Colombia

Ministerio de Defensa busca tecnología internacional que pueda ser implementada en el conflicto interno del país

Pedro Sánchez conoció algunos equipos de seguridad que ya han sido implementados por otras naciones

Guardar
Colombia busca tecnología internacional para
Colombia busca tecnología internacional para combatir a los grupos armados - crédito Ministerio de Defensa

Desde que se anunció la implementación de un escudo antidrones para el país, como respuesta a los constantes ataques de los grupos armados con este tipo de tecnología, se han generado debates en torno a la inversión que se hará al respecto.

Con un billón de presupuesto para la fase uno del proyecto, desde el Ministerio de Defensa informaron que el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, como parte de su agenda internacional, participó del Dimdex 2026 en Doha, Qatar, para comenzar la búsqueda de tecnología para combatir los drones de las estructuras armadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el evento, la búsqueda estuvo priorizada en el intercambio de conocimientos y experiencias en seguridad terrestre, portuaria y marítima, así como la cocreación y el fortalecimiento de la industria de defensa, el desarrollo de sistemas de drones y antidrones, que son procedimientos de ciberseguridad y capacidades en vehículos blindados.

El objetivo es consolidar alianzas
El objetivo es consolidar alianzas internacionales - crédito Ministerio de Defensa

En Doha, Sánchez asistió a exposiciones de tecnologías marítimas, sistemas de seguridad, navegación, comunicaciones y defensa; además, conoció algunos paneles estratégicos con altos oficiales y expertos internacionales para analizar los desafíos actuales de la seguridad global.

En el mismo sentido, se buscó cooperar de manera técnica, mediante alianzas estratégicas con empresas internacionales que estaban en el congreso.

“La participación de Colombia en Dimdex 2026 reafirma el interés del país por fortalecer su posicionamiento internacional en defensa y seguridad, diversificar cooperantes estratégicos y establecer nuevas alianzas que respondan a los retos presentes y futuros. La feria se consolida como una plataforma clave para el intercambio de capacidades, la innovación tecnológica y la cooperación internacional en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre”, es parte del pronunciamiento del Ministerio de Defensa al respecto.

Detalles de la búsqueda

El proyecto es la respuesta
El proyecto es la respuesta directa a los ataques de los grupos armados con drones - crédito Ministerio de Defensa

En estos eventos, con la aprobación del presupuesto anunciado, Colombia buscará ampliar su red de socios internacionales para promover esquemas de cooperación técnica, industrial y operativa que contribuyan al desarrollo de capacidades soberanas.

Como parte de la agenda, el ministro de Defensa sostendrá reuniones con los ministros del Interior y de Defensa de Qatar para establecer alianzas estratégicas a puertos marítimos para conocer de primera mano las capacidades tecnológicas del país anfitrión.

De la misma forma, sostuvo un encuentro estratégico con el secretario de la Industria Militar de Turquía, Haluk Görgün, reunión en la que se firmó un memorando de entendimiento orientado a incrementar la autonomía y diversificar las capacidades de la industria de defensa colombiana.

Pedro Sánchez se reunió con
Pedro Sánchez se reunió con altos mandos de Qatar y Turquía en Doha - crédito Ministerio de Defensa

Respecto al uso de tecnología internacional, se anunció que se realizará la contratación de empresas mediante una negociación directa con los productores directos de cada elemento, además del acompañamiento de la embajada de los países pertenecientes a las compañías.

“Quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos”.

En otros detalles sobre el proyecto, las pruebas de los equipos que se adquieran se llevarán a cabo en el entorno operacional y bajo las condiciones propias de Colombia; las ofertas y propuestas deberán presentarse conforme a los procedimientos contractuales establecidos en la ley, y serán revisadas por equipos técnicos, económicos y jurídicos designados para tal fin.

La adquisición de estos equipos tiene como objetivo fortalecer la seguridad de la población civil, del personal de la fuerza pública y de las instalaciones militares ubicadas en diferentes puntos del país. El proceso contempla la evaluación detallada de las propuestas recibidas, garantizando que los equipos seleccionados respondan a las necesidades específicas y a las características del entorno colombiano en materia de defensa y protección”.

Temas Relacionados

Ministerio de DefensaTecnologíaPedro SánchezVisitaInternacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Este fue el mensaje que Álvaro Uribe le dedicó a Jessica Cediel en plena campaña de Paloma Valencia y que prendió las redes

Uribe interrumpió su discurso para dirigirse a la modelo y presentadora, presente en el evento, y expresarle públicamente su solidaridad

Este fue el mensaje que

Otro partido de la Liga BetPlay se cruza con un concierto: Independiente Medellín, nuevamente afectado

La publicación del calendario para el torneo del primer semestre de 2026 no tuvo en cuenta la realización de un concierto que se anunció desde el año anterior

Otro partido de la Liga

Conjuez que definirá el futuro de la reforma pensional pidió nuevas pruebas y una prórroga antes de la decisión final

Con la Ley 2381 de 2024 suspendida, el conjuez Carlos Pablo Márquez se encuentra en la fase de análisis de documentos y aclaraciones antes de la sesión que determinará la constitucionalidad de la iniciativa del Gobierno Petro

Conjuez que definirá el futuro

Claudia López se habría adjudicado como propia la reducción del sueldo de los congresistas decretada por Petro: “¡Lo logramos!”

La exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, que ha sido noticia por su intención de impulsar una consulta interpartidista de centro, celebró la determinación del presidente de la República de suprimir la prima de servicios para los congresistas a partir del 20 de julio de 2026

Claudia López se habría adjudicado

Rifirrafe entre Petro y candidato presidencial por mal manejo y gasto excesivo de los recursos del Gobierno: “Usted acabó con todo”

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, sugirió a la actual administración reducir las órdenes de prestación de servicio que sumaron $8 billones en 2025

Rifirrafe entre Petro y candidato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Año electoral en medio del

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

ENTRETENIMIENTO

Juana Arboleda, de ‘La reina

Juana Arboleda, de ‘La reina del Flow’, anunció su separación de Rafael Zea tras 17 años: así es su relación en la actualidad

Jessi Uribe publicó ocurrente video parodiando el peinado de Ciro Quiñonez tras las críticas de Giovanny Ayala

Sofía Vergara y el día que encarnó a Lara Croft de ‘Tomb Raider’: la llamaron antes de alcanzar la fama

Marilyn Patiño sorprendió en ‘La casa de los famosos’: “Me encanta que me digan put... y perr..., me fascina”

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Deportes

Otro partido de la Liga

Otro partido de la Liga BetPlay se cruza con un concierto: Independiente Medellín, nuevamente afectado

Este sería el delantero que América de Cali contrataría para 2026: solo marcó un gol en 2025

Luis Suárez brilla con doblete en la victoria del Sporting de Lisboa sobre el PSG por la Champions

Christian Marrugo, nuevo refuerzo del Medellín: cuál será su papel en el equipo

Marino Hinestroza a Vasco da Gama: estas fueron las claves del fichaje “novela” en Colombia