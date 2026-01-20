Colombia

La pareja de Simón Brand responde a críticas en redes sociales tras publicar imagen con el ‘ex’ de Claudia Bahamón

Jimena Rúgeles, actual pareja de Brand, no dejó pasar un comentario ofensivo sobre el director de cine en redes sociales. Tras la publicación de una foto juntos, una usuaria criticó la apariencia física de Brand y la modelo respondió de manera directa

Guardar
La novia de Simón Brand
La novia de Simón Brand detiene ataques en redes luego de compartir foto con el ex de Claudia Bahamón - crédito @jimenarugeles/ Instagram

Jimena Rúgeles, actual pareja del director de cine Simón Brand, protagonizó un cruce en redes sociales que no pasó desapercibido entre los seguidores del entretenimiento colombiano.

La controversia surgió tras la publicación de fotografías de la pareja durante un reciente viaje, imágenes que rápidamente atrajeron la atención por la complicidad y cercanía que mostraban.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La modelo acompañó una de las fotos con un mensaje enigmático: “Después de muchos diálogos… esta ciudad ya sabe, ¿o siempre lo supo?”. La frase generó comentarios diversos entre los usuarios, algunos celebrando la relación y otros, en cambio, lanzando críticas. Entre los mensajes, destacó el de una usuaria que, en tono despectivo, afirmó que Simón Brand estaba “muy acabado”, refiriéndose a su apariencia física.

Ante este comentario, Jimena Rúgeles no dudó en responder de manera directa: “Tu cerebro”. Su reacción, breve y contundente, se viralizó y desató un debate sobre los límites de la opinión en redes sociales y el escrutinio al que se ven expuestas las figuras públicas y sus allegados.

Jimena Rúgeles defendió a Simón
Jimena Rúgeles defendió a Simón Brand tras comentario ofensivo sobre el físico del director de cine - crédito @jimenarugeles/ Instagram

No es la primera vez que Rúgeles enfrenta este tipo de situaciones. En ocasiones anteriores, ha manifestado su incomodidad frente a los ataques y juicios sin fundamento en redes, dejando claro que no está dispuesta a tolerar comentarios ofensivos hacia ella o su pareja.

La relación de Simón Brand y Jimena Rúgeles ha estado bajo la mirada pública desde que se hizo oficial, en parte por el pasado sentimental del cineasta con la presentadora Claudia Bahamón. La ruptura de Brand y Bahamón, manejada con total discreción y sin declaraciones oficiales, incrementó la curiosidad mediática en torno a la vida privada del director.

El intercambio entre Rúgeles y la usuaria se sumó a la lista de episodios en los que la modelo ha debido defenderse públicamente, evidenciando la facilidad con la que algunos usuarios emiten juicios en plataformas digitales y reabriendo el debate sobre el respeto y los límites en redes sociales.

Simón Brand y Jimena Rugeles,
Simón Brand y Jimena Rugeles, han compartido sus momentos como nueva pareja en redes sociales - crédito @jimenarugeles/IG

Simón Brand y Jimena Rúgeles: así se destapó la nueva pareja del director en el Estéreo Picnic 2025

En marzo de 2025, la vida personal de Simón Brand, reconocido director de cine y exesposo de la presentadora Claudia Bahamón, se convirtió en el centro de un escándalo mediático tras su aparición en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Brand fue captado en actitud cariñosa con una mujer que no era Bahamón, lo que avivó rumores sobre una posible crisis matrimonial.

Los videos y fotografías, difundidos inicialmente por el programa La Red de Caracol Televisión y replicados en medios digitales, mostraban al director acompañado de Jimena Rúgeles, una joven diseñadora, modelo y actriz. En las imágenes se observa a Rúgeles besando a Brand en la mejilla y ambos bailando juntos durante la presentación de Justin Timberlake.

Simon Brand fue captado por
Simon Brand fue captado por primera vez con Jimena en el FEP del 2025 - crédito X

La escena generó especulaciones inmediatas sobre una infidelidad y el posible fin del matrimonio entre Brand y Bahamón, quienes llevaban más de dos décadas juntos y tienen dos hijos en común. Ninguno de los dos se pronunció de inmediato, aumentando el interés de la prensa y el público. La separación se manejó con total discreción, sin comunicados oficiales ni declaraciones públicas, mientras las imágenes seguían circulando y alimentando el debate en redes sociales.

