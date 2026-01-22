Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Valentino Lázaro sorprendió a Johanna Fadul al compartir detalles de su estrategia y percepción sobre el juego en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Valentino Lázaro, uno de los participantes que más ha dado de qué hablar en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió durante una conversación privada con la actriz Johanna Fadul al revelar detalles de sus estrategias dentro del reality.

La charla, que tuvo lugar en un momento de confianza entre ambos, mostró una faceta menos confrontativa de Valentino, quien en otras ocasiones ha llamado la atención por sus comentarios polémicos.

Valentino comenzó abriéndose sobre la percepción que tiene del juego y la interacción con sus compañeros. “No está pasando nada acá conmigo en general, siento que hago algún comentario y nadie me responde”, confesó a Johanna, dejando entrever cierta frustración por la falta de reacciones a sus intervenciones. El participante admitió que, pese a sus intentos por influir en la dinámica de la casa, muchas veces sus palabras parecen no generar eco entre los demás.

“Eso te iba a decir, te siento muy bajo”, le confesó Fadul, a lo que Valentino replicó: “La gente como que no me responde y no voy a buscar una pelea falsa”,

En otro momento, Valentino le confesó a Johanna que se siente intimidado cuando lo miran a los ojos. Esta vulnerabilidad, poco habitual en su comportamiento frente a las cámaras, permitió a ambos reflexionar sobre las estrategias y métodos de juego que han aplicado otros concursantes en la competencia.

Además, Valentino le confesó que el comentario de Mariker en el que aseguró que la amistad que ahora tienen es estrategia: “Yo le dije que no es eso, genuinamente me caes bien”, a lo que Jhoanna aseguró que no tiene planes o malas intenciones con su nueva cercanía.

La relación entre Valentino y Johanna ha evolucionado con el paso de las semanas. Aunque al inicio presentaron algunas diferencias, actualmente mantienen una alianza visible dentro del reality, especialmente después de que Johanna lo eligiera como su acompañante en la habitación tras obtener el liderazgo semanal.

Tensiones entre Valentino y Juanse Laverde

La segunda noche de nominaciones en La casa de los famosos estuvo marcada por tensiones y enfrentamientos directos entre los participantes. El foco de la polémica fue Juanse Laverde, quien recibió fuertes críticas de Valentino Lázaro y Sofía Jaramillo en una jornada que dejó en evidencia nuevas fracturas dentro de la convivencia.

Durante la nominación de frente, Valentino Lázaro no solo le asignó dos puntos a Juanse, sino que lo acusó abiertamente de crear conflictos a partir de información inventada. “Desde que empezó el reality y básicamente en la prensa empezaste diciendo como que para que traigan payasos a la casa y el que terminó haciendo payasadas y fingir que te gusta otra persona fuiste tú. Aparte, considero que siempre que digo algo haces caras, te inventas problemas que no existieron para buscar como líos. Entiendo que no se te ha terminado de desarrollar el lóbulo frontal porque tienes 19 años, pero no es una excusa para que me ataques con tus inmadureces“, le dijo Lázaro a Laverde, señalando la conducta que percibe como problemática.

Valentino también le pidió a Juanse que cambie su actitud: “Entonces, te pido, por favor, que madures y que, como eres tan pasivoagresivo conmigo, piénsalo porque desde hoy te respondo agresivoagresivo”. Estas declaraciones, realizadas frente a todos los compañeros, generaron un ambiente de tensión y sorpresa en la casa.

A las palabras de Valentino se sumó Sofía Jaramillo, quien respaldó la crítica al joven concursante. “Te nomino y quiero que te vayas de la casa. Varias cosas. Primero, sos bastante desacomedido, no te veo participando en las actividades de la casa. No sé, ya asumiste que sos perezoso y todo lo que has dicho, pero estamos en un juego, estamos en otro lugar, no estamos en tu casa, no estamos en la casa de tu familia”, manifestó la modelo, haciendo énfasis en la falta de compromiso y trabajo en equipo por parte de Juanse.