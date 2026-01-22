Colombia

El ‘profe Jordi’ cerró con un humor fino el capítulo por la querella judicial en su contra: “¿Cómo no adoctrinarles con todo esto?”

El docente y creador de contenido colombiano Jordi Romero Castillo dio por finalizado este episodio que le afectó no solo su salud física, también alteró su salud mental

Guardar
El Profe Jordi comparte con rabia e impotencia una acusación anónima que recibió, donde ponen en duda su labor como educador y lo señalan de adoctrinar a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

Luego de que compartió en un video a sus seguidores en redes sociales su indignación por recibir una querella judicial que le llegó al colegio en el que dicta clases en Bogotá, el docente y creador de contenido Jordi Romero Castilo, más conocido como El profe Jordi, cerró este amargo capítulo en su vida como educador de la forma que él mejor lo sabe hacer: tomándoselo de la mejor forma con humor.

En varias publicaciones que compartió en sus redes desde que supo del documento (18 de enero de 2026), y que llegó por parte de un ciudadano anónimo en el que se le acusa de adoctrinar a sus alumnos, el maestro dejó ver su malestar, pero siempre con una dosis de risas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esta ocasión, y luego de que algunos de sus seguidores le dijeron que “pasara la página”, Romero compartió un nuevo video el miércoles 21 de enero, y con ello quiso darle fin a este acontecimiento en sus redes, mientras se resuelve dicha situación judicial.

En la grabación El profe Jordi aparece como si fuera un capucho, como se le denominan a los jóvenes que se manifiestan en los alrededores de varias universidades públicas en Bogotá y las principales ciudades del país, y que con ello ocasionan problemas de movilidad.

El educador colombiano se despachó
El educador colombiano se despachó con el toque de humor que le caracteriza - crédito @el_profe_jordi/IG

Pero en este caso, el profesor además de lucir con su rostro cubierto por la capucha de su chaqueta, también lució unas gafas, antes de mencionar desde el aula: “Ya estamos por aquí, gente, alistando todo el mobiliario y los avisos propagandísticos del salón para empezar a adoctrinar a mis estudiantes de la otra semana”.

Seguido a esto, el docente mostró varios carteles que tiene pegados en las paredes del salón.

“Este es un cartel con el que los incito a tomar los libros, pero ojalá los más pesados, para que afuera se los lancen a todos los edificios públicos y privados”, dijo señalando uno de los posters.

Mientras que con el segundo dijo: “Este, para que desde pequeños empiecen a crear alianzas con todas las niñas y todos los niños que llegan de Venezuela en contra de lo que les llegue”.

La parodia del educador que sirvió para liberar la frustración y el desconcierto que le afectó no solo su salud física; también mental, y continuó de esta forma: “En el locker ya tengo listas las armas de alto calibre: toallas higiénicas, pañitos y aromáticas”.

El profesor Jordi Romero mostró uno a uno los carteles y explicó, según él, qué representan y cómo le sirven para "adoctrinar" a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

En otra de las carteleras El Profe Jordi afirmó: “Este cartel de aquí atrás de solo mujeres para inculcarles la idea de luchar por un mundo sin hombres”.

Y luego pasó al mapa de Colombia: “Por supuesto, para que conozcan dónde quedan los ríos, las montañas, las selvas, las junglas y así poder (...)”.

En el tour que hizo por su aula de clases, el docente colombiano siguió explicando cada uno de los conceptos de las carteleras dispuestas por todo el lugar.

“Este cartel de solo animales (es) para instalar en ellos (los alumnos) la idea de luchar por un mundo sin humanos”, agregó el docente e influencer, que es vegetariano.

El docente recibió decenas de
El docente recibió decenas de comentarios de apoyo para que sigan con su labor de creador de contenido y educador - crédito @el_profe_jordi/IG

Al final, “y cuando se me acerquen al computador, nada como adoctrinarlos con este fondo de pantalla, cuyo mensaje para los lectores no es difícil de adivinar. La rebelión en la granja, la sublevación, la insurrección, el levantamiento”, cierra el educador, mostrando a dos cerdos.