En julio de 2025, Simón Brand confirmó su nueva relación al compartir en redes sociales una fotografía junto a Jimena Rúgeles. Aunque Bahamón ha preferido no abordar directamente el tema, ha publicado mensajes en sus plataformas personales que reflejan su proceso emocional tras la ruptura.

Jimena Rugelesfue blanco de críticas
Jimena Rugelesfue blanco de críticas al conocerse que estaba saliendo con Brand - crédito @jimenesrugeles/IG

Jimena Rúgeles, graduada de la Universidad de los Andes, ha desarrollado su carrera en el diseño, el modelaje y la actuación, participando en diversas campañas y preparándose en artes escénicas. Su aparición junto a Brand marcó el inicio de una nueva etapa para ambos, mientras la atención mediática continúa sobre el entorno de la expareja.

Temas Relacionados

Simón BrandClaudia Bahamónpareja de Simón BrandJimena RúgelesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Augusto Rodríguez vinculó a Andrés Idárraga con presuntas presiones en SAE y supuestas influencias en la Fiscalía

El director de la UNP expuso ante varios medios situaciones que comprometerían la ética de Andrés Idárraga y el funcionamiento de entidades estatales, tras la imputación que la Fiscalía retiró en su contra

Augusto Rodríguez vinculó a Andrés

Padres denunciados por alimentos no ingresarían a conciertos y eventos deportivos, según proyecto de ley

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, promotora de la iniciativa en el Congreso, indicó que la medida impediría a quienes figuren en el sistema Redam acceder a grandes recitales y encuentros deportivos

Padres denunciados por alimentos no

Homicidio de colombiano en Perú dejó tres capturados: abandonaron el cuerpo en vía pública

La víctima fue identificada como Andrés Camilo Soto Huérfano, luego de las pesquisas que dejaron las detenciones de dos hombres y una mujer

Homicidio de colombiano en Perú

Paisavlogs, Yaya Muñoz y Dedimar Gamez ‘le tiran’ a Maiker Smith por su rol en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: recibió estas duras críticas

El creador de contenido no termina de convencer a los panelistas de ‘Tamo en vivo’ y seguidores del ‘reality’, los cuales esperaban un desempeño mucho más destacado en esta temporada del programa

Paisavlogs, Yaya Muñoz y Dedimar

El profe Jordi denunció la querella judicial en la que lo acusan de adoctrinar a sus alumnos: “La vida es muy corta para cargar odio”

“Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones”, señaló el el docente colombiano Jordi Mauricio Romero en un video que compartió en su perfil de Instagram

El profe Jordi denunció la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en el Catatumbo: disidencias

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

Liberaron a los cinco policías que habían sido secuestrados por el ELN en el Catatumbo: Defensoría del Pueblo confirmó

Camiones cargados con combustible irregularmente fueron incinerados por hombres armados en vía entre Cesar y Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Productor de Yeison Jiménez se

Productor de Yeison Jiménez se refirió al misterioso susurro captado en un homenaje al cantante: “Sí lo escuché”

Nicolás Arrieta habló sobre la captura de Epa Colombia y explicó por qué considera que debe pagar la condena

La hija de ‘Yailin, la más viral’ sorprende con esta travesura: la reacción de la cantante se volvió tendencia

Cami Pulgarín reveló que se sometió a un nuevo procedimiento estético en el rostro: esto dijo la creadora de contenido

Mary Méndez también fue víctima de “la doctora Liliana”: la mujer habría estafado a la presentadora y se hacía pasar por otra persona

Deportes

Santa Fe vs. Junior FC:

Santa Fe vs. Junior FC: hora y dónde ver la gran final de la Superliga de Colombia 2026

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions League

Este es el club en el que puede terminar Sebastián Villa tras la negativa de River Plate

Luis Fernando Muriel reveló que Atlético Nacional intentó ficharlo como refuerzo en ataque antes de su llegada al Junior

El extenista colombiano Juan Sebastián Cabal dijo cuáles son sus candidatos para ganar el Abierto de Australia: “Todo puede pasar”