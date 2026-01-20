Colombia

Video: al estilo vaquero, así capturaron a un búfalo que generó pánico en Zipaquirá tras escapar de una finca

Dos animales huyeron en la zona rural, provocaron daños materiales en un conjunto residencial y generaron temor entre los habitantes del sector

Vaqueros criollos armados con sombrero y lazos atraparon a uno de los búfalos que aterrorizó a los vecinos de Zipaquirá. En medio de los gritos de los vecinos y un reportero imprudente el animal fue amarrado de las patas, mientras el otro huyó corriendo - crédito Extrategia Medios / Facebook

El pánico se apoderó de Zipaquirá el 19 de enero cuando dos búfalos irrumpieron sin control en la zona urbana, generando daños materiales y dejando a una mujer herida.

El incidente comenzó en la vereda Portachuelo, donde los animales escaparon de una finca y embistieron varios vehículos en su recorrido desbocado.

Entre los afectados, una mujer de la tercera edad sufrió lesiones leves cuando el vidrio del carro en el que viajaba con su hijo se hizo añicos. El avance de los búfalos no se detuvo ahí.

Minutos después, los animales irrumpieron en el conjunto Reservas de La Sabana, provocando temor entre los residentes, quienes observaron cómo los animales dañaban la talanquera del parqueadero y se refugiaban en la zona de mascotas.

Una mujer que presenció el hecho relató a Extrategia Medios: “Ingresaron sobre el mediodía, violentamente, dañándonos la talanquera. Se hicieron al fondo de nuestra zona de mascotas y, pues, están lastimados los animales también. La policía ya está haciéndonos acompañamiento, pero solicitamos que el dueño de estos animales se acerque y responda por los daños”.

En horas de la tarde
En horas de la tarde del 19 de enero, dos búfalos generaron pánico en municipio de Zipaquirá - crédito captura de pantalla

La situación se tornó aún más tensa cuando, durante la presencia de los medios, aparecieron cinco personas que afirmaron ser los propietarios de los búfalos. Armados con lazos, intentaron capturar a los animales que se refugiaron en el parqueadero.

Finalmente, lograron atrapar a uno en el área del parqueadero, mientras el otro escapó corriendo por las calles. En medio de los gritos de los vecinos, el animal capturado fue amarrado de las patas y retirado del lugar, pero el segundo siguió su carrera hasta caer la noche.

Las autoridades lograron atrapar al búfalo fugitivo horas después, en la plaza de ferias del municipio. En ese momento, el secretario de Desarrollo Rural de Zipaquirá, Wilmer Vanegas, detalló al medio Zipa Exiliados.

“Hoy en el municipio tuvimos una situación de riesgo muy difícil a causa de 2 animales búfalinos, donde se desconoce su procedencia. Sin embargo, logra afectar algunos vehículos. Tenemos reporte de 2 vehículos afectados, una motocicleta y una persona herida, una señora con una afectación en su rostro”.

Vanegas agregó que la búsqueda de información sobre el origen de los animales seguía en curso, ya que solo se conocía de una finca que maneja esa raza en la zona de Argelia, pero no en ese sector.

“Estamos aquí en la plaza de ferias del frigorífico, donde tenemos un hogar de paso. Se le está brindando toda la hidratación, alimento y atención médico-veterinaria. El animal tiene una afectación en su cabeza y estamos tratando de solucionarlo médicamente”, concluyó el funcionario.

