Booking respondió a denuncias por sobrecostos en alojamientos durante conciertos de Bad Bunny en Medellín

Usuarios denuncian alza excesiva en precios de alojamientos en Medellín previo a conciertos de Bad Bunny - crédito EFE

A pocas horas del concierto de Bad Bunny en Medellín, la controversia por los precios de alojamientos se convirtió en tema central entre viajeros y usuarios de plataformas digitales.

Diversos ciudadanos reportaron a través de redes sociales que algunos anfitriones de Airbnb y Booking aplicaron aumentos extremos en las tarifas o cancelaron reservas previas para volver a ofrecer los mismos espacios a valores mucho más altos. La situación adquirió mayor notoriedad por la proximidad de los shows del artista puertorriqueño, que tendrán lugar del 22 al 24 de enero en el Estadio Atanasio Girardot.

Las denuncias publicadas en X y otras redes documentaron casos en los que un apartaestudio alcanzó un precio de $23.360.000 por dos noches, mientras que otros alojamientos se ofrecieron por hasta $61 millones por el mismo período.

Usuarios han expuesto las tarifas que han encontrado, intentando poder hospedarse en Medellín para asistir al concierto de Bad Bunny - crédito Redes Sociales

Usuarios señalaron que las cancelaciones de último minuto y la republicación de las propiedades con tarifas infladas afectaron tanto a viajeros nacionales como internacionales que planeaban asistir a los conciertos.

Booking responde y solicita denunciar irregularidades

Frente al incremento de las quejas, Booking recordó que, aunque los anfitriones tienen control sobre la disponibilidad y los precios en la plataforma, la empresa mantiene directrices y códigos de conducta estrictos.

“Si tenemos conocimiento de alguna práctica que infrinja nuestros términos y condiciones, podemos tomar las medidas necesarias, lo que puede incluir solicitar al socio que respete las reservas confirmadas u ofrecer alternativas viables”, manifestó Booking a El Tiempo.

La compañía también explicó que los clientes afectados por cancelaciones o modificaciones indebidas pueden contactar su centro de atención para recibir apoyo y buscar soluciones.

Además, la plataforma expresó su disposición para colaborar con autoridades locales y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, así como promover prácticas transparentes y justas en el sector.

Booking responde a las denuncias y asegura contar con códigos de conducta para regular a los anfitriones y proteger a los clientes - crédito iStock

Miles de internautas permanecen atentos a la postura de la plataforma estadounidense, mientras continúan circulando nuevas denuncias y capturas de precios en redes sociales.

Autoridades advierten sobre sanciones por incumplimientos

La coyuntura llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a pronunciarse sobre la protección de los derechos de los consumidores afectados. La SIC advirtió a los prestadores de alojamiento turístico, incluidos quienes ofertan viviendas turísticas a través de plataformas digitales, sobre las posibles infracciones a la normativa vigente.

La entidad recordó que la cancelación injustificada de reservas—o cualquier incumplimiento contractual—puede derivar en sanciones que alcanzan hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Superintendencia también enfatizó que, ante cualquier irregularidad, los turistas tienen derecho a exigir servicios de igual calidad o el reembolso y compensación del monto pagado. Además, la entidad instó a los afectados a presentar denuncias formales si identifican prácticas que vulneren el régimen general de turismo o sus derechos como consumidores.

La SIC recuerda el derecho de los consumidores a exigir reembolso o compensación ante modificaciones indebidas en sus reservas de hospedaje - crédito SIC

Testimonios y reacciones ante los precios elevados

Entre los testimonios más difundidos, una creadora de contenido compartió en sus redes sociales el caso de un hospedaje en Airbnb con cuatro habitaciones ofertado en cerca de $98.240.000 durante los días de los conciertos. Otra usuaria denunció que un apartamento de una sola habitación aparecía en la plataforma a un precio de $25.368.974 por una noche.

La tendencia de cancelar y volver a publicar reservas con precios mucho mayores se repitió en distintos sectores de la ciudad, lo que obligó a los afectados a buscar alternativas de hospedaje en condiciones menos ventajosas.

En ese contexto, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, solicitó a quienes hayan sido perjudicados que lo contacten directamente. “Le pido a todas las personas que están recibiendo cancelaciones de sus reservas de Airbnb en Medellín justo antes del concierto de Bad Bunny, que me escriban. Acompañaré estos casos buscando todas las sanciones correspondientes. ¡Cero tolerancia con estos usureros y descarados!”, expresó Tobón en su cuenta oficial de X.