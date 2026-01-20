Colombia

La reacción de Juanse Quintero tras ver a Johanna Fadul acercarse a Valentino en ‘La casa de los famosos’ desató todo tipo de comentarios

El cantante no pudo ocultar su asombro al presenciar el inesperado giro en la relación entre Johanna Fadul y Valentino, regalando a los seguidores del programa un momento lleno de ironía y sorpresas

Esto debido a que Johanna Fadul invitó al creador de contenido a dormir en la habitación del poder - crédito @juanse_quintero/TikTok

El reciente episodio de La casa de los famosos Colombia 3 ha desencadenado una serie de reacciones y comentarios, tras la decisión de Johanna Fadul de compartir la habitación del poder con Valentino, con quien mantenía diferencias previas.

Este hecho se volvió foco de interés nacional luego de que Juanse Quintero, esposo de Fadul y también figura pública, grabara su respuesta al observar el momento en el que, como líder de la semana, su esposa eligiera a Valentino para ser su acompañante en la habitación exclusiva del programa.

Johanna Fadul y Juanse Quintero
Johanna Fadul y Juanse Quintero tuvieron su primera pelea dentro del 'reality' 'Los 50' - crédito @juansequintero/Instagram

En la grabación difundida por Juanse Quintero en sus redes sociales, el actor y cantante expresa su sorpresa por la elección de Fadul, quien poco antes había dejado claro ante él su poca disposición para estrechar lazos con Valentino.

La escena muestra a Quintero siguiendo la transmisión cuando Johanna emite su invitación al exponente musical y, sin disimular su asombro, comenta: “Desde que no lo invite a dormir en mi casa”, dejando patente su desconcierto ante la cercanía entre ambos participantes.

Finalmente, recurre a la ironía y concluye: “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, según se ve en el clip, una frase muy popular en el argot popular en el país.

La convivencia entre Johanna Fadul y Valentino en el reality ha dado un giro inesperado durante la primera semana de la tercera temporada. Aunque ambos arrastraban divergencias originadas desde antes del inicio del programa —e incluso protagonizaron un roce en los primeros días dentro de la casa—, han mostrado señales de acercamiento.

Johanna Fadul fue la ganadora
Johanna Fadul fue la ganadora del liderazgo de la semana y debió castigar a Valentino Lázaro - crédito Cortesía Canal RCN

De acuerdo con los videos que replica el canal en redes sociales, la tensión inicial se transformó en conversaciones en diversos momentos del encierro, incluidas confidencias personales, como la ocasión en que Fadul compartió la dolorosa experiencia de la pérdida de sus bebés.

Este acercamiento sorprendió también a la audiencia, habituada a la defensa pública de posiciones encontradas entre ambos. Mientras que Valentino había manifestado su postura crítica hacia Fadul en sus redes sociales tras ciertas declaraciones de ella, la propia Johanna expresó a sus compañeros y al público que no deseaba mantener una relación cercana con él.

No obstante, la dinámica dentro del programa parece haber modificado esa percepción, exhibiendo la capacidad de los participantes para superar diferencias en un entorno de convivencia forzada.

El creador de contenido debió
El creador de contenido debió compartir la habitación del poder con su enemiga en la casa estudio - crédito Cortesía Canal RCN

El debut de la nueva temporada, iniciado el lunes 12 de enero, ya había generado alta expectativa entre los seguidores, alimentada por las rivalidades previas y las discusiones “cazadas desde afuera”.

Asimismo, vale la pena recordar que este hecho se produjo en medio de un intento de castigo por parte de la nueva líder al santandereano como a Nicolás Arrieta, a los que puso a comer hormigas culonas, chapulines y otro tipo de comidas.

Así la defendió de las críticas en redes sociales

La crítica a su forma de buscar notoriedad se extendió incluso a su capacidad de manipulación y búsqueda de aliados dentro del reality, lo que permitió a Juanse señalar: “Fue muy inteligente en colocar en ambos cuartos aliados y también creo que colocó a la gente con la que no está bien en el cuarto de él para echárselos de aliados”.

El actor no dudó en reaccionar a los ataques de Valentino Lázaro en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @juansequintero/TikTok

El padre de Juanse Quintero reflexionó sobre la gravedad del agravio cometido: “No atacó a una mujer o no ha atacado a mujeres, sino que es algo más grave que atacar a una mujer”, remarcando que el objetivo parecía ser “destruir la vida de Johana” y “sembrar odio a razón de nada… Voy a acabar con la carrera de esa persona”.

Frente a la hostilidad de algunos participantes, Johana Fadul fue caracterizada por su familia como firme, determinada y capaz de resistir los embates. “Ella es una mujer ejemplar. Yo la admiro, es una mujer disciplinada, es una mujer que está donde está porque se lo ha ganado, se lo merece”, señaló Juanse Quintero a través de su cuenta de TikTok.

