Impuesto predial en Bogotá: ciudadanos pueden cumplir el trámite virtual y evitar sanciones en 2026 siguiendo este proceso

La Secretaría de Hacienda habilitó los canales digitales para declarar y pagar el impuesto predial y otros tributos. El calendario fija descuentos por pronto pago y plazos máximos para evitar intereses, además de opciones voluntarias y pago por cuotas durante el año

- crédito Alcaldía de Bogotá
Miles de propietarios de inmuebles en Bogotá deben cumplir en 2026 con el pago del impuesto predial, un tributo que constituye una de las principales fuentes de financiación del Distrito.

A través de este recaudo se destinan recursos a diferentes frentes de inversión, entre ellos infraestructura vial, servicios urbanos y programas asociados al desarrollo de la ciudad, según informó Semana.

Desde los primeros días del año, la Secretaría de Hacienda de Bogotá habilitó sus plataformas digitales para que los contribuyentes puedan realizar la declaración y el pago del impuesto de manera virtual, sin necesidad de desplazarse a puntos físicos.

Los impuestos prediales pueden pagarse
Esta alternativa busca facilitar el cumplimiento oportuno de la obligación tributaria y reducir riesgos de mora.

El impuesto predial grava la propiedad de bienes inmuebles y su valor se calcula con base en el avalúo catastral. De acuerdo con la información oficial, los recursos obtenidos permiten atender obras estratégicas, entre ellas la mejora de las vías, lo que a su vez incide en el valor de los predios ubicados en las zonas intervenidas.

Al momento de generar la declaración, los ciudadanos pueden optar por realizar una contribución voluntaria adicional de hasta el 10 % del valor del impuesto. Esta opción no es obligatoria y se activa únicamente si el contribuyente así lo decide durante el proceso de pago. La Secretaría de Hacienda explicó que esta alternativa también aplica para otros tributos distritales.

- crédito Alcaldía de Bogotá
Sobre este punto, la entidad indicó: “Es una contribución adicional que puedes sumar al momento del pago (hasta el 10 % del valor del impuesto). Aplica para predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA). En 2025, el aporte voluntario sumó cerca de 1.600 millones de pesos y contó con más de 24.000 aportantes: 869 millones de pesos en predial, 706 millones en vehículos y 11 millones en ICA”.

El calendario tributario de Bogotá para 2026 establece fechas clave que los contribuyentes deben tener en cuenta para evitar sanciones. De acuerdo con la programación oficial, quienes paguen el impuesto predial antes del 17 de abril podrán acceder a un descuento del 10 %. Esta reducción aplica únicamente para pagos realizados dentro del plazo definido.

La fecha máxima para cumplir con el pago sin que se generen intereses o sanciones está fijada para el 10 de julio de 2026. A partir de ese día, el no cumplimiento oportuno da lugar a intereses moratorios, los cuales aumentan de forma diaria conforme a la normativa vigente en materia tributaria distrital.

- crédito Johan Largo/Infobae
Para realizar la declaración y el pago, la Secretaría de Hacienda detalló el procedimiento que deben seguir los ciudadanos a través de los portales habilitados. El primer paso es ingresar al sitio web oficial y acceder a la opción “Oficina Virtual”. Allí, el usuario debe seleccionar el tipo de impuesto que desea declarar, ya sea predial o vehículos automotores.

Posteriormente, es necesario iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. En caso de no estar registrado, el sistema permite crear una cuenta. Una vez dentro de la plataforma, el contribuyente debe elegir la opción “Declaraciones” y generar el formulario correspondiente al impuesto predial del año en curso.

El pago puede realizarse mediante PSE o, si se prefiere, descargando la declaración para cancelarla en una entidad financiera autorizada. Al finalizar el proceso, el sistema permite descargar el comprobante de pago, documento que sirve como soporte del cumplimiento de la obligación tributaria.

Además del pago total en una sola cuota, el Distrito ofrece la alternativa de pago por cuotas, opción que también se gestiona desde la página de la Secretaría de Hacienda. Este mecanismo permite distribuir el valor del impuesto en varios desembolsos a lo largo del año, sin generar intereses adicionales, siempre que se respeten las fechas establecidas.

El cronograma del pago por cuotas del predial en 2026 quedó definido así: primera cuota, 5 de junio; segunda cuota, 14 de agosto; tercera cuota, 2 de octubre; y cuarta cuota, 4 de diciembre. Para acceder a esta modalidad, el contribuyente debe inscribirse previamente dentro de los plazos fijados por la entidad.

La administración distrital recordó que Bogotá registra más de 332.000 predios en mora, situación que ha motivado a las autoridades a reforzar las estrategias de recaudo y a reiterar el llamado al cumplimiento oportuno. El uso de los canales virtuales busca reducir filas en puntos presenciales como los Supercade y agilizar los trámites tributarios.

