Productor musical Jose Gaviria arremetió contra la administración de Petro: “Tenemos un Gobierno con gente que uno no invitaría a la casa”

A través de su cuenta de X, el músico no dudó en pronunciarse sobre los recientes movimientos políticos que ha tenido el mandatario colombiano, lanzando una dura crítica

José Gaviria, productor reconocido por su papel como jurado en el 'Factor X', viene colaborando con Pau Mor desde sus inicios - crédito @josegaviria/Instagram

Mucho se ha dicho sobre el mandato del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta los movimientos que ha hecho en materia de salud como de seguridad, de acuerdo con varios analistas políticos.

Sin embargo, no solamente desde estos sectores se han hecho pronunciamientos, pues en redes sociales figuras del entretenimiento en Colombia también han sentado su voz de alerta. Este fue el caso del productor musical Jose Gaviria que a través de su cuenta de X lanzó una dura crítica.

El duro dardo que lanzó el productor musical a la lista de funcionarios que tiene este gobierno de Gustavo Petro - crédito @josegaviria/X

De acuerdo con el músico, las personas que rodean al primer mandatario no son dignas de invitarlas a compartir en su casa, así como tampoco compartiría un almuerzo o una cena. Incluso, aseguró que no existe la posibilidad de presentárselos a los hijos.

Y agregó: “Creen que son la salvación y, son todo lo que está mal”, lo que generó una ola de reacciones de parte de sus seguidores, quienes respaldaron sus palabras replicando el mensaje y acumulando más de 3.000 likes.

Pero este no ha sido el único mensaje de este tipo que ha replicado el productor y exjurado de Factor X, pues aseguró que era un gobierno “pobre en ética, ideología y conformantes; adoctrinó y envalentonó a muchos para hacer del resentimiento un arma”.

El productor ha lanzado duras críticas a la manera en la que el Gobierno ha hecho sus movimientos desde la Casa de Nariño - crédito @josegaviria/X

A lo que agregó que “su comportamiento es reprochable desde la cúpula hasta la calle, grosería, plebedad, falta de aptitud y decoro”.

Qué dijo sobre la función de la canciller Rosa Villavicencio

Las declaraciones de la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sobre la defensa armada frente a una posible intervención militar de Estados Unidos, originaron un intenso debate político y social en el país.

La ministra afirmó que “Colombia cuenta con la preparación suficiente para proteger su soberanía” si la administración de Donald Trump ejecuta una operación similar a la ocurrida en Venezuela el 3 de enero de 2026.

Según explicó Villavicencio a medios de comunicación, el Estado está dispuesto a defenderse y la Constitución y el derecho internacional respaldan esa postura. “Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército al mando del jefe de Estado, que es el presidente Gustavo Petro, que tendrá que defender a nuestras poblaciones si se llegara a dar ese caso”.

María Fernanda Cabal se fue contra la canciller Rosa Villavicencio - crédito @MariaFdaCabal

Estas palabras desencadenaron reacciones inmediatas entre figuras públicas. La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, calificó la postura de la ministra como “ridícula” y cuestionó tanto su preparación como el tono utilizado para abordar un asunto tan delicado. En la red social X, Cabal expuso: “¡No sean ridículos!”.

Por su parte, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila tachó de imprudente y peligrosa la declaración de Villavicencio, advirtiendo que cualquier enfrentamiento armado con Estados Unidos resultaría en una derrota para Colombia. Dávila ironizó: “En una confrontación militar nos fumigan como cucarachas (sic)”.

El impacto de las declaraciones fue todavía mayor en el mundo cultural, especialmente por la reacción del productor musical Jose Gaviria.

El artista, conocido por su trabajo en televisión y su trayectoria como compositor, evocó la memoria de su padre, Enrique Gaviria Liévano, quien fue diplomático e internacionalista. Gaviria manifestó su profunda decepción ante lo que considera una degradación de la Cancillería colombiana, comparando la situación actual con una caricatura.

crédito @josegaviria/X

Destacó que su padre trabajó con varios expresidentes y era experto en Derecho Internacional; ver el estado actual de la Cancillería le resulta “una afrenta a los colombianos”. Gaviria cuestionó en su cuenta de X: “¿No les da pena estar donde no merecen?”.

El debate se amplificó en redes sociales, donde usuarios y expertos ironizaron sobre el optimismo mostrado por Villavicencio ante un posible conflicto armado internacional. El abogado D’mar Córdoba Salamanca, director de la Fundación Escuela Libertad, la identificó como “la peor funcionaria en la historia reciente del país”. Estas reacciones reflejan el alto grado de polarización y preocupación en torno al manejo diplomático y la imagen internacional de Colombia tras las palabras de la canciller.

