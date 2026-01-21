Colombia

Funcionario de Dian que obtuvo cuatro títulos en un solo día en la Fundación San José explicó cómo cursó las carreras al mismo tiempo

La representante Catherine Juvinao denunció 24 nuevos casos de diplomas irregulares en la institución educativa, situaciones que replican el caso de Juliana Guerrero

Guardar
La Fundación San José está
La Fundación San José está implicada en la investigación sobre 24 nuevos casos de diplomas irregulares que alarman al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Universidad San José/Colprensa

La denuncia pública de Catherine Juvinao, representante de la Alianza Verde, encendió las alarmas en el Congreso de la República y sacudió los cimientos de varias entidades estatales.

La congresista aseguró que existen al menos 24 casos de diplomas irregulares expedidos por la Fundación San José, con funcionarios y contratistas actualmente vinculados a 16 entidades nacionales bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Juvinao, lo ocurrido con Juliana Guerrero solo sería “la punta del iceberg”. En palabras de la congresista: “Se trataría de un presunto cartel para expedir títulos a la medida de las entidades del gobierno de Gustavo Petro”.

La representante relató que entre los casos detectados figura un funcionario de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) que habría obtenido cuatro títulos universitarios el mismo día, tiempo después de comenzar a desempeñarse como analista grado 2 en la entidad.

Héctor Julio García Orduz, funcionario
Héctor Julio García Orduz, funcionario de la Dian, obtuvo el mismo día cuatro títulos universitarios en la Fundación San José - crédito Luisa González/ REUTERS

Aunque Juvinao evitó identificarlo, el diario El Tiempo reveló que se trataría de Héctor Julio García Orduz, exaspirante al Concejo de Sogamoso por el Partido Conservador en 2019.

El propio García relató al diario cómo la Fundación San José le permitió cursar simultáneamente cuatro carreras, justificando: “El 60% de la malla curricular de las carreras coincidía y la misma San José me dio la oportunidad de cursarlas en simultáneo”.

Según registros oficiales conocidos por El Tiempo, García fue nombrado analista grado 2 en la Dian en octubre de 2023 y antes fue consejero de juventud en la Registraduría Nacional y asesor comercial de una inmobiliaria.

Respecto a su ingreso a la entidad oficial, García detalló: “Quedé tercero en el examen y luego ingresé a la entidad por una ampliación de lista. Para entrar no necesitaba los títulos porque solo pedían tener un tecnólogo o haber cursado seis semestres de una carrera y en mi caso ya había hecho esa cantidad en Derecho en la Universidad de Boyacá”.

García Orduz defendió la legitimidad
García Orduz defendió la legitimidad de sus diplomas, argumentando un 60% de coincidencia curricular para cursarlos simultáneamente - crédito Universidad San José

Sobre el procedimiento para obtener sus títulos, García explicó: “Asistí a una reunión de la universidad en donde consulté si necesitaba presentar más pruebas, pero me dijeron que no había ningún inconveniente”, según relató para el diario mencionado.

El funcionario desestimó las acusaciones de Juvinao y las sospechas sobre la calidad académica de la Fundación San José. “Es como si fuese un delito estudiar. Esos señalamientos son para buscar réditos políticos”, sostuvo García en la misma entrevista.

Temas Relacionados

Funcionario DianHéctor Julio García OrduzGraduado cuatro veces en un díaFundación San JoseDenuncia públicaCatherine JuvinaoRepresentante a la CámaraColombia-Noticias

Más Noticias

Por esquivar un hueco, motociclista colisionó con tractomula en el noroccidente de Bogotá: el joven murió en el lugar

Versiones preliminares indican que la víctima mortal, un joven de aproximadamente 25 años, no se percató de la presencia del vehículo pesado e invadió el carril a gran velocidad

Por esquivar un hueco, motociclista

Docente indígena en Risaralda enfrenta cargos por presunto abuso sexual a estudiantes de una institución educativa

La Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra un profesor de Pueblo Rico por presuntas conductas cometidas durante dos años; el proceso se adelanta bajo enfoque de género y protección reforzada a menores

Docente indígena en Risaralda enfrenta

Ejército incautó más de 1,7 toneladas de marihuana en camión del Putumayo: valor de estupefacientes superaría los $16.000 millones

La droga fue hallada oculta en el vehículo con doble fondo. Los estupefacientes pertenecían al grupo armado ilegal ‘Comandos de Frontera’

Ejército incautó más de 1,7

Decreto que redujo el salario de congresistas generó rifirrafe entre Angélica Lozano y Gustavo Bolívar: recuerdan la vez que la senadora lo insultó en el Congreso

Mientras que la congresista de Alianza Verde aseguró que el decreto responde a su lucha de una década, el exsenador de Colombia Humana cuestionó que la parlamentaria haya criticado su proyecto de reducción de salarios

Decreto que redujo el salario

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Westcol a la

Así reaccionó Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia’

Productor musical Jose Gaviria arremetió contra la administración de Petro: “Tenemos un Gobierno con gente que uno no invitaría a la casa”

‘Desafío Siglo XXI’: las emociones intensas de la prueba dejaron llorando a Deisy, Leo e Isa

Mariana Zapata afirmó en ‘La Casa de los Famosos Colombia’ que tuvo una relación con jugador de la selección Colombia: estaría casado

Karina García respondió múltiples preguntas de sus seguidores: desde el celibato hasta la posibilidad de volver a un ‘reality show’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Fuad Char confesó cuál es, para él, el mejor equipo de Colombia de los últimos años y no se trata de Junior

Santos habría condicionado la salida de Alfredo Morelos al Atlético Nacional: esto exigió el conjunto brasileño

Egan Bernal buscará defender la corona en los Nacionales de Ruta 2026: “La carrera será muy exigente”