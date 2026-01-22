El ‘profe Jordi’ cerró con un humor fino el capítulo por la querella judicial en su contra: “¿Cómo no adoctrinarles con todo esto?”

El Profe Jordi comparte con rabia e impotencia una acusación anónima que recibió, donde ponen en duda su labor como educador y lo señalan de adoctrinar a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

Luego de que compartió en un video a sus seguidores en redes sociales su indignación por recibir una querella judicial que le llegó al colegio en el que dicta clases en Bogotá, el docente y creador de contenido Jordi Romero Castilo, más conocido como El profe Jordi, cerró este amargo capítulo en su vida como educador de la forma que él mejor lo sabe hacer: tomándoselo de la mejor forma con humor.

En varias publicaciones que compartió en sus redes desde que supo del documento (18 de enero de 2026), y que llegó por parte de un ciudadano anónimo en el que se le acusa de adoctrinar a sus alumnos, el maestro dejó ver su malestar, pero siempre con una dosis de risas.

En esta ocasión, y luego de que algunos de sus seguidores le dijeron que “pasara la página”, Romero compartió un nuevo video el miércoles 21 de enero, y con ello quiso darle fin a este acontecimiento en sus redes, mientras se resuelve dicha situación judicial.

En la grabación El profe Jordi aparece como si fuera un capucho, como se le denominan a los jóvenes que se manifiestan en los alrededores de varias universidades públicas en Bogotá y las principales ciudades del país, y que con ello ocasionan problemas de movilidad.

El educador colombiano se despachó con el toque de humor que le caracteriza - crédito @el_profe_jordi/IG

Pero en este caso, el profesor además de lucir con su rostro cubierto por la capucha de su chaqueta, también lució unas gafas, antes de mencionar desde el aula: “Ya estamos por aquí, gente, alistando todo el mobiliario y los avisos propagandísticos del salón para empezar a adoctrinar a mis estudiantes de la otra semana”.

Seguido a esto, el docente mostró varios carteles que tiene pegados en las paredes del salón.

“Este es un cartel con el que los incito a tomar los libros, pero ojalá los más pesados, para que afuera se los lancen a todos los edificios públicos y privados”, dijo señalando uno de los posters.

Mientras que con el segundo dijo: “Este, para que desde pequeños empiecen a crear alianzas con todas las niñas y todos los niños que llegan de Venezuela en contra de lo que les llegue”.

La parodia del educador que sirvió para liberar la frustración y el desconcierto que le afectó no solo su salud física; también mental, y continuó de esta forma: “En el locker ya tengo listas las armas de alto calibre: toallas higiénicas, pañitos y aromáticas”.

El profesor Jordi Romero mostró uno a uno los carteles y explicó, según él, qué representan y cómo le sirven para "adoctrinar" a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

En otra de las carteleras El Profe Jordi afirmó: “Este cartel de aquí atrás de solo mujeres para inculcarles la idea de luchar por un mundo sin hombres”.

Y luego pasó al mapa de Colombia: “Por supuesto, para que conozcan dónde quedan los ríos, las montañas, las selvas, las junglas y así poder (...)”.

En el tour que hizo por su aula de clases, el docente colombiano siguió explicando cada uno de los conceptos de las carteleras dispuestas por todo el lugar.

“Este cartel de solo animales (es) para instalar en ellos (los alumnos) la idea de luchar por un mundo sin humanos”, agregó el docente e influencer, que es vegetariano.

El docente recibió decenas de comentarios de apoyo para que sigan con su labor de creador de contenido y educador - crédito @el_profe_jordi/IG

Al final, “y cuando se me acerquen al computador, nada como adoctrinarlos con este fondo de pantalla, cuyo mensaje para los lectores no es difícil de adivinar. La rebelión en la granja, la sublevación, la insurrección, el levantamiento”, cierra el educador, mostrando a dos cerdos.

“Con este video paso la página. Muchas gracias por todo su apoyo siempre”, cierra el mensaje que acompaña el video de El Profe Jordi.

Con esto, el docente deja atrás las palabras que compartió en la anterior publicación que dejó en su perfil de Instagram, en el que dijo luego de recibir el documento: “Estoy muy molesto, tengo muchísima rabia. Todavía estoy temblando de la rabia y de la impotencia que tengo, porque hace algunos minutos me llegó esto“.

Al final, él reconoció que combinar labor de educador con la de creador de contenido lo expone en varias ocasiones en redes sociales.

El docente habló con Juan Pablo Raba acerca de la compleja labor en Colombia para los educadores - crédito @loshombres.si.lloran/IG

“Da mucha rabia tener que pasar por este tipo de situaciones cuando tú vienes al colegio como profesor a hacer las cosas y hacer tu labor con todo el compromiso, la seriedad y la autoridad que esta labor conlleva, pero también con el corazón y con el amor, haciéndolo con todo el respeto por ellos, por ellas, por sus familias”, expresó Romero.

“La vida paga con este tipo de situaciones. También es cierto que de eso se trata el mundo de las redes sociales, ¿no? Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones", cerró el Profe Jordi.