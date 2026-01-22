Esposo de ‘La rola en Madrid’ respondió a la italiana que criticó a los bogotanos: “Sobra gente que habla mal de la ciudad”

La publicación desató críticas entre los habitantes de la ciudad - crédito Instagram

Las recientes declaraciones de una creadora de contenido italiana sobre su experiencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá desataron todo un debate en redes sociales sobre la percepción de los bogotanos, que son llamados por todo el país como rolos.

La creadora de contenido, conocida como Sari la italiana, acusó al personal aeroportuario y a los bogotanos de ser “amargados y antipáticos”, una afirmación que varios internautas rechazaron y que llevó a respuestas de rechazo entre los colombianos, como la de un español casado con una colombiana.

La controversia escaló rápidamente después de que la italiana dijera en un video: “Uno quiere ver lo positivo de las cosas, pero aquí en Bogotá la gente es bien rara. En Migración, la gente es bien amargada; ni te miran. Esto no es un mito: los rolos son bien amargados y antipáticos, y yo cada vez que llego acá lo confirmo”, relató la creadora de contenido en sus redes.

La “influencer” explicó que su incomodidad surgió por la atención recibida durante una escala de conexión en Bogotá, no por el retraso de su vuelo: “Solo de conexión estoy acá y ni siquiera quisiera estar aquí, pero el vuelo paraba en Bogotá y no en Medellín para regresar a Cartagena”, agregó en su publicación, lo que fue ampliamente rechazado por aquellos que aprecian la cultura rola.

En una grabación posterior, la creadora italiana insistió en su crítica al equipo del aeropuerto, pidiendo: “Sonreír es gratis y hace bien. Tanto a ustedes como a las personas que llegan y quieren conocer Colombia. Sería bueno que lo hicieran más seguido”, y enfatizó su llamado a un trato más profesional para evitar confusiones entre pasajeros.

La creadora de contenido también se refirió a la falta de información de la aerolínea y la ausencia de refrigerio durante la espera, tema que abordó al señalar que, según la aerolínea, ese beneficio solo aplica si el retraso supera las 4 horas.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando respuestas de defensores y detractores. Comentarios como “No todos los rolos son así” y “Hola. No puedes generalizar. Ten presente que Bogotá recibe mucha gente y es complicado ser amable, por temas de seguridad. “Existen rolos que somos muy amables y respetuosos”, indicaron los que consideraron que sus palabras promovían la discriminación y el regionalismo.

Un español que está casado con una creadora de contenido colombiana, específicamente de Bogotá, y que se hace llamar La rola en Madrid, criticó el video: “A ver, Sara, ¿de verdad conoces la ciudad o solo te has quedado con el personal del aeropuerto? Personal que en Italia son todo sonrisas, por supuesto", dijo con notable sarcasmo.

Además, agregó: “He vivido 5 años en Bogotá. El rolo, por lo general, es amable, educado y muy alegre. De hecho, todavía guardo muchos amigos, amigos que desde que llegué me hicieron sentir en casa. Y puede ser claro que hayas tenido una mala experiencia en Bogotá. Yo, de hecho, he tenido bastantes malas en tu país, pero no por eso voy diciendo que la gente allá es amargada”.

El español profundizó en su invitación a experimentar la ciudad y sus sabores, afirmando: “Yo te invito a que pruebes el ajiaco, que es el mejor plato de Colombia, que te tomes un tintico en la Candelaria y a que pruebes su pan, que es el más delicioso del planeta. Y vas a ver que donde vayas te van a atender espectacular”.

Para terminar su respuesta, dijo: “Y si no quieres volver, Sara, también me parece genial, porque en Bogotá ya sobra gente que habla mal de la ciudad”. Sus declaraciones fueron aplaudidas por sus seguidores, que le dejaron comentarios como: “Muchos éxitos en tu camino, gracias por defender esta bella ciudad y su gente, en todas partes hay de todo, pero tú decides con qué quedarte, gracias amigo”.