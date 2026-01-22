Comunidad denuncia que un delincuente robó tres veces en menos de una semana en el barrio Normandía de Bogotá

El presunto asaltante ha sido plenamente identificado gracias a las cámaras de seguridad de los establecimientos víctima - crédito Captura video

El aumento de la inseguridad en el barrio Normandía ha generado inquietud entre los habitantes y trabajadores de este sector del noroccidente de Bogotá.

En menos de una semana, al menos tres locales comerciales sufrieron asaltos por parte de un mismo hombre armado, según denunciaron los propios comerciantes.

Las grabaciones de cámaras de seguridad han permitido identificar un patrón en los robos: el delincuente accede a los establecimientos con actitud despreocupada, simula interés por un producto y, aprovechando la ausencia de otros clientes, extrae un arma de fuego. Así, intimida a los empleados y los obliga a entregar el dinero de la caja registradora.

Uno de los episodios quedó registrado cuando el autor ingresó a una droguería y, sin dudarlo, saltó la vitrina para llevar a cabo el robo. Poco después, los videos muestran al mismo individuo atracando una carnicería cercana, donde amenazó a la mujer encargada del negocio.

Las grabaciones revelan que el ladrón actúa en droguerías y carnicerías, empleando violencia y amenazas armadas - crédito @PasaenBogota/X

La comunidad empresarial del sector ha compartido al menos tres registros audiovisuales que, según los testimonios, evidencian la repetición del mismo modus operandi.

La descripción física del responsable —un hombre de tez morena, cabello crespo y ropa informal, frecuentemente en pantaloneta— resulta coincidente en todos los incidentes reportados.

A pesar de las pruebas disponibles, los comerciantes advierten que podrían existir más establecimientos afectados que aún no han hecho pública la denuncia. Por ello, instaron a los demás dueños de negocios a compartir información y a sumarse a una red de apoyo vecinal.

Ante esta serie de hechos, los afectados exigieron a la Policía Metropolitana de Bogotá una mayor presencia en la zona y acciones concretas para detener al sospechoso, que ya fue plenamente identificado gracias a los videos de vigilancia.

Los comerciantes de Normandía solicitan mayor presencia policial tras reportarse al menos tres asaltos en una semana - crédito @PasaenBogota/X

Además, pidieron a la ciudadanía que mantenga la alerta y comunique cualquier novedad a las autoridades para evitar nuevos incidentes.

La situación ha profundizado la sensación de vulnerabilidad entre los trabajadores y propietarios de Normandía, quienes temen que la violencia siga escalando si no hay una respuesta pronta de las autoridades.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Ayer esa joyita estaba en Tabora merodeando al lado de Surtimax debe estar ya chequeando a qué negocio meterse, y pues acá la policía solo sirve para andar chateando”; “Recuerdo los días en que esos sectores, Boyacá Real y Tabora, cuando se incrementaban los atracos, no demoraba la mano negra en hacer limpieza, en una noche no bajaban de 6 los angelitos despachados”; “Llegan a Bogotá a Robar, tenemos que independizarnos y pedir visa”; “Y estos hps ya se cogieron confianza… No le temen a ser famosos porque están 100% seguros de que si los atrapan, más se demora su judicialización que ellos en quedar libres.. Nuestra justicia es un chiste con estos delitos... Lo mejor es la plomoterapia… esto soluciona de raíz": fueron algunos de los mensajes.

Pandilla de ladrones sin control tiene azotada la localidad de Kennedy, en Bogotá: así atacan en manada

El aumento de la violencia en el sector de Kennedy, en Bogotá, ha generado un clima de inseguridad entre los residentes y comerciantes. Los robos organizados, que se han intensificado en los últimos cuatro meses, han transformado la rutina diaria de quienes transitan y trabajan en esta zona del suroccidente de la ciudad.

Pandilla de ladrones roba en manada a habitantes de la localidad de Kennedy - crédito @JCFloriant/X

Las cámaras de seguridad instaladas sobre la avenida Villavicencio, entre las carreras 80 y 82, han registrado la actuación de una banda compuesta por nueve personas. Según imágenes difundidas por Noticias Caracol, este grupo opera bajo una logística precisa: actúan en conjunto para intimidar, despojar y retener a sus víctimas, imposibilitando cualquier intento de defensa.

Un comerciante del sector, cuya identidad permanece bajo reserva, detalló a Noticias Caracol la evolución de estos atracos: “Ya venimos con esta problemática más o menos como cuatro meses, donde empezaron robando de a tres personas, después en otro robo ya fueron cinco, otros fueron ya seis y ya nosotros nos tocó el más fuerte, que fue el de nueve personas”.

El testimonio refleja cómo la banda ha aumentado su número de integrantes, logrando así ejecutar robos de mayor escala y con una distribución de tareas mucho más eficiente.

El modo de operación de los delincuentes se basa en la rapidez y el uso de la violencia. Llegan en bicicletas, lo que les permite atacar y huir con agilidad por las calles del sector, dificultando la reacción tanto de las víctimas como de las autoridades. Los objetos que buscan son principalmente celulares y dinero en efectivo, bienes que, según Noticias Caracol, pueden venderse rápidamente en el mercado negro.

La amenaza no se limita únicamente a los establecimientos comerciales. Los ciclistas y peatones también han sido blanco de estos asaltos.

Uno de los afectados narró al medio citado que fue emboscado junto a otras personas: “Nos rodean nueve hombres, de los cuales siete personas venían armadas, según los videos, y nos encañonan y nos hacen el hurto”. La superioridad numérica y la presencia de armas han dejado a los ciudadanos sin margen para reaccionar.