Funcionario de Dian que obtuvo cuatro títulos en un solo día en la Fundación San José explicó cómo cursó las carreras al mismo tiempo

La Fundación San José está implicada en la investigación sobre 24 nuevos casos de diplomas irregulares que alarman al Gobierno de Gustavo Petro

La denuncia pública de Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde, encendió las alarmas en el Congreso de la República y sacudió los cimientos de varias entidades estatales.

La congresista aseguró que existen al menos 24 casos de diplomas irregulares expedidos por la Fundación San José, con funcionarios y contratistas actualmente vinculados a 16 entidades nacionales bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Para Juvinao, lo ocurrido con Juliana Guerrero solo sería “la punta del iceberg”. En palabras de la congresista: “Se trataría de un presunto cartel para expedir títulos a la medida de las entidades del gobierno de Gustavo Petro”.

La representante relató que entre los casos detectados figura un funcionario de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) que habría obtenido cuatro títulos universitarios el mismo día, tiempo después de comenzar a desempeñarse como analista grado 2 en la entidad.

Héctor Julio García Orduz, funcionario de la Dian, obtuvo el mismo día cuatro títulos universitarios en la Fundación San José - crédito Luisa González/ REUTERS

Aunque Juvinao evitó identificarlo, el diario El Tiempo reveló que se trataría de Héctor Julio García Orduz, exaspirante al Concejo de Sogamoso por el Partido Conservador en 2019.

El propio García relató al diario cómo la Fundación San José le permitió cursar simultáneamente cuatro carreras, justificando: “El 60% de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo”.

Según registros oficiales conocidos por El Tiempo, García fue nombrado analista grado 2 en la Dian en octubre de 2023 y antes fue consejero de juventud en la Registraduría Nacional y asesor comercial de una inmobiliaria.

Respecto a su ingreso a la entidad oficial, García detalló: “Quedé tercero en el examen y luego ingresé a la entidad por una ampliación de lista. Para entrar no necesitaba los títulos porque solo pedían tener un tecnólogo o haber cursado seis semestres de una carrera y en mi caso ya había hecho esa cantidad en Derecho en la Universidad de Boyacá”.

García Orduz defendió la legitimidad de sus diplomas, argumentando un 60% de coincidencia curricular para cursarlos simultáneamente - crédito Universidad San José

Sobre el procedimiento para obtener sus títulos, García explicó: “Asistí a una reunión de la universidad en donde consulté si necesitaba presentar más pruebas, pero me dijeron que no había ningún inconveniente”, según relató para el diario mencionado.

El funcionario desestimó las acusaciones de Juvinao y las sospechas sobre la calidad académica de la Fundación San José. “Es como si fuese un delito estudiar. Esos señalamientos son para buscar réditos políticos”, sostuvo García en la misma entrevista.