Johanna Fadul nominó a Sara Uribe y desató una nueva división en ‘La casa de los famosos’: “No hemos logrado conectar”

El avance de La casa de los famosos Colombia sumó un nuevo capítulo de tensión con la reciente nominación de Sara Uribe por parte de Johanna Fadul.

La decisión, tomada durante la gala del 21 de enero, no solo definió la lista de nominados, sino que expuso el distanciamiento entre ambas figuras, quienes dejaron claras sus posturas frente a los demás participantes y al público.

La placa de nominados de esta semana quedó compuesta por varios nombres que surgieron tanto de la votación privada en el confesionario como de la dinámica frente a frente.

Así, Beba, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juanse Laverde y Marilyn Patiño fueron seleccionados por sus propios compañeros, mientras que Campanita y Alejandro Estrada ingresaron a la zona de riesgo tras recibir el menor apoyo del público. A este grupo se sumó Mariana Zapata, que ya estaba en la placa debido a la nominación directa de Luisa Cortina al abandonar la competencia.

Sin embargo, el foco de la noche recayó en el enfrentamiento entre Johanna y Sara. La actriz, quien ostentaba el liderazgo semanal, explicó ante las cámaras que su voto no obedeció a una estrategia predeterminada, sino a una incomodidad reciente: “No tenía a nadie más a quien nominar, mis opciones ya estaban en placa. Además, siento que las veces que he intentado comunicarme con Sara no hemos logrado conectar”, argumentó Fadul.

La actriz añadió que, tras una reciente dinámica de “Etiquetas”, percibió un cambio de actitud en Sara, lo que terminó de definir su decisión.

Sara Uribe, por su parte, optó por una reacción serena durante la gala y luego, en conversación con sus aliados dentro de la casa, manifestó su postura respecto al roce con Johanna.

“Yo no voy a perder el tiempo, no me interesa. Yo no le voy a contar mi vida a nadie; me siento con quien a mí me da la gana. Estoy bien. Ni tampoco me voy a meter en sus conflictos”, expresó la presentadora. Uribe también criticó las estrategias de algunos compañeros, asegurando que no participará en gestos que busquen suavizar rivalidades ni en alianzas forzadas: “Yo no lo haría, ya chao”, enfatizó.

El episodio puso de relieve las diferencias de carácter y juego entre ambas. Johanna, tras obtener el liderazgo, había invitado a otros participantes con los que antes tuvo desacuerdos, como Yuli Ruiz y Valentino, a compartir beneficios en la casa, generando rumores sobre posibles intentos de reconciliación o alianzas. Sara, en cambio, rechazó de plano involucrarse en ese tipo de maniobras.

El proceso de nominación sigue abierto a cambios, ya que los participantes aún cuentan con poderes especiales que podrían alterar la placa. Además, la próxima prueba de salvación, programada para el jueves 22 de enero, ofrecerá una última oportunidad para salir de la zona de riesgo.

Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz también protagonizan un tenso cruce durante una dinámica

La convivencia en La casa de los famosos Colombia vivió uno de sus momentos más tensos tras un intercambio directo entre dos de sus participantes, Sofía Jaramillo y Yuli Ruiz, durante una de las dinámicas del programa.

El detonante fue la asignación de etiquetas, en la que Jaramillo optó por describir a Ruiz con la palabra “víbora”, lo que generó sorpresa entre los presentes y una discusión abierta sobre las percepciones y comportamientos dentro del reality.

Jaramillo explicó a los demás concursantes que no considera a Ruiz una mala persona, aunque ha percibido ciertas actitudes extrañas en su trato. “Aunque no lo considero, sí he sentido algo raro”, sostuvo Jaramillo ante el grupo. Esta apreciación de la modelo abrió paso a un diálogo en el que también pidió a Ruiz que aclarara por qué la había llamado “morronga”, un término que, según Jaramillo, no tiene justificación dentro de su convivencia.

“Yo quisiera que me argumentaras”, solicitó Jaramillo durante la actividad, exigiendo una explicación pública ante los compañeros. Ruiz respondió que prefería conversar sobre ese tema de forma privada, aunque recordó que ya había manifestado esa percepción en un brunch de nominados.

La actriz detalló que su opinión surgió de una conversación previa con Jaramillo, quien le habría contado que en el exterior la llamaban de esa manera. “Yo dije que me parecía una niña tierna, calmada y tranquila; puede que sea así o puede que se esté mostrando como no es, y puede que sea una persona morronga”, expresó Ruiz al justificar su percepción.

El intercambio subió de tono cuando Jaramillo insistió en la necesidad de encontrar argumentos claros para ese tipo de señalamientos. Ruiz mantuvo su postura y afirmó que su argumento es la falta de conocimiento real entre ambas, ya que solo llevan una semana compartiendo la misma casa.