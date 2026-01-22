Colombia

Cancillería de Colombia rechazó la decisión de imponer arancel del 30% a las importaciones desde Ecuador: envió nota de protesta

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció luego de la decisión del presidente de Ecuador tras una supuesta falta de reciprocidad del Gobierno de Colombia en la lucha contra las drogas

Cancillería de Colombia respondió a
Cancillería de Colombia respondió a Daniel Noboa a través de un comunicado oficial - crédito Cancillería/Adriano Machado/REUTERS

A través de un comunicado, la Cancillería de Colombia rechazó la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30% a los productos colombianos importados en ese país.

“El Gobierno de Colombia se permite hacer referencia a la publicación efectuada en la red social X por el señor Presidente Daniel Noboa Azín, y al comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador, mediante los cuales se anunció la imposición de una tasa de seguridad del treinta por ciento (30%) a las importaciones provenientes de la República de Colombia, a partir del primero de febrero del presente año”, señaló la Cancillería.

La decisión del mandatario ecuatoriano respondió a una supuesta falta de reciprocidad del Gobierno de Colombia en la lucha contra las drogas y las organizaciones criminales.

Sobre el particular, el Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo ante las razones que esgrime el señor Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Azín, para la imposición de esta medida unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN)”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Noticia en desarrollo...

