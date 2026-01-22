Más de 5.000 roturas en redes de gas encendieron alarmas por la seguridad en varias regiones de Colombia en 2025, según Vanti

Las excavaciones sin coordinación previa fueron la principal causa de las más de 5.000 roturas en redes de gas natural registradas durante 2025 - crédito Colprensa

Durante 2025, más de cinco mil incidentes en redes de gas natural pusieron en riesgo a comunidades enteras y provocaron interrupciones del servicio en varias regiones del país.

El balance, revelado por la empresa Vanti, evidencia una problemática que persiste y que requiere atención inmediata: las excavaciones y obras sin la debida coordinación siguen siendo la principal causa de daños a una infraestructura crítica para millones de usuarios.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, en el último año se registraron 5.105 roturas en las redes de gas natural en Bogotá y municipios aledaños, el altiplano Cundiboyacense, Barrancabermeja, Bucaramanga y su área metropolitana, así como en el sur del Cesar, zonas donde Vanti presta el servicio.

La cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino también la repetición de prácticas que ponen en riesgo la seguridad pública.

Obras sin coordinación, el principal detonante

Cada daño en la red de gas obligó a suspender el servicio y activó protocolos de emergencia para proteger a la comunidad - crédito IDU

La mayoría de los daños se originaron durante trabajos realizados por empresas de servicios públicos, alcaldías, constructoras inmobiliarias y firmas encargadas del mantenimiento vial.

En muchos de estos casos, las intervenciones en el espacio público se ejecutaron sin una coordinación previa con la empresa distribuidora de gas, un paso fundamental para identificar la ubicación exacta de las tuberías y evitar afectaciones.

Según explicó Vanti, lo que inicia como una obra de rutina, mantenimiento de vías, ampliación de redes o proyectos de construcción, puede escalar rápidamente hasta convertirse en una emergencia de gran magnitud.

Una excavación mal planificada o sin información técnica suficiente puede ocasionar la rotura de una tubería de gas natural, generando fugas no controladas que ponen en peligro a trabajadores, transeúntes y residentes de la zona.

Riesgos para la comunidad y afectaciones al servicio

Trabajos en el espacio público sin información técnica previa siguen generando riesgos para la seguridad ciudadana- crédito AVN

Las consecuencias de estas roturas van más allá del daño a la infraestructura. Las fugas de gas natural representan riesgos potenciales que pueden derivar en explosiones, incendios, lesiones graves e incluso fatalidades si no se controlan de manera oportuna. Por esta razón, cada incidente es tratado como una situación de alto riesgo que exige una respuesta inmediata.

Además del componente de seguridad, cada rotura implica la suspensión temporal del servicio para miles de usuarios. Hogares, comercios e industrias se ven afectados por los cortes, lo que genera molestias, pérdidas económicas y retrasos en actividades productivas.

A esto se suma el impacto financiero asociado a las reparaciones y a la atención de emergencias, costos que finalmente recaen sobre distintos actores de la cadena.

La problemática se ha mantenido de forma constante en regiones como Bogotá, el altiplano Cundiboyacense, Santander y el sur del Cesar.

Para la empresa, este panorama evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención y el trabajo articulado entre entidades públicas, privadas y contratistas que intervienen el espacio público.

Llamado urgente a la prevención y a informar antes de excavar

Vanti reiteró el llamado a informar y coordinar antes de excavar para evitar fugas, emergencias y afectaciones al servicio- crédito Vanti

Ante este escenario, Vanti reiteró un llamado a la prevención como la herramienta más efectiva para evitar accidentes y garantizar la continuidad del servicio.

La compañía insiste en que cualquier excavación en andenes o vías debe ser informada y coordinada previamente, un proceso que puede realizarse a través de su línea de WhatsApp habilitada para este fin.

Entre las recomendaciones clave está la correcta identificación de la red. La presencia de una cinta plástica con la inscripción “gas natural” indica que la tubería puede encontrarse a menos de 20 centímetros de profundidad, lo que obliga a extremar las medidas de cuidado durante las obras. En caso de que la red quede expuesta, debe ser cubierta de inmediato para evitar daños adicionales.

Si se presenta una fuga, la instrucción es clara: dejar la maquinaria en el estado en que se encuentre, evacuar el área y comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 164. Actuar con rapidez puede evitar consecuencias mayores.