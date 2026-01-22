El Dapre pasaría a manos de una aliada de Armando Benedetti, ministro del Interior: de quién se trata

Nhora Mondragón, cerca al ministro Armando Benedetti, asumirá la dirección del Dapre, tras la salida de Angie Rodríguez - crédito Presidencia - Ministerio del Interior

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tendrá nueva directora y se trataría de Nhora Mondragón, que fue confirmada como titular de la dependencia por fuentes oficiales de la Casa de Nariño al diario El Tiempo. Su nombramiento se registra tras la salida de Angie Rodríguez, que dejó el cargo hace apenas una semana.

Lo llamativo de este nombramiento es que Mondragón es reconocida dentro del Ejecutivo por su cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti, pieza clave en el Gobierno de Gustavo Petro, situación que suscitó cierto interés por la razón de su nuevo cargo.

Y es que hasta hace pocos días, la funcionaria ejercía como directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en esa cartera; desde este lugar, ella diseñó e implementó estrategias para garantizar la seguridad, prevenir riesgos, restaurar el orden cuando se vea afectado y respaldar a las autoridades locales, promoviendo la coordinación entre instituciones. Ahora sus funciones estarán mucho más cerca del presidente Petro.

Nhora Mondragón es cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti, pieza clave en el Gobierno de Gustavo Petro, y ahora estará en el círculo más cercano del presidente de la República - crédito Presidencia - @nhora_mondragon/X

Este es el perfil de la nueva directora del Dapre

Nhora Mondragón es administradora de empresas con especializaciones en Gestión Pública y Administración en Salud, además, cuenta con una amplia experiencia en el sector público, destacándose en roles clave a nivel nacional y local.

Antes de que su nombre entrara en la lista para asumir la dirección del Dapre, Mondragón estuvo en el cargo previamente mencionado en la cartera de Benedetti, donde lideró políticas de seguridad y coordinación con autoridades locales. También tuvo una participación en la Alcaldía de Cali, desempeñándose como Secretaria de Gobierno y Directora del Departamento de Contratación Pública durante la administración de Jorge Iván Ospina (2020-2023).

Este nombramiento reforzó la influencia de Benedetti en la Casa de Nariño, consolidando a Mondragón en un cargo de cercanía al presidente Gustavo Petro. Su experiencia en la gestión pública la convierte en una pieza clave para asegurar la coordinación entre el Ejecutivo y otras entidades del Estado, pero sobre todo porque podría estar bajo la influencia del líder político más cercano al mandatario colombiano.

Nhora Mondragón es administradora de empresas con especializaciones en Gestión Pública y Administración en Salud, además trabajó en la Alcaldía de Cali - crédito @nhora_mondragon/X

Angie Rodríguez salió del Dapre y asumió otro cargo: de qué se trata

Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable el 14 de enero de 2026 a la dirección del Dapre; su salida se produce tras ser nombrada como gerente en propiedad del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de proyectos de infraestructura y gestión de riesgos, donde ya se desempeñaba como encargada.

“Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República”, escribió Rodríguez en su renuncia pública.

Según se pudo conocer por los diferentes medios de comunicación, su relación con el presidente Gustavo Petro se había deteriorado debido a diferencias en el nombramiento de altos funcionarios y movimientos de nómina dentro de la Presidencia de la República. Además, su gestión estuvo marcada por conflictos internos, denuncias de amenazas contra ella y su familia, y enfrentamientos públicos con otros funcionarios, como el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd), Carlos Carrillo, con el que tuvo diferencias públicas, y provocó todo un escándalo estas discusiones.

Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable al Dapre el 14 de enero de 2026 - crédito @DapreCol/X

Rodríguez también se apartó de un encargo como superintendente ad hoc para la Nueva EPS, denunciando la existencia de personas que cobraban coimas a su nombre. Su salida cierra un capítulo complejo en el Dapre, que está salpicado en corrupción tras la pasada dirección de Carlos Ramón González, y abre paso a la nueva dirección, bajo el liderazgo de Nhora Mondragón, dentro de la dependencia más cercana al presidente.