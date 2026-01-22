Colombia

Iván Cepeda no podría participar en la consulta del Pacto Amplio, según la MOE: este es el motivo

La entidad electoral recordó que la ley 1475 de 2011 determina que un aspirante presidencial solo puede participar en una consulta interna que defina el candidato único de una agrupación política

Iván Cepeda declaró un incremento
Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, estaría impedido para participar en la consulta del Pacto Amplio, que se realizará el 8 de marzo de 2026.

Así lo mencionó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), al considerar que la ley colombiana establece que cualquier candidato que participe en una consulta interna no podrá volver a estar en otra similar.

De acuerdo a la ley 1475 del año 2011, en su artículo séptimo, se dice que las personas que participen en una consulta que es en calidad de precandidatos, luego de ese proceso de votación, son candidatos para determinado proceso electoral, razón por la cual las consultas que hubieron en octubre seleccionaron al candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo”, manifestó el funcionario de la MOE en diálogo con Caracol Radio W.

Aunque dicha determinación solamente será definida por el Consejo Nacional Electoral, de acogerse a esta normativa, también estaría afectado Daniel Quintero, quien fue avalado por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) para participar en la consulta de centroizquierda.

Noticia en desarrollo...

