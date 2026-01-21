Así defendió Laura Jaramillo a su hermana Sofía Jaramillo por comentarios de Luisa Cortina respecto a su físico

Sofía Jaramillo recibe ola de apoyo en redes tras polémica por comentarios de Luisa Cortina - crédito @sofia_jaramillov/IG

La controversia surgida en torno a los comentarios de Luisa Cortina sobre el uso de filtros y la apariencia de Sofía Jaramillo ha intensificado el debate entre seguidores de La casa de los famosos Colombia.

La respuesta de Laura Jaramillo, quien reaccionó con firmeza a las críticas dirigidas a su hermana, ha generado un fuerte respaldo en redes sociales, donde abundan mensajes en los que se elogia la belleza y carisma de las hermanas Jaramillo.

En los últimos días, Laura Jaramillo recurrió a su cuenta de Instagram para responder públicamente a las declaraciones de Luisa Cortina, quien fue la primera eliminada de la competencia de convivencia, y a través de un video, aseguró que decidió buscar el perfil de Cortina en Instagram para mirar sus fotos, realizar su propia comparación con las imágenes que se proyectan en televisión y entender cuál era la idea detrás de los comentarios despectivos que hizo en su momento la exparticipante hacia la modelo paisa.

Sobre ese contraste, Laura afirmó: “La televisión no puede poner filtros”, en alusión directa a las críticas previas de Cortina sobre el supuesto uso excesivo de filtros por parte de su hermana y “la falta de coherencia” con sus palabras, ya que estaba revisando las fotografías de Luisa, mientras la veía en vivo y directo por la gala principal del programa y también notaba que lucía diferente.

Laura Jaramillo defiende con firmeza a su hermana Sofía tras las críticas de Luisa Cortina - crédito cortesía Canal RCN

Tras su paso por el programa, Luisa Cortina manifestó que, a su juicio, Sofía Jaramillo no era tan bonita en persona como en sus fotos de redes sociales, lo que originó esta polémica mediática y el hecho de que Laura tomara la decisión de también hacer el comparativo porque “no entendía a qué se refería”.

No es la primera vez que la modelo paisa, quien actualmente cuenta con el apoyo constante de sus hermanas Laura y Angélica fuera de la casa, se ve enfrentada a disputas con excompañeras de programa.

Sin embargo, ahora que se refirieron a su aspecto físico, el respaldo trascendió al entorno digital: “Sofía es divina”, “Es la mejor de la casa”, “Sofía es la más bonita de todas”, “Cómo va a decir eso esa vieja que usa más filtros que cualquiera”, dicen algunas de las expresiones que demuestran su popularidad entre la audiencia.

Parte de su simpatía ante los espectadores se atribuye no solo a su apariencia física, también a su actitud dentro de la competencia, donde se mantiene tranquila, habla sin utilizar malas palabras, es compresiva, le gusta cocinar, se ha mostrado como una celebridad a la que se le pueden decir las cosas buenas y más, aunque ha también mostrado determinación al resolver diferencias, especialmente en el único conflicto relevante que ha sostenido con Luisa Cortina.

Luisa Cortina desata un intenso debate sobre filtros y belleza al hablar de Sofía Jaramillo - crédito cortesía Canal RCN

Justo antes de que se llevara a cabo la primera noche de eliminación, Luisa y Sofía tuvieron un encuentro negativo en el comedor de la casa, pues Cortina expresó su inconformidad por el tiempo que dura Jaramillo en la ducha y sobre eso, la paisa le pidió que “se preocupara por su propia vida”, ya que era a la única persona dentro de la competencia a la que le molestaba esa situación.

Sin embargo, Luisa no tomó de manera positiva la respuesta y trató de retar a Sofía, pero a cambio recibió un consejo cargado de ironía en el que le indicaba que cuidara de su propio aspecto físico.

La publicación de Laura Jaramillo encendió la conversación digital, donde usuarios no tardaron en respaldar tanto a ella como a Sofía Jaramillo.

Entre los mensajes destacados figuran afirmaciones como: “Las Jaramillo son hermosas todas, Sofía es bellísima” y “Todas esas Jaramillo son divinas”, atribuidos a seguidores en las redes sociales.