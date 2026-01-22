Pareja fue grabada teniendo relaciones sexuales en medio de una carretera en Cundinamarca

El punto une a tres municipios vecinos con Bogotá por el corredor de la calle 80 - créditos Google Maps y Pexels

Un video que se hizo viral en redes sociales la noche del miércoles 21 de enero de 2026 ha provocado el rechazo de varias comunidades en los municipios de Mosquera y Madrid, vecinos a Bogotá y ubicados en la región de la Sabana de Occidente, en Cundinamarca.

El caso provocó indignación en algunos de los pobladores cercanos a la zona, que según lo que informó el medio regional El Informativo Mosquera - Funza, es el sector de la variante en la carretera Mosquera–Madrid.

Las capturas de pantalla de la grabación difundida en redes por el portal informativo mostraron a la pareja que, sin mostrar vergüenza, mantuvo relaciones sexuales aprovechando que una zanja en medio de las vías los ocultaba de los vehículos que circulaban en ambas direcciones.

Lo que no esperaban era que un ciudadano que cruzaba un puente se detuviera y, al notar que la mujer estaba sobre el hombre y ambos tenían las partes íntimas expuestas, grabara la escena con su celular.

El caso generó rechazo y opiniones divididas entre los usuarios en redes sociales. Algunos criticaron que se expusiera públicamente a la pareja mientras tenía relaciones sexuales —expresión popularizada como “el delicioso”—, mientras que otros calificaron el hecho como una “obscenidad” ocurrida a plena luz del día, señalando que por la zona transitan menores de edad.

El medio regional precisó que la pareja estaba a pocos metros de un almacén Alkosto inaugurado hace menos de seis meses.

Por la zona transitan familias y conductores, además de flotas intermunicipales - créditos Google Maps y El Informativo Mosquera - Funza / Facebook

Además de la presencia de menores, la zona es un punto de alta afluencia de conductores, peatones y familias.

Algunos vecinos y residentes advirtieron que este tipo de comportamientos afecta la convivencia y representa una violación a las normas de respeto en espacios comunes.

Usuarios indignados solicitaron a las autoridades mayores controles para prevenir que hechos similares ocurran en el futuro.