Ministerio de Defensa busca tecnología internacional que pueda ser implementada en el conflicto interno del país

Colombia busca tecnología internacional para combatir a los grupos armados - crédito Ministerio de Defensa

Desde que se anunció la implementación de un escudo antidrones para el país, como respuesta a los constantes ataques de los grupos armados con este tipo de tecnología, se han generado debates en torno a la inversión que se hará al respecto.

Con un billón de presupuesto para la fase uno del proyecto, desde el Ministerio de Defensa informaron que el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, como parte de su agenda internacional, participó del Dimdex 2026 en Doha, Qatar, para comenzar la búsqueda de tecnología para combatir los drones de las estructuras armadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el evento, la búsqueda estuvo priorizada en el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como la cocreación y el fortalecimiento de la industria de defensa, el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, que son procedimientos de ciberseguridad y capacidades en vehículos blindados.

El objetivo es consolidar alianzas internacionales - crédito Ministerio de Defensa

En Doha, Sánchez asistió a exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa; además, conoció algunos paneles estratégicos con altos oficiales y expertos internacionales para analizar los desafíos actuales de la seguridad global.

En el mismo sentido, se buscó cooperar de manera técnica, mediante alianzas estratégicas con empresas internacionales que estaban en el congreso.

“La participación de Colombia en Dimdex 2026 reafirma el interés del país por fortalecer su posicionamiento internacional en defensa y seguridad, diversificar cooperantes estratégicos y establecer nuevas alianzas que respondan a los retos presentes y futuros. La feria se consolida como una plataforma clave para el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre”, es parte del pronunciamiento del Ministerio de Defensa al respecto.

Detalles de la búsqueda

El proyecto es la respuesta directa a los ataques de los grupos armados con drones - crédito Ministerio de Defensa

En estos eventos, con la aprobación del presupuesto anunciado, Colombia buscará ampliar su red de socios internacionales para promover esquemas de cooperación técnica, industrial y operativa que contribuyan al desarrollo de capacidades soberanas.

Como parte de la agenda, el ministro de Defensa sostendrá reuniones con los ministros del Interior y de Defensa de Qatar para establecer alianzas estratégicas a puertos marítimos para conocer de primera mano las capacidades tecnológicas del país anfitrión.

De la misma forma, sostuvo un encuentro estratégico con el secretario de la Industria Militar de Turquía, Haluk Görgün, reunión en la que se firmó un memorando de entendimiento orientado a incrementar la autonomía y diversificar las capacidades de la industria de defensa colombiana.

Pedro Sánchez se reunió con altos mandos de Qatar y Turquía en Doha - crédito Ministerio de Defensa

Respecto al uso de tecnología internacional, se anunció que se realizará la contratación de empresas mediante una negociación directa con los productores directos de cada elemento, además del acompañamiento de la embajada de los países pertenecientes a las compañías.

“Quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos”.

En otros detalles sobre el proyecto, las pruebas de los equipos que se adquieran se llevarán a cabo en el entorno operacional y bajo las condiciones propias de Colombia; las ofertas y propuestas deberán presentarse conforme a los procedimientos contractuales establecidos en la ley, y serán revisadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos designados para tal fin.

“La adquisición de estos equipos tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la población civil, del personal de la fuerza pública y de las instalaciones militares ubicadas en diferentes puntos del país. El proceso contempla la evaluación detallada de las propuestas recibidas, garantizando que los equipos seleccionados respondan a las necesidades específicas y a las características del entorno colombiano en materia de defensa y protección”.