“Con este video paso la página. Muchas gracias por todo su apoyo siempre”, cierra el mensaje que acompaña el video de El Profe Jordi.

Con esto, el docente deja atrás las palabras que compartió en la anterior publicación que dejó en su perfil de Instagram, en el que dijo luego de recibir el documento: “Estoy muy molesto, tengo muchísima rabia. Todavía estoy temblando de la rabia y de la impotencia que tengo, porque hace algunos minutos me llegó esto“.

Al final, él reconoció que combinar labor de educador con la de creador de contenido lo expone en varias ocasiones en redes sociales.

El docente habló con Juan Pablo Raba acerca de la compleja labor en Colombia para los educadores - crédito @loshombres.si.lloran/IG

“Da mucha rabia tener que pasar por este tipo de situaciones cuando tú vienes al colegio como profesor a hacer las cosas y hacer tu labor con todo el compromiso, la seriedad y la autoridad que esta labor conlleva, pero también con el corazón y con el amor, haciéndolo con todo el respeto por ellos, por ellas, por sus familias”, expresó Romero.

“La vida paga con este tipo de situaciones. También es cierto que de eso se trata el mundo de las redes sociales, ¿no? Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones", cerró el Profe Jordi.

Temas Relacionados

El Profe JordiAdoctrinamiento de alumnosQuerella judicialProfesor e influencerDenunciaRedes socialesJordi Romero CastilloProfesor colombianoSalud MentalColombia-Noticias

Más Noticias

Salario mínimo de 2026: los trabajadores explicaron por qué el aumento es legal y las razones para rechazar las demandas en contra

Un ajuste histórico alimenta la confrontación judicial, mientras gremios y sindicatos protagonizan un pulso decisivo en torno a la distribución del ingreso

Salario mínimo de 2026: los

Sinuano Día: resultados del último sorteo de hoy jueves 22 de enero de 2026

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: resultados del último

Corte Constitucional admitió demanda de Federico Gutiérrez contra decreto de emergencia económica: esto analiza el alto tribunal

El alto tribunal informó que estudia la solicitud del alcalde de Medellín para suspender la declaratoria de emergencia expedida por el Gobierno nacional, al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales

Corte Constitucional admitió demanda de

Los colombianos tendrán que pagar más impuestos durante otros dos meses debido a la emergencia económica del Gobierno Petro: esta es la razón

La prórroga del decreto permitirá al Ejecutivo expedir nuevas medidas para asegurar recursos, mientras la Corte Constitucional revisa la declaratoria y persiste la presión sobre las finanzas públicas

Los colombianos tendrán que pagar

Alfredo Mondragón se despachó contra el presidente de Ecuador en medio de tensiones con Colombia: “Se les está cayendo el negocio”

El congresista del Pacto Histórico criticó la postura asumida por el Gobierno de Daniel Noboa y le recordó las investigaciones por narcotráfico contra la empresa familiar del mandatario

Alfredo Mondragón se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

ENTRETENIMIENTO

Karol G anunció colaboración con

Karol G anunció colaboración con reconocida marca: la campaña le ganó comparaciones con la princesa Diana de Gales

Kika Nieto habló sin filtros del doloroso proceso de divorcio de Santi Maye: “Me arrepiento”

Luisa Fernanda W confesó que no es fanática del licor y opinó qué piensa de que sea parte del trabajo de Pipe Bueno

Estiwar G recorrió la calle del Bronx en Bogotá diez años después de la intervención y tras superar las drogas: “Caminaba por aquí”

Valentino Lázaro le hizo contundente confesión a Johanna Fadul acerca de su juego en ‘La casa de los famosos’: “Estoy apagado”

Deportes

Santa Fe no se detiene:

Santa Fe no se detiene: anuncia el sexto fichaje y fortalece su equipo para la Libertadores

Deportivo Pasto fichó a un experimentado portero español: campeón con Athletic Club de Bilbao, que enfrentó a Messi y Cristiano

David González habló sobre el calvario que vivió como técnico de Millonarios: “Casi me crucifican”

Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Movistar Team confirmó que Nairo Quintana correrá otras dos carreras en 2026: de cuáles se trata