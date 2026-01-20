Colombia

La ruptura de Karol G y Feid provocó reacciones y memes que inundaron las redes sociales: “Hijos de papás separados”

Tras la confirmación del fin de la relación entre los artistas colombianos, las redes sociales se convirtieron en escenario de bromas, memes y mensajes de seguidores que expresaron tristeza, ironía y apoyo a ambos cantantes

Con este detalle, Karol G
Con este detalle, Karol G habría confirmado el fin de su relación con Feid - crédito @karolg @feid / Instagram - Pexels

La relación entre Karol G y Feid, dos de los nombres más influyentes de la música urbana en Colombia, llegó a su fin.

La noticia sobre la separación de la pareja fue confirmada por fuentes citadas en una exclusiva del medio estadounidense TMZ, lo que puso fin a semanas de especulación en redes sociales y medios especializados. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la ruptura.

Las señales sobre el distanciamiento comenzaron a notarse hace varios meses, cuando tanto Karol G como Feid dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, conciertos y publicaciones en redes sociales. La confirmación de TMZ indica que la separación habría ocurrido de manera discreta y sin conflictos, en un ambiente de respeto mutuo, según personas cercanas a los artistas.

Karol G y Feid hicieron pública su relación en 2023, después de que la cantante cerró un capítulo sentimental con el puertorriqueño Anuel AA. Desde entonces, la pareja compartió escenarios, colaboraciones musicales y presentaciones conjuntas que captaron la atención de sus seguidores.

Con el paso del tiempo, la ausencia de imágenes y comentarios entre ambos alimentó rumores sobre un posible embarazo, matrimonio secreto o distanciamiento, aunque la versión de la ruptura terminó imponiéndose.

Reacciones tras la ruptura de
Reacciones tras la ruptura de Karol y Feid - crédito X

La confirmación de la separación después de meses de especulaciones de sus fanáticos dejó varias reacciones en redes sociales, donde algunos lamentaron la noticia, mientras otros lo tomaron con un tono más cómico.

“Karol G y Feid terminaron; por fin Feid va a volver a sacar música como nos gusta”, dicen algunos de los seguidores de Feid refiriéndose a las canciones de despecho que lo llevaron a la fama. “Desde que Karol G se cortó el pelo y se fue un mes sola a Hawái, era obvio lo que venía después”, aseguran otros internautas.

Reacciones por el fin de
Reacciones por el fin de la relación de Karol G y Feid - crédito X

Dentro de los comentarios más replicados circulan las posibilidades de que cada uno haga una sesión con el productor argentino Bizarrap, espacio donde los cantantes suelen cantar sobre detalles de su vida privada y si tuvieron algunos problemas en la relación.

“Es un gran momento para una Bizarrap Session de Karol G y Feid, respectivamente”, “Feid y KAROL G… Yo era fan de su relación, por favor, ¿cómo continuó con mi vida después de esto?“, ”ahora somos hijos de papás separados", añadieron otras cuentas en X.

Interautas promearon con Anuel tras
Interautas promearon con Anuel tras la confirmación de la ruptura de Karol G y Feid - crédito X

Otros seguidores de la pareja bromearon al respecto, asegurando que, tras conocerse la noticia, uno de los interesados sería Anuel AA, expareja de Karol, que en varias ocasiones lanzó indirectas a ambos.

“‘Feid y Karol G oficialmente se separan’; Anuel con fimosis y gonorrea entrando al DM de Karol”, “Acabo de ver la confirmación de que Karol G ya no está con Feid y solo pienso en que vuelva con Anuel”, “Anuel se entera de que Karol está soltera…“, añadieron otros usuarios en redes sociales.

Así reaccionaron las redes sociales
Así reaccionaron las redes sociales tras conocerse el fin de la relación de Karol y Feid - crédito X

Su vínculo comenzó en 2021 con la colaboración musical FRIKI y se consolidó a través de giras y presentaciones conjuntas. En 2023 confirmaron públicamente su relación, apareciendo juntos en eventos y compartiendo en redes sociales detalles de su vida personal y profesional. Canciones como +57 y Verano Rosa reforzaron su imagen de pareja dentro de la industria.

A finales de 2025, la ausencia de ambos en publicaciones y eventos alimentó rumores de un distanciamiento, que finalmente fueron confirmados en enero de 2026 por una exclusiva del medio estadounidense TMZ.

Memes por la ruptura de
Memes por la ruptura de Karol y Feid inundaron las redes sociales tras conocerse la noticia - crédito X

La noticia de la separación surge en un contexto de cambios personales y profesionales para ambos intérpretes. Karol G mostró recientemente una imagen renovada en redes sociales, mientras Feid también presentó modificaciones en su estilo y proyectos.

Pese al interés mediático, la expareja optó por guardar silencio frente a los motivos de su decisión y limitar la exposición de su vida privada. Hasta el momento, ni Karol ni Feid han reaccionado a la noticia que ya cuenta con millones de reacciones en redes sociales.

