Colombia

Personal diplomático en Colombia deberá corregir inconsistencias en proceso de importación de vehículos, confirmó la Dian

El organismo tributario ha puesto en marcha un proceso de revisión que involucra a usuarios y automóviles ingresados con prerrogativas especiales, brindando la opción de corregir trámites hasta principios de abril de 2026

Guardar
La Dian fiscaliza 1.475 vehículos
La Dian fiscaliza 1.475 vehículos importados bajo beneficios diplomáticos en 20 ciudades de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) emprendió una operación de fiscalización sobre 1.475 vehículos importados bajo beneficios diplomáticos en 20 ciudades de Colombia.

“La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) inició una acción de control de fiscalización masiva en 20 ciudades del país, como parte de una operación orientada a verificar el cumplimiento de las normas aduaneras, así como detectar posibles irregularidades en las operaciones de importación de vehículos que ingresaron al país en los últimos años, por personal diplomático”, dice el comunicado emitido por la Dian.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso involucra a 1.481 usuarios y afecta un total de 2.470 declaraciones de importación vinculadas a personal diplomático y funcionarios que ingresaron automóviles con exenciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2148 de 1991.

“Después de cruzar los datos de las operaciones de comercio exterior, se han seleccionado para revisión 1.475 vehículos, 1.481 usuarios involucrados y 2.470 declaraciones de importación”, se agrega en el documento.

El operativo de la DIAN
El operativo de la DIAN afecta a 1.481 usuarios y abarca 2.470 declaraciones de importación de vehículos vinculadas a personal diplomático - crédito Movant Connection

La medida, amparada en la emergencia económica y social decretada por el Gobierno nacional, concede a los propietarios la posibilidad de corregir voluntariamente las inconsistencias en sus trámites, siempre que la notificación se realice antes del 1 de abril de 2026.

Esta regularización permitirá a los usuarios aprovechar condiciones favorables y evitar posibles sanciones adicionales.

“Esta acción de control tiene como objetivo verificar el cumplimiento efectivo de los cupos de valor indicados en el Decreto 2148 de 1991, el cual estableció normas alusivas a la importación de automóviles, equipajes y menajes realizados por embajadas o sedes oficiales, agentes diplomáticos, cónsules y de organismos internacionales acreditados en el país y funcionarios colombianos que regresan al término de su misión”, expresó Luis Anselmo Plaza Guamanga, director de Gestión de Fiscalización.

En el entorno de este control, la Dian explicó que los vehículos ingresaron con diferentes modalidades —C115, C116, C215 y C216— diseñadas para aquellos que cumplen servicios diplomáticos en el exterior y prevén tarifas tributarias diferenciadas.

La medida informada por la
La medida informada por la Dian se ampara en la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para controlar las importaciones con exenciones - crédito Dian

“El ingreso de estos vehículos al territorio aduanero nacional por parte de quienes ejercieron labores diplomáticas se realizó bajo las modalidades: C115, C116, C215 y C216, que establecen la importación por funcionarios diplomáticos colombianos, acorde con el tiempo de servicio en el exterior, así como las tarifas diferenciales de impuesto sobre las ventas”, se añade en el comunicado.

El objetivo principal es verificar el cumplimiento de los cupos de valor permitidos, así como fortalecer la transparencia en la importación de automotores por embajadas, organismos internacionales acreditados y funcionarios colombianos tras concluir sus misiones.

“La Dian invita a los propietarios, usuarios o tenedores de estos vehículos para que revisen su situación, y si encuentran que sus declaraciones tienen errores o exceden los cupos permitidos, procedan a corregir de manera voluntaria sus declaraciones de importación, aprovechando los beneficios fijados por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica y Social, adoptados a través del Decreto 1474 de 2025″, se añade en el documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Según lo informado, los agentes involucrados disponen actualmente de más de dos meses para revisar, corregir e informar sobre posibles irregularidades, consiguiendo el levante correspondiente a sus declaraciones rectificadas.

La Dian revisa el cumplimiento
La Dian revisa el cumplimiento de los cupos de valor en importaciones realizadas bajo las modalidades C115, C116, C215 y C216 - crédito Dian

“El plazo para informar a la Dian en el marco de dicha normativa vence el 1 de abril de 2026, es decir, que cuentan con más de 2 meses para presentar y obtener el levante correspondiente en sus declaraciones de corrección”, se agrega.

La Dian señaló que esta acción no sólo refuerza los controles y el orden fiscal, sino que también ofrece una alternativa para regularizar la situación fiscal de quienes resulten implicados, ya que mediante la autodeclaración y subsanación voluntaria se podrán evitar sanciones mayores.

“Con esta acción de control, la Dian busca garantizar mayor transparencia en los procesos de importación, ofrecer una oportunidad para regularizar la situación de estos vehículos evitando mayores sanciones e intereses, y contribuir al orden fiscal del país”, concluye el comunicado.

Temas Relacionados

DianVehículos importados por diplomáticosFiscalizaciónImpuestos nacionalesEmergencia económicaColombia-noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

La ida, jugada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, terminó en empate 1-1 entre Tiburones y Cardenales. La vuelta será en el estadio El Campín de Bogotá, que definirá el nuevo supercampeón de Colombia

Santa Fe vs. Junior FC:

Niño de 8 años resultó herido tras ser embestido por una moto que corría piques ilegales en Medellín: comunidad exige medidas

La colisión se produjo en un carril exclusivo para transporte público, donde se han denunciado reiteradas infracciones vinculadas a competencias no autorizadas y exceso de velocidad en el nororiente de la ciudad

Niño de 8 años resultó

Productor de Yeison Jiménez se refirió al misterioso susurro captado en un homenaje al cantante: “Sí lo escuché”

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez, se pronunció tras la viralización de una psicofonía captada durante una transmisión en vivo. El productor explicó cómo vivió el momento

Productor de Yeison Jiménez se

Fanáticos de la cantante Patricia Teherán le rindieron homenaje en Cartagena luego de 31 años de su fallecimiento

Varias personas se reunieron en la tumba con flores, velas, pancartas, oraciones y música para recordar el legado de la intérprete

Fanáticos de la cantante Patricia

Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

El creador de contenido abrió un debate en las redes sociales y dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ al afirmar que la condena mejoró la imagen de la empresaria de keratinas, generando posiciones opuestas y una oleada de comentarios

Nicolás Arrieta habló sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en el Catatumbo: disidencias

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habló sobre la

Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

La hija de ‘Yailin, la más viral’ sorprende con esta travesura: la reacción de la cantante se volvió tendencia

La pareja de Simón Brand responde a críticas en redes sociales tras publicar imagen con el ‘ex’ de Claudia Bahamón

Cami Pulgarín reveló que se sometió a un nuevo procedimiento estético en el rostro: esto dijo la creadora de contenido

Mary Méndez también fue víctima de “la doctora Liliana”: la mujer habría estafado a la presentadora y se hacía pasar por otra persona

Deportes

Este es el club en

Este es el club en el que puede terminar Sebastián Villa tras la negativa de River Plate

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

El extenista colombiano Juan Sebastián Cabal dijo cuáles son sus candidatos para ganar el Abierto de Australia: “Todo puede pasar”

James Rodríguez sigue sin equipo a cinco meses del Mundial 2026: estas son las fechas de cierre de los mercados de fichajes

Dayro Moreno se toma confianza y sueña con ir al Mundial 2026 con la selección Colombia: “Dios quiera que se me dé la oportunidad”