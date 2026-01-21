Nicolás Petro y Day Vásquez por fin formalizan su divorcio, sin pensión ni reparto inmediato de bienes

Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, cuya relación terminó oficialmente tras la decisión del Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla formalizó el divorcio entre Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez Castro, poniendo fin al vínculo matrimonial que contrajeron en abril de 2019.

La sentencia, conocida por Caracol Radio, fue proferida por la jueza Auristela de la Cruz Navarro, quien además determinó la disolución de la sociedad conyugal y la inexistencia de obligación alimentaria entre las partes.

El divorcio se fundamenta en la causal 10 del artículo 154 del Código Civil colombiano, es decir, por la sola voluntad de uno de los cónyuges. En este caso, Nicolás Petro promovió la demanda, solicitando además que la división de bienes se realice en una etapa posterior.

La decisión judicial ordena inscribir el divorcio en los registros civiles y exime a ambas partes del pago de costas procesales al no existir oposición.

Tras conocerse el fallo, Day Vásquez se pronunció públicamente en redes sociales celebrando la decisión: “AL FIN… YA ERA HORA!!”, dando cierre a una etapa marcada por la ruptura matrimonial y complejidades legales. La pareja convivió hasta octubre de 2022, cuando diferencias irreconciliables motivaron la separación.

Day Vásquez celebró públicamente el cierre de su matrimonio con Nicolás Petro con un mensaje en redes - crédito red social X

El divorcio se da en un contexto de investigaciones judiciales de alto perfil que involucran a ambos. Day Vásquez fue arrestada en julio de 2023 por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y tras un acuerdo con la Fiscalía, obtuvo un “principio de oportunidad” que le permitió evitar la cárcel a cambio de declarar contra Nicolás Petro.

Según la fiscal Lucy Laborde, Vásquez ha cumplido con el 90 % de los compromisos adquiridos, incluyendo la asistencia a diligencias y la declaración bajo juramento sobre hechos que han contribuido a la judicialización de supuestos delitos contra la administración pública en la Gobernación del Atlántico.

El 10 % restante de sus compromisos corresponde a la obligación de declarar durante el juicio oral que está próximo a iniciar contra Nicolás Petro. La fiscal enfatizó que la prórroga del principio de oportunidad resulta “razonable y proporcional”, dado que su colaboración sigue siendo clave para esclarecer los hechos investigados.

Audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, en la que el juez decidió admitir como prueba el celular entregado por Day Vásquez a la Fiscalía - crédito Audiencia Nicolás Petro

Por su parte, Nicolás Petro enfrenta actualmente dos procesos penales en Barranquilla. El primero se centra en la supuesta recepción de varios millones de pesos de empresarios de la costa Caribe, recursos destinados a la campaña presidencial de su padre en 2022, que presuntamente habría desviado para su beneficio personal.

El segundo caso involucra presuntas irregularidades en contratos adjudicados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico durante la administración de Elsa Noguera.

De acuerdo con la representante del ente investigador, Noguera habría tenido “pleno conocimiento y consciencia en relación al interés y lo que representaba específicamente para el señor Nicolás Petro y la señora Daysuris Vásquez, además del señor Raúl Lacouture, Gustavo De la Ossa y Pedro Name, frente a los contratos de la Fundación Fucoso”.

La fiscal remarcó que Noguera era la única persona autorizada para entregar los contratos en ese periodo, lo que situaría los hechos en el marco de un posible tráfico de influencias.

Ambos procesos se encuentran bajo investigación por la Fiscalía General de la Nación y podrían tener repercusiones legales significativas para el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

El divorcio, aunque de carácter civil, se ha visto inevitablemente influido por este contexto judicial.

La defensa sostiene que el presunto tráfico de influencias en contratos del Atlántico habría involucrado a Daysuris Vásquez y a la entonces gobernadora Elsa Noguera - crédito Gobierno del Atlántico, y red social X

La decisión de no establecer obligación alimentaria ni reparto inmediato de bienes refleja la intención del juzgado de separar los asuntos familiares de los procesos penales en curso, garantizando al mismo tiempo que se cumplan las normas civiles vigentes.

La jueza Auristela de la Cruz Navarro dejó claro que la ausencia de oposición de Day Vásquez facilitó la tramitación expedita del proceso, evitando que se generaran costos adicionales para las partes.

La ruptura matrimonial y su formalización judicial también tienen un fuerte componente mediático. La relación entre Nicolás Petro y Day Vásquez ha estado bajo la lupa de los medios y del público desde el momento de la separación y la captura de ambos.