Bad Bunny en Medellín: este sería el ‘setlist’ del puertorriqueño para sus tres fechas en el Atanasio Girardot

El puertorriqueño llevará el ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a la capital antioqueña durante tres noches, interpretando la mayor parte de los temas de su aclamado LP

Bad Bunny se presentará durante
Bad Bunny se presentará durante tres noches con lleno total en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito @badbunny/Instagram y Alcaldía de Medellín

2026 empieza con fuerza para el calendario de conciertos en Colombia, gracias a las tres fechas que brindará Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en lo que desde hace meses promete ser uno de los eventos musicales más celebrados del año.

Con cada visita al país, el puertorriqueño parece llegar en un momento cada vez mejor de su carrera musical, y el Debí Tirar Más Fotos World Tour no es la excepción. Con su sexto larga duración, Debí Tirar Más Fotos (2025), reconocido como uno de los más importantes del año a nivel mundial; el cantante alcanzó una nueva dimensión internacional alejándose parcialmente del reguetón para dar ingreso a otros estilos musicales, particularmente la salsa y la plena.

Con este álbum marcó la pauta junto a Karol G, Rauw Alejandro o Ca7riel & Paco Amoroso como los responsables de lo que podría ser una reconfiguración de cómo se entiende y se celebra la música latina en el mundo.

'Debí Tirar Más Fotos' fue
'Debí Tirar Más Fotos' fue reconocido por la prensa especializada como uno de los álbumes más importantes de 2025 - crédito Rimas Entertainment LLC

El inicio del Debí Tirar Más Fotos World Tour en noviembre de 2025 en República Dominicana —precedido por una residencia en Puerto Rico bautizada No me quiero ir de aquí con 31 fechas en el Coliseo de de Puerto Rico José Miguel Agrelot— dejó ver la magnitud de su producción, una de las más ambiciosas de su carrera y marcada por la presencia de invitados en la mayoría de fechas. Esto hace que haya inquietud sobre a quiénes subirá a la tarima durante sus tres noches en Medellín, tomando en cuenta sus colaboraciones con figuras que incluyen a Feid o J Balvin.

El espectáculo del Debí Tirar Más Fotos World Tour contempla más de 30 canciones en el repertorio, la mayoría de su más reciente larga duración junto a temas de sus otros trabajos, siendo el que tiene más preponderancia el también aclamado Un Verano Sin Ti (2022).

La expectativa por estos tres conciertos es tan alta que el operativo de montaje para los shows en el estadio Atanasio Girardot arrancó hace casi una semana, contando con una inversión en recursos logísticos y humanos a la par de los grandes recintos internacionales.

El repertorio del 'Debí Tirar
El repertorio del 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' incluye más de 30 canciones entre las de su más reciente álbum y éxitos de discos anteriores - crédito Henry Romero/REUTERS

Según reportó Telemedellín, Bad Bunny se encuentra en la ciudad desde el lunes 19 de enero, luego de sus pasos por Chile y Perú. Una vez concluya sus tres fechas en Medellín, el cantante se centrará en ultimar los detalles de su paso por el Super Bowl, el próximo 8 de febrero, en el que es uno de los momentos más esperados por el entretenimiento mundial en el arranque de 2026.

Las puertas del estadio se abrirán los tres días a las 3:00 p. m. para recibir a los más de 40 mil asistentes previstos para cada una de las fechas. Como acto de apertura, el cuarteto puertorriqueño Chuwi saldrá al escenario a las 8:00 p. m. para calentar el ambiente en la capital antioqueña.

A las 09:00 p. m. las luces del estadio Atanasio Girardot se apagarán para dar inicio al show principal que se espera que dure unas tres horas. Además de tener como base las pistas que conforman Debí Tirar Más Fotos, el listado tiene como particularidad la inclusión de un tema exclusivo por noche, lo que convertirá a cada presentación en un evento único para los asistentes.

A continuación el setlist esperado para las tres fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, los días 23, 24 y 25 de enero.

Escenario Principal

  • LA MuDANZA
  • Callaíta (Versión Salsa)
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA
  • TURiSTA (Reprise)
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL

La Casita Stage

  • VeLDÁ
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce (Jhayco cover)
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • Canción exclusiva para Colombia
  • CAFé CON RON
  • Versión exclusiva para Colombia con acompañamiento de Los Pleneros de la Cresta

Escenario principal

  • Ojitos lindos
  • La canción
  • KLOuFRENS
  • BOKeTE
  • DÁKITI (Bad Bunny & Jhay Cortez song)
  • El apagón
  • DtMF
  • EoO

