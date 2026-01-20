La pareja de Simón Brand responde a críticas en redes sociales tras publicar imagen con el ‘ex’ de Claudia Bahamón

La novia de Simón Brand detiene ataques en redes luego de compartir foto con el ex de Claudia Bahamón - crédito @jimenarugeles/ Instagram

Jimena Rúgeles, actual pareja del director de cine Simón Brand, protagonizó un cruce en redes sociales que no pasó desapercibido entre los seguidores del entretenimiento colombiano.

La controversia surgió tras la publicación de fotografías de la pareja durante un reciente viaje, imágenes que rápidamente atrajeron la atención por la complicidad y cercanía que mostraban.

La modelo acompañó una de las fotos con un mensaje enigmático: “Después de muchos diálogos… esta ciudad ya sabe, ¿o siempre lo supo?”. La frase generó comentarios diversos entre los usuarios, algunos celebrando la relación y otros, en cambio, lanzando críticas. Entre los mensajes, destacó el de una usuaria que, en tono despectivo, afirmó que Simón Brand estaba “muy acabado”, refiriéndose a su apariencia física.

Ante este comentario, Jimena Rúgeles no dudó en responder de manera directa: “Tu cerebro”. Su reacción, breve y contundente, se viralizó y desató un debate sobre los límites de la opinión en redes sociales y el escrutinio al que se ven expuestas las figuras públicas y sus allegados.

Jimena Rúgeles defendió a Simón Brand tras comentario ofensivo sobre el físico del director de cine - crédito @jimenarugeles/ Instagram

No es la primera vez que Rúgeles enfrenta este tipo de situaciones. En ocasiones anteriores, ha manifestado su incomodidad frente a los ataques y juicios sin fundamento en redes, dejando claro que no está dispuesta a tolerar comentarios ofensivos hacia ella o su pareja.

La relación de Simón Brand y Jimena Rúgeles ha estado bajo la mirada pública desde que se hizo oficial, en parte por el pasado sentimental del cineasta con la presentadora Claudia Bahamón. La ruptura de Brand y Bahamón, manejada con total discreción y sin declaraciones oficiales, incrementó la curiosidad mediática en torno a la vida privada del director.

El intercambio entre Rúgeles y la usuaria se sumó a la lista de episodios en los que la modelo ha debido defenderse públicamente, evidenciando la facilidad con la que algunos usuarios emiten juicios en plataformas digitales y reabriendo el debate sobre el respeto y los límites en redes sociales.

Simón Brand y Jimena Rugeles, han compartido sus momentos como nueva pareja en redes sociales - crédito @jimenarugeles/IG

Simón Brand y Jimena Rúgeles: así se destapó la nueva pareja del director en el Estéreo Picnic 2025

En marzo de 2025, la vida personal de Simón Brand, reconocido director de cine y exesposo de la presentadora Claudia Bahamón, se convirtió en el centro de un escándalo mediático tras su aparición en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Brand fue captado en actitud cariñosa con una mujer que no era Bahamón, lo que avivó rumores sobre una posible crisis matrimonial.

Los videos y fotografías, difundidos inicialmente por el programa La Red de Caracol Televisión y replicados en medios digitales, mostraban al director acompañado de Jimena Rúgeles, una joven diseñadora, modelo y actriz. En las imágenes se observa a Rúgeles besando a Brand en la mejilla y ambos bailando juntos durante la presentación de Justin Timberlake.

Simon Brand fue captado por primera vez con Jimena en el FEP del 2025 - crédito X

La escena generó especulaciones inmediatas sobre una infidelidad y el posible fin del matrimonio entre Brand y Bahamón, quienes llevaban más de dos décadas juntos y tienen dos hijos en común. Ninguno de los dos se pronunció de inmediato, aumentando el interés de la prensa y el público. La separación se manejó con total discreción, sin comunicados oficiales ni declaraciones públicas, mientras las imágenes seguían circulando y alimentando el debate en redes sociales.

En julio de 2025, Simón Brand confirmó su nueva relación al compartir en redes sociales una fotografía junto a Jimena Rúgeles. Aunque Bahamón ha preferido no abordar directamente el tema, ha publicado mensajes en sus plataformas personales que reflejan su proceso emocional tras la ruptura.

Jimena Rugelesfue blanco de críticas al conocerse que estaba saliendo con Brand - crédito @jimenesrugeles/IG

Jimena Rúgeles, graduada de la Universidad de los Andes, ha desarrollado su carrera en el diseño, el modelaje y la actuación, participando en diversas campañas y preparándose en artes escénicas. Su aparición junto a Brand marcó el inicio de una nueva etapa para ambos, mientras la atención mediática continúa sobre el entorno de la expareja.