Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

El paisa aseguró que buscaría una manera como la de un jugador de fútbol para tener hijos - crédito @emfuror_/IG

El creador de contenido Westcol, originario de Medellín, viene generando controversia en redes sociales tras compartir sus planes familiares desde el 2024, cuando se había dado una segunda oportunidad con Aida Victoria Merlano después de terminar su romance en 2022.

En una transmisión en ese momento junto a la barranquillera, Luis Villa —nombre de pila del streamer— dejó clara su determinación:

“Yo quiero tener mi hijo, y yo mi hijo lo voy a tener en 2024. Y eso es algo que yo ya lo quiero, y eso es algo que yo ya lo manifesté, y es algo que va a suceder y que va a pasar, ¿sí me entiende? O sea, eso significa que más o menos en 2025, comenzando el 2025, yo ya voy a estar aquí ‘gugugu’”.

WestCol y Aida Victoria Merlano tienen planes de convertirse en padres primerizos en el año 2024 - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

Mientras su relación con Aida Victoria Merlano—quien recientemente se convirtió en madre—continúa siendo objeto de conversación, el propio Westcol abordó públicamente la posibilidad de tener un hijo a través de vientre subrogado.

En un clip, preguntó abiertamente a su audiencia: “¿Ustedes qué opinan si yo cojo y me alquilo un vientre? Real, real, real. A lo Cristiano Ronaldo, huevón. Alquilar un vientrecito. De verdad, de verdad”.

El streamer no ocultó sus preferencias sobre la paternidad ni el modelo familiar que imagina: expuso que “siendo sincero, bro, yo les voy a ser muy sincero, huevón. Yo prefiero tener un hijo mío y ya”.

Para él, la multiplicidad de figuras maternas no representa un inconveniente; al contrario, destacó: “Yo prefiero tener un hijo mío y ya que tenga muchas madrastras, diferentes madrastras de diferentes etnias y diferentes razas. Que mi hijo, papi, conozca un montón de madrastras y papi se enamore de todas”.

El streamer paisa reveló la millonada que pagó por su traje para su primera alfombra roja de los Latin Grammy - crédito @westcol / Instagram

Finalmente, sumó un matiz inesperado al referirse al origen que consideraría para una madre subrogada: “A mí eso no me parece mala idea, tener un hijo con un vientre alquilado de una polaca. Una polaca por ahí de uno noventa y cinco con los ojos azules”.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como, por ejemplo: “Que alquile el de Aida a ver si el niño le sale igual de lindo”; “sería la mejor decisión, hay mujeres que no le dejan ni oler los talcos del bebé a los papás”; “es lo mejor, con eso se evita la demanda por alimentación y él solito se encarga de cuidarlo”, entre otros.

La opinión de Westcol sobre el bebé de Aida Victoria y ‘El Agropecuario’

Durante un reciente encuentro con Aida Victoria Merlano, Westcol reconoció que el tema de la manera en la que la creadora de contenido y su expareja manejaban las decisiones en torno de su hijo, le generaba molestia: “A mí me da mucha rabia, Aída, porque siento que es un niño”.

Westcol le expresa molestia a Aida Victoria Merlano por exposición de su hijo - crédito @luigiclips0/tiktok

Westcol también se refirió al conflicto persistente entre los padres del menor y fue enfático en que esa situación no debería seguir escalando públicamente.

“Por el bien de Emiliano, eso tiene que solucionarse y cada uno se tiene que soltar en banda… así tenga que firmarse y que nadie hable de ti ni la vuelta”, señaló, asegurando que ambos cometieron errores al traer al mundo a un hijo sin ser compatibles como pareja, pero que “el niño no tiene que vivir esas cosas. Eso no se puede”, insistió.

El creador recordó además que, durante el embarazo de Aida, decidió mantenerse al margen por respeto: “Cuando yo más dejé de hablar de ti fue en tu embarazo. Yo respeté eso como madre… tú siempre quisiste ser madre, tener un buen hijo, que tu hijo sea el más feliz”, afirmó, reforzando su postura de protección hacia el menor.