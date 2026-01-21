Quién es Alfredo Acosta Zapata, nuevo ministro de la Igualdad: su hoja de vida fue publicada en el portal de Presidencia

Alfredo Acosta Zapata no tiene experiencia en el sector público- crédito Crit Tolima/Luisa González/REUTERS

En el portal de la Presidencia de la República se publicó la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián.

Acosta es líder indígena y cuenta con experiencia de más de 14 años como coordinador de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder indígena no tiene experiencia en el sector público, según el documento publicado en el portal oficial de la Presidencia. Tampoco registra una carrera profesional.

Hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata publicada en portal Aspirantes de la Presidencia - crédito captura de pantalla

Alfredo Acosta Zapata integró el equipo de búsqueda de los cuatro niños Mucutuy, que permanecieron perdidos durante 40 días en las selvas del Yarí tras el accidente de la avioneta en la que se dirigían a San José del Guaviare.

El líder indígena reemplazará a Juan Carlos Florián, que asumió el Ministerio de Igualdad en sustitución de Carlos Rosero.

Acosta Zapata es la cuarta persona que asume como ministro de la Igualdad, luego de la vicepresidenta Francia Márquez, posteriormente Carlos Rosero y por último Juan Carlos Florián.

Críticas a la designación de Alfredo Acosta Zapata

La representante y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, cuestionó el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata por su falta de experiencia, estudios técnicos y universitarios.

“Absurdo! Anoche publicaron la hoja de vida del nuevo ministro de Igualdad. Alfredo Acosta solo acredita bachillerato. Sin estudios técnicos. Sin estudios universitarios. Cero días de experiencia en el sector público”, señaló Miranda en su cuenta de X.

Para la congresista, esto no representa inclusión, sino un supuesto desprecio al mérito que, según Miranda, provoca un “debilitamiento del Estado”.

“Un ministerio no se improvisa. Esto no es inclusión: es desprecio por el mérito y debilitamiento del Estado”, aseveró Katherine Miranda.

Katherine Miranda cuestionó el nombramiento del nuevo ministro de la Igualdad - crédito @KatheMirandaP/X

Miranda detalló su crítica a través de un video publicado en su red social X, cuestionamiento la falta de experiencia del líder indígena para asumir el Ministerio de la Igualdad.

“El Ministerio de Igualdad administra recursos públicos, diseña política social y toma decisiones que impactan a millones de colombianos. Por este motivo, la información publicada genera cuestionamientos sobre los criterios aplicados para la designación y sobre la fortaleza institucional del país”, afirmó la representante de la Alianza Verde.