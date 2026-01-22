Colombia

Terror en Cali por hombre que decía ser Pablo Escobar y amenazó a un policía con un arma, todo quedó en video

La reacción del sujeto fue ampliamente rechazada en las plataformas digitales, por lo que se piden acciones legales en su contra

El hecho fue ampliamente rechazado por la comunidad, ante la actitud del criminal - crédito X

Un hombre armado fue neutralizado por agentes de la Policía en Cali tras intentar intimidar a los uniformados de la Policía Nacional que atendieron una situación presentada a las afueras de una vivienda en Cali, Valle del Cauca.

El hecho reavivó el debate por el tráfico de armas en la ciudad y los protocolos de las autoridades frente a situaciones de riesgo, luego de que circulara un video del suceso en el que el criminal intentó enfrentarse con los uniformados de la Policía en el momento en el que fue requerido por la actitud que tenía.

En el registro audiovisual se aprecia cómo el individuo, presuntamente bajo el efecto de sustancias alucinógenas y de bebidas alcohólicas se enfrentó a las autoridades con frases como: “Yo soy Pablo Escobar”, además de demostrar una actitud retadora.

El sujeto que afirmó ser
El sujeto que afirmó ser el fallecido narcotraficante fue reducido por los uniformados - crédito Jesús Áviles / Infobae

En el momento en el que los agentes respondieron, el criminal sacó un arma de su pantalón y dijo: “les gané o no”, mientras amenazaba directamente a uno de los uniformados que atendía la situación.

Uno de los policías consiguió reducirlo en segundos, confiscar el arma y dejarlo inmovilizado momentáneamente. Aunque versiones que circulan a través de las redes sociales indican que la pistola era de juguete, información que será confirmada o descartada por las autoridades.

Asimismo, se aclaró que fue la comunidad la que se encargó de alertar a la Policía por la alteración del orden en el barrio y están a la espera de conocer detalles del proceso en contra del señalado.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y entre ellas se encuentran algunas como: “Acá los policías son hasta queridos, porque en Estados Unidos, le sacas un arma y te matan de una y con la cámara lo demuestra, no se me gusta lo queridos pero a la vez pierden autoridad, que deberían hacer imagínate dónde le hubieran disparado” y “Lamentablemente en Colombia es así, en cualquier otro lugar a la que se sube la camiseta lo dejan más agujereado que un colador”.

En contraste, hay otros que defienden a los uniformados: “Son buenos policías. Están bien entrenados, tuvieron alerta, no fue necesario disparar, tal vez supieron que el arma era falsa”, “Bien hecho por los policías, lástima que pegarle un tiro los meta en problemas. Eso era para que el policía de inmediato abriera fuego. Con estas leyes el riesgo aumenta para ellos” y “Excelente procedimiento policial. Una felicitación a ese policía. Ambos excelentes”.

Pese a que el arma
Pese a que el arma era falsa, la ciudadanía está en desacuerdo con este tipo de actitudes - crédito Colprensa

La polémica sigue encendida en las plataformas digitales, en las que los ciudadanos no paran de hablar de este tipo de personajes que se atreven a enfrentarse a las autoridades y piden que se endurezcan las sanciones para evitar que vuelvan a cometer este tipo de actos.

Hombre agredió a un policía con un machete

Un joven en alto estado de alteración generó alarma en el barrio San Marcos de Envigado tras amenazar con un machete a transeúntes desde un balcón y lanzar objetos, según informó la Policía.

Esta situación motivó a la intervención policial, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades por la conducta del sujeto. Los primeros agentes en llegar se enfrentaron a las amenazas directas del señalado agresor y utilizaron un dispositivo eléctrico tipo taser, agotando todos sus cartuchos sin lograr inmovilizarlo por completo.

El señalado quedó en manos
El señalado quedó en manos de las autoridades - crédito Colprensa

Durante el operativo, el individuo hirió en la cabeza a uno de los policías con el machete. Un segundo uniformado utilizó su arma de dotación para disparar al agresor en la pierna derecha, circunstancia con la que lograron reducirlo, de acuerdo con el informe policial difundido por MiOriente.

El agente herido y el agresor fueron trasladados a un centro médico. El impacto de bala no representó riesgo vital para el detenido, que posteriormente quedó a disposición de la justicia bajo la acusación de agresión a servidor público y otros posibles delitos.

