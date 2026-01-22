Colombia

Corte Constitucional admitió demanda de Federico Gutiérrez contra decreto de emergencia económica: esto analiza el alto tribunal

El alto tribunal informó que estudia la solicitud del alcalde de Medellín para suspender la declaratoria de emergencia expedida por el Gobierno nacional, al considerar que no se cumplen los requisitos constitucionales

El alto tribunal informó oficialmente
El alto tribunal informó oficialmente al Distrito de Medellín que la petición, radicada el 13 de enero, cumple con los requisitos para su análisis - crédito Colprensa, Presidencia y Corte Constitucional

La Corte Constitucional confirmó que fue admitida y se encuentra en estudio la solicitud presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que se pide la suspensión del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica en el país.

La información fue comunicada oficialmente al Distrito, en respuesta a la petición radicada el pasado 13 de enero por el mandatario local.

Según lo informado, la Corte analiza si la declaratoria de emergencia cumple con los criterios establecidos en la Constitución Política para la adopción de este tipo de medidas extraordinarias. En particular, se evalúa si las circunstancias expuestas por el Ejecutivo configuran una situación excepcional que justifique el uso de esta facultad, así como los efectos jurídicos y económicos derivados de los decretos expedidos bajo ese amparo.

El alcalde Gutiérrez destacó que el presidente de la Corte Constitucional solicitó a la Sala Plena estudiar la posibilidad de decretar la suspensión provisional del decreto de emergencia mientras se adopta una decisión de fondo.

Solicitud de suspensión

A la solicitud presentada por
A la solicitud presentada por el alcalde se sumaron Asocapitales, ciudadanos y distintos gremios del país - crédito Colprensa

Aunque la Corte Constitucional no ha tomado aún una decisión definitiva sobre el decreto de emergencia económica, sí confirmó que la petición del alcalde Federico Gutiérrez cumple con los requisitos formales para ser analizada. El proceso incluye la revisión de los argumentos expuestos por el alcalde y los respaldos presentados por diferentes sectores.

El mandatario señaló que la solicitud elevada por su despacho busca que el alto tribunal ejerza su función de control constitucional, especialmente frente al uso de mecanismos excepcionales por parte del Gobierno nacional. En ese sentido, resaltó que la eventual suspensión provisional permitiría evitar efectos jurídicos mientras se define si la declaratoria se ajusta o no a la Carta Política.

En este contexto, Gutiérrez indicó que Asocapitales, así como ciudadanos y gremios, decidieron acompañar la solicitud al considerar que existen dudas sobre la legalidad y proporcionalidad de la emergencia económica. Estas adhesiones fueron puestas en conocimiento de la Corte como parte del trámite.

Argumentos sobre la inexistencia de una situación extraordinaria

Federico Gutiérrez señaló que el
Federico Gutiérrez señaló que el decreto no responde a una situación extraordinaria que justifique el uso del mecanismo de emergencia económica - crédito Corte Constitucional

El alcalde de Medellín también sostuvo que, a su juicio, el decreto de emergencia económica no responde a una situación extraordinaria que amerite el uso de este instrumento constitucional. Según explicó, los hechos invocados por el Gobierno nacional no cumplen con el estándar de excepcionalidad requerido para limitar o modificar el orden jurídico ordinario.

En ese marco, recordó que el 29 de diciembre el Ejecutivo expidió, al amparo de la declaratoria de emergencia, un decreto con medidas de carácter tributario que entró en vigencia el 1 de enero. De acuerdo con Gutiérrez, estas disposiciones tienen un impacto directo en la economía de los ciudadanos, razón por la cual considera necesario un control estricto por parte de la Corte Constitucional.

El mandatario enfatizó que el análisis del alto tribunal debe centrarse en la relación entre la emergencia declarada y las medidas adoptadas, así como en la necesidad y proporcionalidad de estas últimas frente a la situación descrita por el Gobierno.

La declaratoria de emergencia económica
La declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno nacional es objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que está próxima a tomar una decisión de fondo - crédito montaje Infobae

El mismo 13 de enero, día en que radicó la solicitud ante la Corte, el alcalde manifestó públicamente su posición frente al trámite: “Como Alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y que mantendrán, justamente, el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”.

Así mismo, señaló que el documento presentado ante el alto tribunal contiene una exposición detallada de los argumentos jurídicos. “Tenemos elementos suficientes y detallados en este documento de 48 páginas, consideramos que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Pedimos que, ojalá muy rápido, esa medida cautelar se haga efectiva. Es muy grave tener un presidente que se quiere imponer sin respetar la separación de poderes. Esto pone a prueba la democracia y las instituciones”, afirmó.

