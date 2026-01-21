Andrés Idárraga insistió en la veracidad de sus denuncias por Pegasus e hizo duro señalamiento al sector defensa: “Conspiración”

Idárraga sostiene la veracidad de sus denuncias y anuncia que el director de la Policía Nacional, general Rincón, presentará un informe detallado ante el presidente - crédito Colprensa

El enfrentamiento entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y Andrés Idárraga, ministro de Justicia (e), se intensificó luego de que Sánchez asegurara públicamente que Idárraga recibió información errónea sobre un polémico informe relacionado con presuntas intervenciones ilegales.

A propósito, en recientes declaraciones a medios de comunicación, Idárraga mantuvo la veracidad de sus denuncias y afirmó que el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, respaldó sus señalamientos, comprometiéndose próximamente a presentar un informe detallado por solicitud del presidente de la República.

Idárraga insistió que existen “muchas certezas” sobre el caso, aunque reconoció que las razones formales aún son limitadas tras casi tres años de denuncias impulsadas por el propio presidente.

Idárraga afirma que la situación constituye un problema de seguridad nacional y demanda la intervención de las autoridades competentes para esclarecer el caso - crédito Colprensa

El funcionario indicó que el general Rincón realizará nuevas verificaciones para esclarecer el destino del sistema Pegasus y la naturaleza de las intervenciones, al tiempo que sugirió que varios altos funcionarios del Gobierno han sido afectados por estos hechos.

Idárraga señaló que el foco de la controversia reside en una supuesta conspiración interna dentro de entidades del sector defensa, orientada —según él— a desprestigiar al Gobierno en el contexto electoral. “Van a hacer unas verificaciones, porque yo sí creo que hay varios altos funcionarios del Gobierno afectados por esa situación (...) Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esa discusión”, dijo en declaraciones ante medios de comunicación.

Y agregó: “Aquí el problema no es Andrés Idárraga, el ministro de Justicia. Aquí el problema es cómo, al parecer, algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, precisó Idárraga.

Sostuvo que cuenta con certificaciones de dos empresas forenses que presentarán pruebas ante la Fiscalía General de la Nación para sustentar sus denuncias, y detalló que, según estos análisis, se han registrado 134 accesos remotos a su micrófono, con más de 8.700 intervenciones consideradas ilegales y la extracción de 2,3 gigabytes de información personal.

Idárraga denuncia una supuesta conspiración interna en el sector defensa para desprestigiar al Gobierno en plena época electoral - crédito Europa Press

Entre los archivos vulnerados, mencionó la existencia de datos relacionados con denunciantes de corrupción y conversaciones reservadas con el presidente de la República.

“Son más de 2.3 gigas de información personal, donde están denunciantes de corrupción, donde están conversaciones que solamente el presidente sabía. Entonces, eso es parte de lo delicado. Aquí no hay nada que esconder. Aquí el problema es que hay cosas que rayan en la seguridad nacional y eso es lo que estamos denunciando”,

Idárraga concluyó que el caso excede lo personal y representa un asunto de seguridad nacional, cuya gravedad está en proceso de ser documentada y esclarecida por las autoridades competentes.

¿Qué dijo el ministro de Defensa sobre las denuncias de Pegasus de Andrés Idárraga?

El Ministerio de Defensa desestimó las denuncias presentadas por Andrés Idárraga sobre presunto espionaje con el software Pegasus, al considerar falsa la orden de operación que el funcionario entregó como prueba principal.

Según información inicialmente conocida por Infobae Colombia, la cartera aseguró que el documento no cumple con los estándares del Ministerio: carece de consecutivo oficial, presenta formato y lenguaje ajenos a la doctrina institucional y omite campos obligatorios al emplear expresiones como “no aplica”.

De acuerdo con el documento, el espionaje se registró entre el 11 y el 20 de noviembre de 2025 - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Fuentes del Ministerio enfatizaron que, tras revisar el parque automotor del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), no se hallaron vehículos relacionados con el documento aportado por Idárraga.

Además, se verificó que no hay registro del software Pegasus en las inspecciones generales. Aunque hasta ahora no se ha comprobado participación ilegal del sargento Erley Ramírez, se abrió una indagación preliminar.