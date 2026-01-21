Colombia

Hombre que habría abusado sexualmente de su propia abuela casi resulta linchado por la comunidad en Santa Rosa de Cabal

Familiares y vecinos alertaron a las autoridades y frustraron la huida del presunto agresor de 39 años en el barrio Los Pinos

Los vecinos y allegados de la víctima impidieron la huida del presunto agresor e informaron de inmediato a las autoridades, quienes presentaron al detenido ante un juez que determinó su reclusión tras conocer antecedentes previos - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre de 39 años acusado de abuso sexual contra su abuela de 79 años en el barrio Los Pinos, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda.

La detención ocurrió tras una alerta de familiares y vecinos, quienes intervinieron para evitar que el presunto agresor huyera.

El caso se registró cuando la víctima, temerosa por su seguridad, se refugió en su vivienda. El nieto logró entrar y, ante los gritos de auxilio de la mujer, allegados y vecinos actuaron de inmediato, relató La FM.

El coronel John Hernando Téllez Ariza, comandante de la Policía en Risaralda, destacó que la respuesta de la comunidad fue determinante para la captura y para la pronta intervención de los uniformados.

La adulta mayor fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención integral y se activaron los protocolos de protección para víctimas de violencia sexual. La Policía confirmó que el procedimiento incluyó acompañamiento médico y psicológico, siguiendo las normas fijadas para la atención de población vulnerable.

Tras su captura, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, el hombre no aceptó los cargos y el juez determinó su reclusión en un centro carcelario, considerando la gravedad de los hechos y su historial judicial: tenía condenas previas por delitos sexuales en 2011 y 2021.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de brindar protección permanente a las víctimas y recordó que la línea de emergencia 123 está habilitada como canal para realizar denuncias de forma segura y oportuna.

