Colombia

Westcol reveló que desea tener un hijo y está planteando alquilar un vientre: “A lo Cristiano Ronaldo”

El ‘streamer’ encendió las redes sociales con sus declaraciones y revivió conversación que tuvo sobre este tema con Aida Victoria Merlano

Guardar
El paisa aseguró que buscaría una manera como la de un jugador de fútbol para tener hijos - crédito @emfuror_/IG

El creador de contenido Westcol, originario de Medellín, viene generando controversia en redes sociales tras compartir sus planes familiares desde el 2024, cuando se había dado una segunda oportunidad con Aida Victoria Merlano después de terminar su romance en 2022.

En una transmisión en ese momento junto a la barranquillera, Luis Villa —nombre de pila del streamer— dejó clara su determinación:

“Yo quiero tener mi hijo, y yo mi hijo lo voy a tener en 2024. Y eso es algo que yo ya lo quiero, y eso es algo que yo ya lo manifesté, y es algo que va a suceder y que va a pasar, ¿sí me entiende? O sea, eso significa que más o menos en 2025, comenzando el 2025, yo ya voy a estar aquí ‘gugugu’”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

WestCol y Aida Victoria Merlano
WestCol y Aida Victoria Merlano tienen planes de convertirse en padres primerizos en el año 2024 - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

Mientras su relación con Aida Victoria Merlano—quien recientemente se convirtió en madre—continúa siendo objeto de conversación, el propio Westcol abordó públicamente la posibilidad de tener un hijo a través de vientre subrogado.

En un clip, preguntó abiertamente a su audiencia: “¿Ustedes qué opinan si yo cojo y me alquilo un vientre? Real, real, real. A lo Cristiano Ronaldo, huevón. Alquilar un vientrecito. De verdad, de verdad”.

El streamer no ocultó sus preferencias sobre la paternidad ni el modelo familiar que imagina: expuso que “siendo sincero, bro, yo les voy a ser muy sincero, huevón. Yo prefiero tener un hijo mío y ya”.

Para él, la multiplicidad de figuras maternas no representa un inconveniente; al contrario, destacó: “Yo prefiero tener un hijo mío y ya que tenga muchas madrastras, diferentes madrastras de diferentes etnias y diferentes razas. Que mi hijo, papi, conozca un montón de madrastras y papi se enamore de todas”.

El streamer paisa reveló la
El streamer paisa reveló la millonada que pagó por su traje para su primera alfombra roja de los Latin Grammy - crédito @westcol / Instagram

Finalmente, sumó un matiz inesperado al referirse al origen que consideraría para una madre subrogada: “A mí eso no me parece mala idea, tener un hijo con un vientre alquilado de una polaca. Una polaca por ahí de uno noventa y cinco con los ojos azules”.

Las reacciones por sus declaraciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como, por ejemplo: “Que alquile el de Aida a ver si el niño le sale igual de lindo”; “sería la mejor decisión, hay mujeres que no le dejan ni oler los talcos del bebé a los papás”; “es lo mejor, con eso se evita la demanda por alimentación y él solito se encarga de cuidarlo”, entre otros.

La opinión de Westcol sobre el bebé de Aida Victoria y ‘El Agropecuario’

Durante un reciente encuentro con Aida Victoria Merlano, Westcol reconoció que el tema de la manera en la que la creadora de contenido y su expareja manejaban las decisiones en torno de su hijo, le generaba molestia: “A mí me da mucha rabia, Aída, porque siento que es un niño”.

Westcol le expresa molestia a Aida Victoria Merlano por exposición de su hijo - crédito @luigiclips0/tiktok

Westcol también se refirió al conflicto persistente entre los padres del menor y fue enfático en que esa situación no debería seguir escalando públicamente.

Por el bien de Emiliano, eso tiene que solucionarse y cada uno se tiene que soltar en banda… así tenga que firmarse y que nadie hable de ti ni la vuelta”, señaló, asegurando que ambos cometieron errores al traer al mundo a un hijo sin ser compatibles como pareja, pero que “el niño no tiene que vivir esas cosas. Eso no se puede”, insistió.

El creador recordó además que, durante el embarazo de Aida, decidió mantenerse al margen por respeto: “Cuando yo más dejé de hablar de ti fue en tu embarazo. Yo respeté eso como madre… tú siempre quisiste ser madre, tener un buen hijo, que tu hijo sea el más feliz”, afirmó, reforzando su postura de protección hacia el menor.

Temas Relacionados

WestcolWestcol quiere tener un hijoVientre alquiladoStreamer colombianoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Medicina Legal identificó 24 cuerpos tras combates entre disidencias de las Farc en Guaviare; cuatro víctimas son menores de edad

Entre las víctimas hay cuatro menores de edad, tres de ellos mujeres y uno hombre, según informó El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Medicina Legal identificó 24 cuerpos

Chontico Día: resultado oficial 21 de enero de 2026

Conoce los números ganadores de una las loterías más populares del sur del país

Chontico Día: resultado oficial 21

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

El segundo torneo de clubes más importante de Europa tendrá su definición en la fase de liga

Así se jugará la fecha

Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones explicar cómo cumple fallo sobre alocuciones presidenciales de Petro

El alto tribunal dio un plazo de tres días a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que informe las acciones adoptadas en cumplimiento del fallo que establece límites a las alocuciones del presidente en televisión abierta

Consejo de Estado ordenó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Investigan video donde supuestos miembros

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

ENTRETENIMIENTO

La Segura sorprendió al hablar

La Segura sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un segundo bebé: “Los hijos únicos nunca extrañan”

Expareja de Manuela Gómez habló del respaldo que le ha dado a la participante en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

JuanDa Caribe protagonizó un descuido en ‘La casa de los famosos Colombia’ y causó furor en redes sociales: “Se le vio todo”

El esposo de Beba de la Cruz reveló si sigue o no la participación de ella en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Un familiar de Yuli Ruiz la defendió ante las críticas recibidas por su forma de vestir en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Exfigura del Bayern Múnich puso la vara alta para el equipo de Luis Díaz en la Champions League: “Tenemos que ir”

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Así se jugará la fecha 7 de la UEFA Europa League: estos son los colombianos que estarán en acción

Fredrik Gerardo Fodstad, clasificado por Colombia a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026