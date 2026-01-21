Tope inembargable de Nequi en 2026 supera los 55 millones y fija límites clave para los usuarios

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

De acuerdo con información publicada por Semana, las billeteras digitales continúan consolidándose como una de las principales herramientas financieras en Colombia, especialmente para operaciones de bajo monto, pagos cotidianos y transferencias personales.

En este contexto, Nequi se mantiene como una de las aplicaciones más utilizadas, por lo que resulta clave conocer los topes y disposiciones que rigen su uso durante 2026.

Con el inicio del nuevo año, las entidades financieras y los organismos de control establecen límites que determinan el manejo de los recursos, tanto en cuentas de ahorro tradicionales como en depósitos de bajo monto.

Estas reglas buscan delimitar los movimientos permitidos y definir beneficios como la inembargabilidad y la exención de impuestos en determinadas transacciones.

En el caso específico de Nequi, los usuarios pueden realizar múltiples operaciones desde la aplicación, incluyendo envíos, pagos y retiros. Sin embargo, existe un tope mensual de movimientos, el cual asciende a $11.024.727,50. Cuando una persona supera este valor, la plataforma puede restringir la posibilidad de continuar realizando operaciones hasta el siguiente periodo.

Otro de los aspectos relevantes para 2026 tiene relación con el monto inembargable definido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta medida establece el valor máximo de dinero que no puede ser objeto de embargo en cuentas de ahorro y depósitos de bajo monto, como Nequi o Daviplata, siempre que pertenezcan a personas naturales.

Sobre este punto, el creador de contenido conocido como @Eldiariodelbanquero explicó en redes sociales las disposiciones vigentes, citando directamente a la autoridad financiera:

“La Superintendencia Financiera de Colombia publicó los nuevos montos inembargables, es decir, aquellos que no se pueden quitar de las cuentas en bancos, cuentas de ahorro o depósitos, como en el caso de Nequi o Daviplata. Algo muy importante es que estos montos estarán vigentes desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. El monto determinado por la Superintendencia Financiera es un poco más de 55 millones de pesos. Por ejemplo, si usted tiene en su cuenta de ahorros 10 millones de pesos, no se los pueden embargar. Ahora, es importante destacar que el beneficio de la inembargabilidad solo aplica a cuentas de personas naturales”.

De acuerdo con esta explicación, el tope inembargable para el periodo 2025-2026 supera los $55 millones, lo que implica que los recursos que se mantengan por debajo de ese umbral no pueden ser embargados por orden judicial, siempre que se trate de cuentas personales y no empresariales.

Además del límite de embargo, los depósitos de bajo monto cuentan con reglas específicas frente al Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4x1.000. Para 2026, Nequi recordó que existe un monto máximo exento de este impuesto, el cual se aplica únicamente a ciertas operaciones.

La plataforma explicó el alcance de esta exención en los siguientes términos:“El depósito de bajo monto tiene una exención del 4x1000, que es el impuesto del gobierno (GMF - Gravamen a los Movimientos Financieros) en operaciones de retiros hasta por $3.404.310 pesos (65 UVT). Después de que envíes, saques o pagues $3.404.310,00 pesos, se cobrará el impuesto tal como lo define el gobierno”.

Esto significa que los usuarios pueden realizar retiros, pagos o transferencias hasta por $3.404.310 sin que se les descuente el GMF, siempre que no superen ese límite acumulado. Una vez excedido, el impuesto comienza a aplicarse de forma automática en las siguientes transacciones.

Por otra parte, Nequi señala que las condiciones de uso, topes y disposiciones pueden ser consultadas directamente desde la aplicación y en su portal web, donde se detallan las reglas que rigen las cuentas de bajo monto, así como los derechos y obligaciones de los usuarios.

Finalmente, los movimientos realizados a través de billeteras digitales también deben ser considerados para efectos tributarios, especialmente en los casos en los que una persona esté obligada a presentar declaración de renta ante la Dian, teniendo en cuenta los montos acumulados durante el año gravable.