La verdad sí lo escuché, es raro que haya estado ese sonido ahí, les soy sincero, pero he estado muy pegado espiritualmente tratando de no pensar en esas cosas”, declaró el productor.

Según explicó, por sus creencias familiares, después de la muerte solo existe el descanso eterno, por lo que intenta no dar demasiada importancia a situaciones de este tipo. No obstante, reconoció que la interpretación de estos sucesos depende de cada persona y de lo que le haga sentir bien. “Es raro, porque mi mamá falleció y también como que la he sentido a ella”, agregó, relatando que desde la pérdida de su madre ha experimentado sensaciones similares.

La psicofonía captada en la transmisión se convirtió en tendencia y reavivó el debate sobre experiencias inexplicables en torno al duelo y la muerte. La reacción de Parra fue interpretada por muchos seguidores como un ejemplo de serenidad y enfoque en el recuerdo y la paz, más que en lo paranormal.