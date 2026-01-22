Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se mostraron muy enamorados en un romántico viaje internacional

La pareja cada vez se muestra más enamorada, lo que ilusiona a sus seguidores - crédito Instagram

La presencia de Mario Yepes y Caterin Escobar en Tailandia reafirmó, tras meses de especulaciones, la solidez de una relación que surgió en el set de uno de los realities más vistos de Colombia: MasterChef Celebrity, en su edición emitida durante 2025.

En redes sociales, el exfutbolista y la actriz confirmaron su noviazgo tras meses de rumores y emocionaron a los seguidores del famoso concurso de cocina. Además, durante su más reciente viaje demostraron que su relación está más fuerte que nunca.

En sus historias de Instagram, el exjugador de la selección Colombia escribió “seguimos celebrando”, un mensaje acompañado por emojis de corazón, lo que demostró que están en el mejor punto de su relación, pues se les ve disfrutando del lugar mientras están abrazados.

El viaje fue realizado como motivo de celebración por el cumpleaños número 50 de Yepes, que fue el 13 de enero. Según se puede apreciar a través de sus publicaciones en redes sociales, antes de irse a este destino con su novia, el exjugador de fútbol celebró con sus hijos, sus papás y sus amigos.

En esa publicación, Caterin Escobar le comentó: “Te mereces todo ese amor. Que sean mil más”, a lo que el famoso le respondió: “Ya casi celebramos los dos”, pues viajaron juntos a Tailandia, registrando su paso por Bangkok, la capital, y Chiang Mai.

Noviazgo de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes

El origen de la pareja se remontó a las grabaciones del icónico concurso que pone a los famosos a cocinar, mientras que las pruebas los llevan al límite. Tanto el exfutbolista como la actriz participaron como celebridades invitadas en la temporada que celebró los 10 años del formato en la televisión colombiana.

En medio del reality surgieron los rumores sobre una cercanía, aunque ninguno de los dos decidió revelar la verdad. Fue hasta que los dos salieron del concurso cuando se hicieron más evidentes sus apariciones en público, lo que reconfirmó que estaban juntos y, tras unos meses, se empezaron a dedicar mensajes de amor en las diferentes plataformas.

Desde ese momento, los dos intensificaron su exposición pública como pareja y Yepes publicó en sus redes sociales imágenes junto a los hijos de Caterin Escobar, hecho interpretado por seguidores como una señal de la oficialización de la relación.

Cabe mencionar que la actriz también acompañó al exfutbolista en su partido de despedida que se llevó a cabo en Cali en diciembre de 2025, lo que demostró que su relación es bastante estable, pues no solo comparten momentos personales, sino del ámbito profesional.

En cuanto a la vida sentimental pasada de los famosos, se sabe que Caterin Escobar tuvo una relación de 13 años con el actor Tommy Vásquez, una etapa de la que nació su hijo Matías Vásquez Escobar en 2010. Sin embargo, el vínculo se disolvió en enero de 2021 en términos de respeto mutuo, según declaraciones de los actores.

En el caso de Mario Alberto Yepes, es de conocimiento público que estuvo casado con Carolina Villegas, madre de sus tres hijos, que dio su opinión sobre el matrimonio en el pódcast En familia sin filtros.

“Que nos demos importancia a nosotros mismos antes que a otra persona. Yo ya tuve una experiencia larga en mi vida, en el amor, por situaciones de la vida, tenía que ser así, porque son las cosas que Dios determina, que deben pasar y de todas maneras van a pasar. Creo que hoy puedo decir que el amor se sigue transformando o sea en mi vida, yo ya tuve un matrimonio, una familia, una separación y creo que el amor se sigue transformando y es esperar que uno se presenta de ahora en adelante no solamente a nivel amoroso, de pareja, sino en todo, porque ahora digamos viene la etapa de los hijos de otra manera".