Alterando cajeros con pegamento en Cundinamarca, así capturaron a un hombre que robaba tarjetas mediante ‘cambiazo’

La captura se dio en el barrio San Miguel, de Girardot - crédito Decun

Un operativo de la Policía Nacional permitió la detención de un hombre de 44 años implicado en el sabotaje de cajeros automáticos.

Lo que más llamó la atención de las autoridades era que el malhechor hacía de las suyas con ayuda de pegamento en varios establecimientos ubicados en sucursales bancarias del municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según las autoridades, el procedimiento se activó tras la alerta generada por la central de monitoreo de cámaras de los cajeros electrónicos, detalló en declaraciones a medios de comunicación el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca (Decun).

Por medio de las grabaciones se detectaron comportamientos sospechosos en el barrio San Miguel.

Dados sus antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, hurto y estafa, el individuo fue interceptado de inmediato por una patrulla cuando manipulaba de manera irregular el dispositivo.

El hombre tenía varias tarjetas en su poder - crédito Decun

El ‘modus operandi’ del capturado: así alteraba los cajeros electrónicos

En el registro realizado, los efectivos de la Policía Nacional evidenciaron que el capturado había colocado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero.

Esta técnica se usa para bloquear el acceso de los usuarios a sus tarjetas y facilitar el ‘cambiazo’ mediante engaños, luego de que una persona (en este caso el hoy detenido) se acercaba a brindar ayuda.

También fueron incautadas 14 tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, y que, según lo que explicó el coronel Herrera, habrían sido empleadas para intercambiarlas con las de sus víctimas.

El hoy detenido quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de obstaculización ilegítima de sistema informático.

Por todo lo anterior, desde la institución se recomienda a los usuarios de cajeros verificar la ranura de la tarjeta, evitar la asistencia de extraños y reportar conductas sospechosas llamando al 123 o al número del cuadrante, y ante cualquier escenario, abstenerse de recibir ayuda de personas que se ofrezcan a colaborar.

Declaraciones del coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca - crédito Decun

Fraudes en cajeros automáticos pueden ocasionarse por descuidos: así se aprovechan los delincuentes

Mientras el foco público se dirige con insistencia a las estafas digitales en Colombia, expertos y autoridades advierten que los cajeros automáticos siguen representando un punto vulnerable donde un solo descuido puede facilitar fraudes y el acceso no autorizado a cuentas bancarias.

Los delincuentes han perfeccionado técnicas para explotar errores mínimos en el uso de estos dispositivos, valiéndose tanto de herramientas tecnológicas como del análisis directo de los hábitos de los clientes, según informaron portales como Semana y Eleconomista.com.

Las consecuencias de estos engaños suelen hacerse evidentes solo cuando el usuario detecta movimientos bancarios no reconocidos o constata un saldo disminuido.

En ese punto, los fondos ya han sido retirados y la reacción tardía dificulta la recuperación del dinero o el avance de la investigación.

De acuerdo con las recomendaciones, el simple acto de cubrir el teclado al ingresar el PIN representa una de las acciones más eficaces para protegerse, dado que impide que cámaras ocultas puedan tener el registro del código de seguridad de la tarjeta.

Se recomienda denunciar cualquier falla o anomalía en los cajeros - crédito Freepik

Numerosos clientes desconocen que, además del fraude cibernético, los cajeros automáticos continúan bajo amenaza por métodos tradicionales y renovados.

Entre las estrategias que más preocupan a las entidades financieras figuran la instalación de dispositivos ocultos, como minicámaras y lectores ilegales, posicionados discretamente junto al teclado o en áreas próximas al dispensador, lo que dificulta su detección visual.

La combinación de esta tecnología con un momento de distracción permite obtener información confidencial sin contacto directo.

Otra maniobra identificada en varias ciudades consiste en bloquear la salida de efectivo con cintas u objetos adheridos al dispensador.

En ese escenario, el cliente cree que el cajero no le entregó el dinero, abandona el recinto y, poco después, los delincuentes regresan para apropiarse del efectivo retenido.

Según lo indicado por los portales consultados, la recomendación prioritaria en estas situaciones es contactar inmediatamente a la entidad bancaria desde el mismo sitio, antes de retirarse, para dejar constancia y verificar el estado de la transacción.