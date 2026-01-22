Alcalde Carlos Fernando Galán anunció la llegada del quinto tren del metro de Bogotá

El quinto tren del metro de Bogotá arribó a la ciudad en la madrugada del 22 de enero de 2026, ampliando la flota destinada a la futura operación del sistema de transporte.
De acuerdo con la información difundida por el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, el número de trenes disponibles alcanza cinco unidades tras esta última entrega.
La llegada del nuevo tren forma parte del cronograma establecido para la implementación del metro de Bogotá, según lo anunciado previamente por las autoridades municipales. Con esta incorporación, el avance logístico continúa en línea con el objetivo de iniciar pruebas operativas durante este año.
