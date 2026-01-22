Colombia

Galy Galiano le dice adiós a los escenarios con la gira ‘La última y nos vamos’: “No he calculado nada. Las cosas llegaron”

La gira visitará ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira y Cali, presentando algunas de sus composiciones más emblemáticas. Infobae Colombia habló con el cantante

Galy Galiano anunció las primeras
Galy Galiano anunció las primeras fechas de la gira ‘La última y Nos Vamos’ en 2026 como despedida definitiva de los escenarios en Colombia - crédito @tuboleta/Instagram

En marzo de 2025, durante su participación en el Festival Estéreo Picnic, el cantante Galy Galiano anunció su retiro definitivo de los escenarios con una gira titulada La última y Nos Vamos, tomando por sorpresa a los asistentes al evento.

Casi un año después, el artista reconocido por sus incursiones en la música popular, la ranchera y la salsa romántica, hizo el lanzamiento de esta gira de despedida con la que recorrerá incialmente las principales ciudades de Colombia, antes de concluir su carrera musical en presentaciones en vivo.

Según se confirmó por parte del equipo del cantante, los conciertos de despedida están programados en los siguientes lugares y fechas:

  • Bogotá – 30 de abril Movistar Arena
  • Medellín – 09 de mayo Diamate de Béisbol
  • Pereira – 30 de mayo Expofuturo
  • Cali – 06 de junio Arena Cañaveralejo
  • Neiva – 01 de agosto Club Los Lagos
  • Ibagué – 22 de agosto Néctar Arena
  • Bucaramanga – 29 de agosto Center
  • Villavicencio – 05 de septiembre Coliseo Las Malocas
  • Cúcuta – 03 de octubre Plaza Banderas

Durante la rueda de prensa, el intérprete de clásicos como Me bebí tu recuerdo, La cita, Frío de ausencia, Quien entiende este amor, De que duele duele, “Pequeño Motel, Amor de primavera y Dos Corazones afirmó que en principio se tratará de una gira de larga duración, por lo que advirtió que podría durar hasta dos años, debido a que tiene planes de dar presentaciones en el extranjero como parte de esta despedida. “En mis calculos está hacer entre 40 y 50 conciertos”, advirtió durante la rueda de prensa.

El reconocido cantante recorrerá Bogotá,
El reconocido cantante recorrerá Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades principales en sus conciertos de despedida - crédito cortesía Paola España

“No ha sido fácil, porque es casi un luto con los fanáticos, con los amigos. Algunos hasta lloran”, afirmó el artista en diálogo con Infobae Colombia. Sobre la razón para anunciar su despedida de los escenarios, el cantante afirmó con una sonrisa que “es un momento propicio, porque como queremos presentar un espectáculo muy movido, quiero tener toda la energía para llevarlo a cabo. Muchas veces los artistas anuncian a una edad muy avanzada, y yo creo que es importante considerar que el público quiere ver un artista animoso”.

Al repasar su carrera y escoger una canción que considerara como el arquetipo alrededor del cual se desarrolló su carrera y su imagen, Galy Galiano se decantó por Frío de ausencia. “Mi papá escribió un poema años antes de que yo naciera con el que conquistó a mi mamá. Se casaron, y yo nací. Me dio la vida ese poema, que después yo convertí en canción y me dio la vida artística”, expresó, recordando que fue la primera vez que un artista colombiano ingresaba a los listados Billboard en Estados Unidos por dicho éxito.

En diálogo con Infobae Colombia,
En diálogo con Infobae Colombia, Galy Galiano destacó "Frío de ausencia" como la canción que marcó su carrera artística - crédito @galygalianooficial/Instagram

Más allá de los éxitos, Galy remarcó que si por algo ha logrado instalarse en la memoria colectiva de los colombianos, es por las emociones que despierta. “Mis canciones, las familias las compartieron en el seno de su hogar. Por eso pasaron de generación en generación”.

Siguiendo esa línea, afirmó que la nostalgia será igual en todos los escenarios por donde pase la gira. “Las emociones, el recuerdo de los seres queridos, que de pronto algunos han partido, y el reencuentro con las familias, porque el hijo tiene que llevar a la mamá, al papá, a todos”, manifestó.

En cuanto a las lecciones de los conciertos que brindó durante toda su carrera, el cantante afirmó que a pesar de que “uno nunca termina de aprender”, dejó en claro que “para esta gira, toda esa sumatoria de cosas la asumimos en uno solo para hacer la gira”.

Sobre cómo le gustaría pasar a la posteridad, Galy Galiano lo expresó con sencillez. “Quiero que me recuerden como la gente me conoce. He sido una persona emprendedora, que no he calculado nada. Las cosas llegaron, Dios las mandó y de ellas he aprendido. Soy una persona que ha evolucionado, que cree en lo que hace”.

