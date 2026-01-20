Marcela Reyes volvió a pronunciarse contra sus ‘haters’ tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La DJ se pronunció sobre los comentarios que recibe de su relación tras salir de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/IG

En medio del debate sobre los motivos que llevaron a Marcela Reyes a abandonar La casa de los famosos Colombia 3, la DJ y empresaria se refirió con ironía a los rumores y ataques que enfrenta en redes sociales: “¿Ustedes creen que eso sería una razón?“, mientras se ríe en respuesta a una pregunta que hizo un seguidor.

Y es que Marcela Reyes realizó una dinámica en su cuenta de Instagram de preguntas y respuestas, donde un seguidor le formuló el siguiente interrogante: “¿Te fuiste porque no soportaste todo lo que te decían?”.

La Dj se confesó con Sara Uribe por su pelea con Valentino - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Fiel a su estilo irónico y frentero como siempre se ha caracterizado en sus publicaciones, Marcela agregó a su respuesta: “No. Yo ya tengo... Oiga, ¿no vio todo lo que me dijeron el año pasado? Una cantidad de mentiras y de cosas que, Dios mío bendito”.

Con estas palabras, dejó claro que las críticas no motivaron su salida del reality. Las especulaciones en Internet no solo giran en torno a su retiro voluntario, sino también a su vínculo con el narcotraficante apodado Pichi.

Parte de los seguidores insinúan que fue él quien asumió la sanción económica por el abandono del programa, incrementando la exposición de Reyes al escrutinio público.

La DJ ha enfrentado rumores, acusaciones y el ojo mediático desde la trágica muerte de su expareja por la relación que mantiene con otro hombre que está privado de la libertad - crédito @marcelareyes/ Instagram - Policía Nacional

En ese contexto, la propia artista se defendió de quienes la difaman para ganar protagonismo y atención: “Historias mal contadas y la ficción de las personas. La realidad de la vida es totalmente otra. Lo que pasa es que hay personas por ahí que como no tienen trabajo, no tienen una familia, varias de esas personas les toca salir de escort, creo que se pronuncia, damas de compañía o vivir de sus respectivos sugar, pues se concentran en difamarme para poder tener rating y medio notarse, porque como no saben hacer nada, si no es porque un hombre les da...”.

Frente a las críticas y a quienes se dedican a atacarla, Marcela Reyes advirtió: “Yo ya entendí eso y contra eso no peleo. Es más, yo creo que me va a tocar es enseñarlas a trabajar, a ver si las ayudo a que cojan un poquito de oficios de ocupación”.

Esta respuesta provocó una serie de reacciones en redes sociales donde se divulgó su respuesta, con mensajes de los cuales destacan: “Qué bonita relación con un ser humano lleno de virtudes”; “no entiendo para qué aceptaba la invitación si estaba tan ocupada”; “en algún momento esa máscara se le va a caer”, entre otros.

La DJ fue la última participante en ingresar a la competencia en esta tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

Esto dijo al salir del ‘reality’

La reacción de Marcela Reyes tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3 generó una oleada de comentarios en las redes sociales.

Desde su hogar, la DJ y empresaria desmintió los rumores que circularon tras su retiro del reality, señalando: “Solo quiero que ustedes sepan que yo estoy bien, que nada de lo que ustedes están viendo que circula por ahí es real”, según declaró a través de su cuenta de Instagram, citada por Infobae.

La prioridad de la artista ha sido proteger a su familia y a su hijo frente a la exposición mediática. “Para mí, mi prioridad siempre será mi familia. O sea, ellos siempre van a estar por encima de absolutamente todo y, obviamente, mi hijo”, manifestó en el mismo pronunciamiento.

En medio de la controversia, Marcela Reyes también denunció la difusión de videos privados obtenidos de cámaras de seguridad de su propia casa.

La DJ aclaró algunos comentarios que surgieron en torno a su salida - crédito @marcelareyes/IG

La DJ expresó su preocupación por la intención detrás de la filtración: “Siento que quieren hacer, eh, maldad con esto porque quieren desviar la realidad”. Además, precisó que las imágenes corresponden a una etapa anterior de su vida, cuando aún no tenía tatuado el brazo completamente y vivía con su antigua pareja. Invitó a quienes difunden este material a que no oculten las fechas ni el rostro de su expareja para evidenciar la antigüedad de los videos.

La empresaria anunció que tomará medidas legales ante esta violación de su privacidad y expresó su inquietud sobre cómo alguien cercano a su exesposo, ya fallecido, tuvo acceso a ese material íntimo.

Pese a las dificultades, Marcela Reyes reafirmó su determinación de continuar adelante: “Estoy firme y parada como siempre, con ganas de devorarme el mundo, con ganas de trabajar. Eh, nada se ha acabado. Aquí sigue y continúa mi vida”. Además, celebró el respaldo en redes sociales, donde sus contenidos suman “88 millones de vistas”, subrayando el impacto de su presencia digital más allá del reality.