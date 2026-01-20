Personal diplomático en Colombia deberá corregir inconsistencias en proceso de importación de vehículos, confirmó la Dian

La Dian fiscaliza 1.475 vehículos importados bajo beneficios diplomáticos en 20 ciudades de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emprendió una operación de fiscalización sobre 1.475 vehículos importados bajo beneficios diplomáticos en 20 ciudades de Colombia.

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, como parte de una operación orientada a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras, así como detectar posibles irregularidades en las operaciones de importación de vehículos que ingresaron al país en los últimos años, por personal diplomático”, dice el comunicado emitido por la Dian.

El proceso involucra a 1.481 usuarios y afecta un total de 2.470 declaraciones de importación vinculadas a personal diplomático y funcionarios que ingresaron automóviles con exenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2148 de 1991.

“Después de cruzar los datos de las operaciones de comercio exterior, se han seleccionado para revisión 1.475 vehículos, 1.481 usuarios involucrados y 2.470 declaraciones de importación”, se agrega en el documento.

El operativo de la DIAN afecta a 1.481 usuarios y abarca 2.470 declaraciones de importación de vehículos vinculadas a personal diplomático - crédito Movant Connection

La medida, amparada en la emergencia económica y social decretada por el Gobierno nacional, concede a los propietarios la posibilidad de corregir voluntariamente las inconsistencias en sus trámites, siempre que la notificación se realice antes del 1 de abril de 2026.

Esta regularización permitirá a los usuarios aprovechar condiciones favorables y evitar posibles sanciones adicionales.

“Esta acción de control tiene como objetivo verificar el cumplimiento efectivo de los cupos de valor indicados en el Decreto 2148 de 1991, el cual estableció normas alusivas a la importación de automóviles, equipajes y menajes realizados por embajadas o sedes oficiales, agentes diplomáticos, cónsules y de organismos internacionales acreditados en el país y funcionarios colombianos que regresan al término de su misión”, expresó Luis Anselmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización.

En el entorno de este control, la Dian explicó que los vehículos ingresaron con diferentes modalidades —C115, C116, C215 y C216— diseñadas para aquellos que cumplen servicios diplomáticos en el exterior y prevén tarifas tributarias diferenciadas.

La medida informada por la Dian se ampara en la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para controlar las importaciones con exenciones - crédito Dian

“El ingreso de estos vehículos al territorio aduanero nacional por parte de quienes ejercieron labores diplomáticas se realizó bajo las modalidades: C115, C116, C215 y C216, que establecen la importación por funcionarios diplomáticos colombianos, acorde con el tiempo de servicio en el exterior, así como las tarifas diferenciales de impuesto sobre las ventas”, se añade en el comunicado.

El objetivo principal es verificar el cumplimiento de los cupos de valor permitidos, así como fortalecer la transparencia en la importación de automotores por embajadas, organismos internacionales acreditados y funcionarios colombianos tras concluir sus misiones.

“La Dian invita a los propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos para que revisen su situación, y si encuentran que sus declaraciones tienen errores o exceden los cupos permitidos, procedan a corregir de manera voluntaria sus declaraciones de importación, aprovechando los beneficios fijados por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, adoptados a través del Decreto 1474 de 2025″, se añade en el documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Según lo informado, los agentes involucrados disponen actualmente de más de dos meses para revisar, corregir e informar sobre posibles irregularidades, consiguiendo el levante correspondiente a sus declaraciones rectificadas.

La Dian revisa el cumplimiento de los cupos de valor en importaciones realizadas bajo las modalidades C115, C116, C215 y C216 - crédito Dian

“El plazo para informar a la Dian en el marco de dicha normativa vence el 1 de abril de 2026, es decir, que cuentan con más de 2 meses para presentar y obtener el levante correspondiente en sus declaraciones de corrección”, se agrega.

La Dian señaló que esta acción no sólo refuerza los controles y el orden fiscal, sino que también ofrece una alternativa para regularizar la situación fiscal de quienes resulten implicados, ya que mediante la autodeclaración y subsanación voluntaria se podrán evitar sanciones mayores.

“Con esta acción de control, la Dian busca garantizar mayor transparencia en los procesos de importación, ofrecer una oportunidad para regularizar la situación de estos vehículos evitando mayores sanciones e intereses, y contribuir al orden fiscal del país”, concluye el comunicado.